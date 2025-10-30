ETV Bharat / state

पंचकूला में होगा गली क्रिकेट टूर्नामेंट, 104 टीमों के बीच होंगे मुकाबले, विधानसभा अध्यक्ष ने किया ट्रॉफी का अनावरण

Cricket Tournament in Panchkula ( Etv Bharat )

पंचकूला: पहली बार 6 नवंबर से 11 नवंबर 2025 के बीच अटल बिहारी वाजपेई जिला गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन पंचकूला में किया जा रहा है. स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित कर उन्हें नशे जैसी बुरी लत से दूर रखना है. हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने पंचकूला सेक्टर 1 स्थित रेड बिशप में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिला गली क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता और रनर-अप ट्रॉफी का विधिवत अनावरण किया. इस अवसर पर स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला के चेयरमैन और पूर्व-विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उपस्थित रहे. खेलों से स्वास्थ्य और अनुशासन: हरविंद्र कल्याण ने कहा कि "युवाओं की चिंता करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं अहम योगदान रहने वाला है. युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिले, इसके लिए उन्हें खेलों की ओर प्रोत्साहित करना आवश्यक है. खेल युवाओं को न केवल स्वस्थ रखता है, बल्कि उनके जीवन में अनुशासन की भावना जागृत करता है. खेल में हार-जीत उन्हें जीवन में संयम से रहने की प्रेरणा देता है. इस दिशा में स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकूला पिछले कई वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रही है." पंचकूला में होगा गली क्रिकेट टूर्नामेंट, 104 टीमों के बीच होंगे मुकाबले (Etv Bharat) अटल बिहारी वाजपेयी की याद में होगा आयोजन: विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि "इस गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की याद में किया जा रहा है." उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस गली क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से ना केवल युवाओं को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक बेहतर मंच मिलेगा, बल्कि वे खेलों को अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे."