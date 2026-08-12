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कानपुर में 'अटल सभागार' तैयार: 500 सीटों की क्षमता, एसी, मॉडर्न स्टेज और साउंड सिस्टम से लैस

एसी, मॉडर्न स्टेज और साउंड सिस्टम से लैस ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन अटल सभागार का काम अंतिम चरण में है. मंगलवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने काम काज का जायजा लिया. अटल ऑडिटोरियम का इसी महीने लोकार्पण कराया जाएगा. करोड़ों की लागत से बना है सभागार: 8.10 करोड़ रुपये की लागत से भारतरत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी सभागार का निर्माण कराया गया है. करीब 500 छात्रों की बैठने की क्षमता वाले इस आधुनिक सभागार को छात्रों और शिक्षकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया है. इस वातानुकूलित सभागार में कार्यक्रमों के बेहतर आयोजन के लिए आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था और साउंड सिस्टम की सुविधा मुहैया कराई गई है. इसके शुरू होने से विद्यालय में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं तथा अन्य बड़े आयोजनों के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा. कानपुर में 'अटल सभागार' तैयार: 500 सीटों की क्षमता (Photo Credit: ETV Bharat)