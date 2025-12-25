ETV Bharat / state

अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय में लगी प्रदर्शनी, जीवन यात्रा को चित्रों जरिए दिखाया गया

सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ: अटल जी की जयंती अवसर पर प्रदेश की 115 नगरीय निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण किया गया. इसके अलावा देश भर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का भी समापन भी आज ही के दिन हुआ.

रायपुर: 25 दिसंबर को पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मना रहा है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी कई आयोजन हुए. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई.

प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया: बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया. इस दौरान अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. साथ ही CM समेत कई नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

25 दिसंबर के दिन देश के नक्षत्र में 2 ध्रुव तारे उत्पन्न हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी. दोनों को ही भारत रत्न भी मिला. अटल जी छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माता हैं. अटल जी का पूरा देश एहसानमंद है. खासकर छत्तीसगढ़वासी- अनुराग अग्रवाल, भाजपा नेता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परमाणु परीक्षण जैसे साहसिक फैसले: अनुराग अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आज की प्रगति, अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है. वे कवि हृदय के थे, लेकिन देशहित में परमाणु परीक्षण जैसे साहसिक फैसले लेने वाले मजबूत नेता भी थे. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी नमन करती है.

प्रदर्शनी और रंगोली बनी आकर्षण का केंद्र: कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी में अटल जी के छात्र जीवन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर दिखाया गया. 1924 से 2018 तक की उनकी जीवन यात्रा को चित्रों और जानकारियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. एक विशाल रंगोली भी बनाई गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही.

इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को अटल जी के विचारों और कार्यों से प्रेरित करना है.