अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने कहा- आधुनिकता और सांस्कृतिक मूल्य दोनों अपनाएं

92 गोल्ड मेडल: छठवें दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की. साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य डॉ. दिवाकर नाथ वाजपेयी के अलावा CM विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए. समारोह में 64 शोधार्थियों को शोध उपाधि, 92 गोल्ड मेडल और 36950 स्नातक (ग्रेजुएशन) और स्नातकोत्तर (PG) उपाधि दी गई.

बिलासपुर: जिले के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह के आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए. मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्नातक छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और उन्हें शिक्षा, आत्मविश्वास, संकल्प और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के प्रेरित किया.

सांस्कृतिक मूल्यों और आधुनिकता दोनों अपनाने की सलाह: दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को तेज़ी से बदल रही दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही आवश्यक है. आज दुनिया में भारत योग का ‘गुरु’ माना जाता है. छात्र योग और व्यायाम को जिंदगी में जरूर अपनाएं.

स्वस्थ मन और शरीर आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं. छात्र राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, समाज में वंचितों की मदद जरूर करें- रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति

दीक्षांत समारोह में बेटियां छाईं: कोविंद ने बताया कि इस वर्ष समारोह में बेटियों ने शानदार उपलब्धि दर्ज की है,52 गोल्ड मेडल बेटियों को, 14 गोल्ड मेडल बेटों को मिले. कुल गोल्ड मेडल में बेटियों की हिस्सेदारी 78% रही. कुछ छात्राओं ने तो एक से अधिक गोल्ड मेडल हासिल किए, जिसे उन्होंने "उभरते भारत की तस्वीर" बताया.

संघर्ष से मिली प्रेरणा: कोविंद ने अपने जीवन कहानी भी बताई. अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि वे कानपुर के पास एक गाँव में पढ़ते थे उच्च विद्यालय जाने के लिए रोज़ 6 किमी नंगे पैर चलना पड़ता था. आर्थिक तंगी के चलते स्कूल यूनिफॉर्म तक नहीं खरीद सकते थे फिर भी वे डटे रहे और शिक्षा ने उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया.

एक साथ चुनाव शिक्षा व्यवस्था को बचाएंगे: समारोह में शामिल होने से पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रायपुर में मीडिया से मुखातिब हुए. कहा कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का विचार देश के विकास के लिए गेम-चेंजर साबित होगा. लगातार चुनावों के कारण प्रशासनिक तंत्र पर भारी दबाव पड़ता है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है क्योंकि शिक्षकों को बार-बार चुनावी ड्यूटी में लगाना पड़ता है.