Atal Bihari Vajpayee : राजे ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि, बोलीं- वाजपेयी ने सिखाई Diplomacy

वाजपेयी की 101वीं जयंती पर वसुंधरा ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद. कहा- अटल जी जोड़-तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे.

Vasundhara in Jhalawar
पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे... (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
झालावाड़: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया. झालरापाटन की लव कुश वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पौधारोपण भी किया. इस दौरान यहां स्कूली बच्चों, समाज सेवी संस्थाओं गणमान्य नागरिकों द्वारा 2100 सागवान के वृक्षों को लगाया गया राजे ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी जोड़-तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे. उनके द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज नदियों को जोड़ने का काम किया गया.

राजे ने बताया कि वाजपेयी के नेतृत्व में उन्हें मंत्री पद पर काम करने का मौका मिला था. पोखरण विस्फोट के समय उनके कार्यकाल में विदेश मंत्री थीं. पोकरण में परमाणु परीक्षण उनके सामने हुआ. कठिन और अजीबोगरीब परिस्थियों में धैर्य बनाए रखना उन्होंने अटलजी से सीखा. उन्होंने कहा कि अटल जी ने ही उन्हें कुटनीति सखाई है.

सुनिए पूर्व सीएम वसुंधरा ने क्या कहा... (ETV Bharat Jhalawar)

विदेश में जाकर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना ? अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों को जवाब देना, पूर्व प्रधानमंत्री ने सिखाया है. वसुंधरा ने कहा कि अटल जी कि वो पंक्तियां मेरे लिए प्रेरणा वाक्य हैं, जिनमें उन्होंने कहा, 'बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते-हंसते, आग लगाकर जलना होगा. कदम मिलाकर चलना होगा.' उन्होंने झालरापाटन वासियों को अटल वन की सौगात दी. इस कार्यक्रम में 11 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है.

वसुंधरा ने कहा कि अटलजी ने कारगिल युद्ध में सिद्ध कर दिया कि भारत दुश्मनों को सबक सिखाना अच्छे से जानता है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अटल जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है. अटल जी के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया. नदियों को जोड़ने की उनकी कल्पना बेमिसाल थी. अटल जी की दो पंक्तियां हमें विपरीत परिस्थियों में भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सिखाती हैं. 'आओ फिर से दिया जलाए, भरी दुपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं. आओ फिर से दिया जलाएं.'

वहीं, सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि अटलजी जब पहली बार यूएन में संबोधन के लिए गए तो उन्होंने वहां हिंदी में भाषण दिया. उनके भाषण के बाद दुनिया के नेताओं ने तालियां बजाकर, खड़े होकर उनका अभिनंदन किया था. कार्यक्रम में मनोहरथाना विधायक गोविंद रानी पुरिया, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा छगन माहूर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.

