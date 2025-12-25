जानिए दिल्ली में कहां-कहां 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, देखें पूरा लिस्ट
दिल्ली में अटल कैंटीन खोली गई हैं, जहां 5 रुपये में खाना मिलेगा. यहां खाने की टाइमिंग और जगह
Published : December 25, 2025 at 9:52 PM IST
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरूआत हो गई. इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा और शहरी मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया. दिल्ली के जरूरतमंदों को दो वक्त का खाना उपलब्ध कराने की योजना के तहत अटल कैंटीन की शुरूआत की गई.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों व विधायकों ने 45 स्थानों पर इस कैंटीन का उदघाटन किया. इस योजना के तहत पहले चरण में दिल्ली भर में 100 अटल कैंटीन स्थापित की जा रही है. जिनमें से 55 कैंटीन जल्द ही शुरू होंगे. प्रत्येक कैंटीन में प्रतिदिन दो समय भोजन परोसा जाएगा. सभी कैंटीनों के लिए मेन्यू समान है. इन कैंटीनों में आधुनिक रसोई, एलपीजी आधारित खाना पकाने की व्यवस्था, औद्योगिक आरओ जल संयंत्र आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. पारदर्शिता और संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टोकन प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी और नियमित ऑडिट की व्यवस्था की गई है.
इसके अलावा भोजन और कच्चे माल की गुणवत्ता की नियमित जांच एफएसएसएआई और एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा की जाएगी, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके. योजना के शुभारंभ के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं एक अटल कैंटीन में पहुंचकर भोजन किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने स्टाफ से योजना की कार्यप्रणाली और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी ली.
अटल कैंटीन में सिर्फ 5 रुपये में भोजन
थाली में शामिल:
- 4 रोटियां
- दाल
- एक सब्जी
- चावल
- अचार
पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने की योजना.
फिलहाल 45 कैंटीन शुरू, बाकी जल्द खुलेंगी.
पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की गरिमामयी उपस्थिति में नेहरू नगर सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 25, 2025
भाजपा ने अपने घोषणापत्र में दिल्लीवासियों से अटल… pic.twitter.com/AfpI8wYDC0
भोजन का समय
- दोपहर का भोजन: 12 बजे से 3 बजे तक
- रात का भोजन: शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक
अटल कैंटीन योजना का मकसद शहरी गरीबों, मजदूरों, रिक्शा चालकों और जरूरतमंद लोगों को सस्ता, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी भूखा न रहे. प्रत्येक अटल कैंटीन में दोपहर और रात, दोनों समय करीब 1000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है.
