कानपुर में 'अटल सभागार' तैयार: 500 सीटों की क्षमता, एसी, मॉडर्न स्टेज और साउंड सिस्टम से लैस
इसी महीने होगा 'अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम' का उद्घाटन, डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 9:22 AM IST
कानपुर: शहर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन अटल सभागार का काम अंतिम चरण में है. मंगलवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने काम काज का जायजा लिया. अटल ऑडिटोरियम का इसी महीने लोकार्पण कराया जाएगा.
करोड़ों की लागत से बना है सभागार: 8.10 करोड़ रुपये की लागत से भारतरत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी सभागार का निर्माण कराया गया है. करीब 500 छात्रों की बैठने की क्षमता वाले इस आधुनिक सभागार को छात्रों और शिक्षकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया है. इस वातानुकूलित सभागार में कार्यक्रमों के बेहतर आयोजन के लिए आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था और साउंड सिस्टम की सुविधा मुहैया कराई गई है. इसके शुरू होने से विद्यालय में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं तथा अन्य बड़े आयोजनों के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा.
सालों तक काम ठप रहा: यह परियोजना साल 2016 में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में निर्माण कार्य लंबे समय तक ठप रहा. फरवरी 2025 में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया तो निर्माण लंबे समय से रुका मिला. इसके बाद परियोजना को पुनः गति देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और शासन स्तर पर आवश्यक पत्राचार किया गया. लंबित प्रकरणों के निस्तारण के साथ निर्माण कार्य ने दोबारा गति पकड़ी. अब परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है और ऑडिटोरियम लोकार्पण के लिए तैयार है. इसी अगस्त माह में लोकार्पण कराया जाएगा.
इस ऑडिटोरियम को बनाने का जिम्मा यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला है. जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद आवश्यक निर्देश दिए और उन्हें तय समय में पूरा करने की भी बात कही.
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