अटल बिहारी वाजपेयी जयंती विशेष; लखनऊ की गलियों से सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सफर
अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ लोकसभा से 1991 से 2004 तक लगातार जीते. वह लखनऊ को अपना दूसरा घर मानते थे.
लखनऊ: भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूरा देश उनके योगदान को याद कर रहा है. लखनऊ शहर के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से ही भारतीय राजनीति का यह ध्रुव तारा सत्ता के शिखर तक पहुंचा. अटलजी की कर्मभूमि जीवन भर लखनऊ ही रही. यहां उन्होंने राजनीति के साथ पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों से पहचान बनाई. लखनऊ की गलियां, बाजार और सड़कें आज भी उनकी यादों से भरी पड़ी हैं.
अटलजी के सहयोगी रहे लालजी टंडन के पुत्र अमित टंडन बताते हैं, कि लॉ प्लास कॉलोनी का उनका फ्लैट, अमीनाबाद में स्वदेश अखबार का दफ्तर और चौक में लालजी टंडन के आवास की बैठकी, यह सब जगहें अटलजी की जिंदगी के अहम हिस्से हैं. अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ. लेकिन उनका राजनीतिक सफर लखनऊ से जुड़ा और 1957 में पहली बार बलरामपुर से सांसद चुने गए.
देशवासियों के हृदय में बसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित कर दिया। वे एक प्रखर वक्ता के साथ-साथ ओजस्वी कवि के रूप में भी सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और… pic.twitter.com/lFUdCnm7cf— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2025
लखनऊ बनी कर्मभूमि: वह बताते हैं, कि लखनऊ लोकसभा सीट से उन्होंने 1991 से 2004 तक लगातार जीत हासिल की. लखनऊ को वह अपना दूसरा घर मानते थे. यहां की अवधी संस्कृति, तहजीब और लोगों की गर्मजोशी ने उन्हें हमेशा आकर्षित किया. अटल जी कहते थे, लखनऊ की मिट्टी में मेरी जड़ें हैं. इसी शहर ने राजनीतिक जीवन में मजबूत आधार दिया.
याद हैं लखनऊ की रैलियां: BJP के प्रदेश प्रवक्ता और उनके सांसद और प्रधानमंत्री रहने के दौरान महानगर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे हीरो बाजपेई बताते हैं, कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक, अटलजी यहीं से संगठन को मजबूत करते रहे.
लखनऊ की रैलियां और सभाएं उनकी वाकपटुता का गवाह बनीं. अटलजी की लखनऊ से जुड़ी यादें सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं. उनकी पत्रकारिता की शुरुआत भी यहीं से हुई. उन्होंने राष्ट्र धर्म और स्वदेश जैसे अखबारों में संपादक की भूमिका निभाई.
कैसे मिलते थे अटलजी: हीरो बाजपेई ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब उनसे मिलना सहज नहीं था. मगर, साल में कम से कम एक बार लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं के लिए दिल्ली में भोजन का आयोजन जरूर करते थे.
तब सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली जाकर भोजन किया करते थे. अटलजी का हमको एक-डेढ़ घंटे का समय मिलता था, लेकिन एक बार जब वह हमारे बीच आ जाते, तो 4-4 घंटे तक लोगों से मिलते रहते थे. जब सांसद रहे, तब उनसे मिलना इतना सहज था, कि लगता ही नहीं था, कि वह इतने बड़े नेता हैं.
अटल बिहारी वाजपेयी की खासियत यह थी, कि अगर वह 10 लोगों से बात कर रहे हैं, तो भी बीच में एक शब्द... और बताओ कह दिया करते थे. तब ऐसा लगता था, कि वह सभी 10 लोगों से एक साथ संवाद कर रहे हैं. इसलिए उनकी स्वीकार्यता लखनऊ में बहुत ज्यादा रही.
अटल बिहारी वाजपेयी और लखनऊ: अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1991 में लखनऊ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2004 तक यहीं से सांसद रहे. चाहे जनसंघ रहा हो, या फिर भाजपा, दोनों ही संगठनों के चुनाव अभियान में अटलजी ही आकर्षण के मुख्य केंद्र रहे. अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊवासी सिर्फ अटलजी कहकर संबोधित करते हैं.
अटलजी से जुड़ा रोचक किस्सा: वाजपेयीजी के सहयोगी रहे लालजी टंडन के पुत्र अमित टंडन बताते हैं, कि वह संघ के प्रचारक के रूप में 1942 में लखनऊ आए थे. 1991 में अटलजी के खिलाफ राजबब्बर को चुनाव लड़ाया गया था.
लखनऊ की गलियों में पैदल और साइकिल से घूमने वाले वाजपेयी के सामने 1991 के चुनाव में जिस उद्योग घराने ने अभिनेता राजबब्बर को खड़ा किया था. उसी ने अगले निर्वाचन के बाद हवाई जहाज से उन पर फूलों की वर्षा भी करवाई.
अटलजी के साथ जिन लोगों ने काम किया इनमें बजरंगशरण तिवारी, राधेश्याम रस्तोगी, कृष्ण गोपाल कलंत्री अब कोई इस संसार में नहीं रहा. अपने कठोर स्वभाव और कठिन जीवन साधना करते रहने वाले वचनेश त्रिपाठी भी जब अटलजी का उल्लेख करते थे, तो उनकी आंखों में अजब सी चमक उभर आती थी.
पुरानी नींव, नया निर्माण की प्रेरणा: अमित टंडन बताते हैं, कि राष्ट्र धर्म और बाद में दैनिक स्वदेश का संपादन सहयोग करने वालों में जो लोग रहे हैं, उनके अनुसार अटलजी शुरू से ही ‘पुरानी नींव नया निर्माण’ के प्रतीक रहे. अपनी सोच को उन्होंने व्यावहारिक रखा.
पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी टंडन से उनकी नजदीकी जगजाहिर थी. जब भी वह लखनऊ में होते तो लालजी टंडन के चौक सोनी टोला स्थित आवास में बैठकी किया करते थे. अमित टंडन आज भी उन पलों को याद करते हैं, जब अटलजी लखनऊ में आया करते थे.
पीएम मोदी ने किया भावुक पोस्ट: लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण से पहले अटल जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया. देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है.
इसी कड़ी में लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा.
यहां वाजपेयी जी के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भव्य कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं. इसके साथ ही एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा.
