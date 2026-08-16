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अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, बाबूलाल बोले- अटल जी का ऋणी रहेगा झारखंड

रांची में बीजेपी के कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

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अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 11:03 AM IST

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रांची: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर झारखंड में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया. विधानसभा परिसर में लगी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, मेयर रोशनी खलखो समेत बीजेपी के कई नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया.

इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे राजनेता थे, जिनका कोई राजनीतिक शत्रु नहीं था. विपक्ष के नेता भी उनकी प्रशंसा करते थे. उन्होंने कहा कि झारखंड के निर्माण का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के गठन के समय काफी चुनौतियां थीं. बिहार की तत्कालीन सत्ता में बैठे लोग अलग राज्य बनाने के विरोध में थे, लेकिन अटल जी के नेतृत्व और उनके फैसले के सामने तमाम विरोध शांत पड़ गया. यही वजह है कि पूरा झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी का ऋणी है.

Atal Bihari Vajpayee death anniversary BJP leader paid tribute in Ranchi
अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि (ETV BHARAT)

उन्होंने अटल जी के भाषणों और कविताओं को भी याद किया और कहा कि संसद के अंदर हो या बाहर, उनका भाषण बेहद प्रभावशाली होता था. बाबूलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी ने सत्ता की चिंता से ज्यादा देशहित को प्राथमिकता दी. कई दलों के समर्थन से चल रही सरकार के बावजूद उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण का साहसिक फैसला लिया. उनका मकसद देश को मजबूत बनाना था. श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और उनके राष्ट्रहित में किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें नमन किया.

ये भी पढ़ें: 'भारत रत्न' वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी

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