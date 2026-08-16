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अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, बाबूलाल बोले- अटल जी का ऋणी रहेगा झारखंड

अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

रांची: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर झारखंड में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया. विधानसभा परिसर में लगी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, मेयर रोशनी खलखो समेत बीजेपी के कई नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया.

इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे राजनेता थे, जिनका कोई राजनीतिक शत्रु नहीं था. विपक्ष के नेता भी उनकी प्रशंसा करते थे. उन्होंने कहा कि झारखंड के निर्माण का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के गठन के समय काफी चुनौतियां थीं. बिहार की तत्कालीन सत्ता में बैठे लोग अलग राज्य बनाने के विरोध में थे, लेकिन अटल जी के नेतृत्व और उनके फैसले के सामने तमाम विरोध शांत पड़ गया. यही वजह है कि पूरा झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी का ऋणी है.