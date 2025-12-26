ETV Bharat / state

दिल्ली में 5 रुपए प्लेट का खाना खाने एक तिहाई भी नहीं पहुंचे, जानें क्या बोले लोग

दिल्ली में शुरू हुई 45 अटल कैंटीन में निर्धारित थाली संख्या से कम पहुंचे लोग

दिल्ली में अटल कैंटीन
दिल्ली में अटल कैंटीन (ETV Bharat)
Published : December 26, 2025 at 10:19 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा शुरू अटल कैंटीन में बीते दो दिनों में निर्धारित संख्या से कम लोग सस्ता भोजन खाने पहुंचे. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, 25 और 26 दिसंबर को अटल कैंटीन में खाना खाने वालों की कुल संख्या 25 हज़ार भी नहीं पहुंची, जबकि एक दिन में प्रत्येक कैंटीन में सुबह और शाम को हज़ार-हज़ार लोगों को 5 रुपये में सस्ती थाली देने खिलाने का प्रबंध किया गया है. अभी दिल्ली सरकार ने 45 स्थानों पर अटल कैंटीन शुरू की है, जिसमें दिन के दोनों वक़्त को मिलाकर कुल 90 हज़ार लोग 5 रुपये में खाना खा सकते हैं.

दिल्ली के लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में अटल कैंटीन के दूसरे दिन खाने वाले लोग तो पहुंचे पर अनुमान से कम. यह वही अटल कैंटीन है, जिसमें पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी खाना खाया था. अभी दो दिन पहले ही इसका शुभारम्भ हुआ है. दूसरे दिन खाना खाने पहुंचे लोगों ने बताया कि 5 रुपये में हम लोग भरपेट भोजन कर रहे हैं. हमें रोज खाने में कम से कम 50 से 60 रुपए खर्च करने पड़ते थे. एक वक्त के भोजन के लिए यहां दो वक्त का भोजन 10 रुपये में मिल रहा है वह भी भरपेट.

अटल कैंटीन में खाना खाने पहुंचे लोग (ETV Bharat)

दो दिन में कितने लोग खाना खाने पहुंचे

  • 25 दिसंबर - कुल 17, 587 लोग
  • लंच - 8,604 लोग
  • डिनर - 8,983 लोग
  • 26 दिसंबर - कुल 15, 805 लोग खाना खाने पहुंचे
  • लंच - 10,696 लोग
  • डिनर - 5,109 लोग ( शाम 7 बजे तक)

दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ लंच

अटल कैंटीन संचालित कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि 12 बजते ही लोगों की लाइन खाना खाने के लिए यहां पर लग जाती है. 5 रुपये देकर पहले टोकन लेना पड़ रहा है, इसके बाद खाना मिल रहा है.

