अटल जी की पुण्यतिथि पर नारायणपुर में गूंजा राष्ट्रनायक के नाम का जयघोष, प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धासुमन
बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य निर्माण के उनके योगदान को छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा सम्मान करती है
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 16, 2026 at 4:37 PM IST
नारायणपुर: भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर रविवार को नारायणपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया. अटल परिसर में भाजपा नेताओं ने प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान पूरा अटल परिसर “अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें” के जयघोष से गूंज उठा.
राष्ट्रहित और जनसेवा की सीख
बीजेपी नेताओं ने कहा कि अटल जी का राजनीतिक जीवन सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रहित और जनसेवा के व्यापक उद्देश्य के लिए समर्पित रहा. उनके जीवन, उनके विचार से बहुत सीखने को मिलता है. प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों ने भारत को विकास, सुरक्षा और वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका को विशेष रूप से याद किया जाता है. अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल जी की दूरदर्शी सोच और प्रशासनिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण उदाहरण है.-संदीप झा, जिला महामंत्री भाजपा
अटल जी ने राजनीति में मर्यादा के महत्व को बताया
महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रामशिला नाग ने कहा कि राज्य निर्माण के उनके योगदान को छत्तीसगढ़ की जनता सदैव सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद करती रहेगी. अटल जी ने राजनीति में विचार और मर्यादा के महत्व को स्थापित किया. उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषताओं में संवाद, सहमति और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान शामिल था.
श्रद्धांजलि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन देवांगन, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा रमशीला नाग, भाजपा जिला महामंत्री संदीप कुमार झा एवं पंकज जैन, नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.