पंचकूला में होगा गली क्रिकेट टूर्नामेंट, 104 टीमों के बीच होंगे मुकाबले, विधानसभा अध्यक्ष ने किया ट्रॉफी का अनावरण
Cricket Tournament in Panchkula: पंचूकला में अटल बिहारी वाजपेई जिला गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा.
Published : October 30, 2025 at 11:46 AM IST
पंचकूला: पहली बार 6 नवंबर से 11 नवंबर 2025 के बीच अटल बिहारी वाजपेई जिला गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन पंचकूला में किया जा रहा है. स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित कर उन्हें नशे जैसी बुरी लत से दूर रखना है. हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने पंचकूला सेक्टर 1 स्थित रेड बिशप में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिला गली क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता और रनर-अप ट्रॉफी का विधिवत अनावरण किया. इस अवसर पर स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला के चेयरमैन और पूर्व-विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उपस्थित रहे.
खेलों से स्वास्थ्य और अनुशासन: हरविंद्र कल्याण ने कहा कि "युवाओं की चिंता करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं अहम योगदान रहने वाला है. युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिले, इसके लिए उन्हें खेलों की ओर प्रोत्साहित करना आवश्यक है. खेल युवाओं को न केवल स्वस्थ रखता है, बल्कि उनके जीवन में अनुशासन की भावना जागृत करता है. खेल में हार-जीत उन्हें जीवन में संयम से रहने की प्रेरणा देता है. इस दिशा में स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकूला पिछले कई वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रही है."
अटल बिहारी वाजपेयी की याद में होगा आयोजन: विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि "इस गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की याद में किया जा रहा है." उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस गली क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से ना केवल युवाओं को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक बेहतर मंच मिलेगा, बल्कि वे खेलों को अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे."
पंजाब के राज्यपाल करेंगे उद्घाटन: स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला के चेयरमैन और पूर्व-विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि प्रथम जिला गली क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन 6 नवम्बर को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चन्द कटारिया करेंगे, जबकि 11 नवम्बर को पारितोषिक वितरण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे.
104 टीमें लेंगी हिस्सा: 104 टीमों के लगभग 1300 खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे. मैचों का आयोजन पंचकूला के पांच ग्राउंडों में किया जाएगा. विजेता टीम को अटल ट्रॉफी और एक लाख रुपये और रनर-अप टीम को अश्वनी गुप्ता ट्रॉफी और 51 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट को 5100-5100 की राशि से सम्मानित किया जाएगा.
नॉकआउट पैटर्न पर 10-10 ओवर के मैच: ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि "इस टूर्नामेंट में सभी मैच नॉकआउट पैटर्न पर 10-10 ओवर के मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट में भाग लेने वाला खिलाड़ी जिला पंचकूला का स्थाई निवासी होना चाहिए और खिलाड़ियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी. उन्होंने बताया कि स्पोर्टस प्रमोशन सोसाइटी द्वारा खिलाड़ियों को निशुल्क टी-शर्ट उपलब्ध करवाने के साथ रिफ्रैशमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी. स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का प्रयास यह है कि इस गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन प्रति वर्ष करवाया जाए, ताकि नए खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिले."
12 साल से क्रिकेट, बैडमिंटन और कबड्डी प्रतियोगिताएं: पूर्व-विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि "स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला पिछले लगभग 12 वर्षों से जिला में क्रिकेट, बैडमिंटन और कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करवाती आ रही है. सोसाइटी का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित कर उन्हें नशे जैसे सामाजिक बुराई से दूर रखना है, ताकि वे समाज, देश व प्रदेश के नव निर्माण में अपना योगदान दे सकें. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्पोर्टस प्रमोशन सोसाइटी द्वारा इस वर्ष युवाओं को गली क्रिकेट का बड़ा मंच उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है."
