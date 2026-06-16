अटल आरोग्य लैब ने गरीब मरीजों को दिया बड़ा सहारा, 134 प्रकार की जांच निशुल्क, आर्थिक बोझ से मिली मुक्ति
कोरिया जिला अस्पताल में अटल आरोग्य लैब की शुरुआत ने नई कहानी शुरु की है. गरीब मरीजों के लिए लैब किसी वरदान से कम नहीं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 3:28 PM IST
कोरिया : जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में शुरू की गई अटल आरोग्य लैब अब आम लोगों, खासकर गरीब, ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. जिला अस्पताल बैकुंठपुर में स्थापित इस आधुनिक लैब के शुरू होने से मरीजों को महंगी जांचों के लिए निजी पैथोलॉजी सेंटरों के चक्कर लगाने और अधिक पैसे खर्च करने की परेशानी से राहत मिली है.
हर दिन 150 मरीजों की निशुल्क लैब टेस्ट
जिला अस्पताल में हर दिन लगभग 150 मरीजों के रक्त नमूनों की जांच की जा रही है. लैब शुरू होने के बाद अब तक करीब 5000 से अधिक मरीजों की जांचें निशुल्क की जा चुकी हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सुविधा से मरीजों का आर्थिक बोझ कम हुआ है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ा है.
मरीजों को हो रहा लाभ
जिला अस्पताल पहुंची लाभार्थी अजंती सिंह ने बताया कि पहले जांच कराने के लिए निजी लैब जाना पड़ता था और पैसे भी खर्च होते थे, लेकिन अब अस्पताल में ही सभी सुविधाएं निशुल्क मिल रही हैं. इससे गरीब परिवारों को काफी फायदा हो रहा है.स्थानीय निवासी राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने हाल ही में जिला अस्पताल में ब्लड टेस्ट कराया। रिपोर्ट समय पर मिलने से डॉक्टर को दिखाने और इलाज शुरू कराने में आसानी हुई.
पहले बाहर जांच कराने में समय और पैसा दोनों ज्यादा लगते थे, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधा मिल रही है- राजेश कुमार, मरीज
134 तरह की निशुल्क जांच
जिला अस्पताल बैकुंठपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह ने बताया कि अटल आरोग्य लैब में 134 प्रकार की जांचें निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि कई ऐसी जांचें जिनके लिए मरीजों को पहले निजी केंद्रों में काफी खर्च करना पड़ता था, अब वही सुविधा सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिल रही है.
आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई मरीज जरूरी जांच नहीं करा पाते थे, लेकिन अब उन्हें समय पर जांच और रिपोर्ट उपलब्ध हो रही है.आने वाले समय में अटल आरोग्य लैब जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी- डॉ प्रशांत सिंह, सीएमएचओ
आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यह लैब ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है. इससे जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और प्रभाव दोनों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है.
स्वास्थ्य मंत्री ने लैब का किया था शुभारंभ
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 30 मई 2026 को संभाग की पहली अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ किया था.वर्तमान में इस लैब में 134 प्रकार की जांचें पूरी तरह निशुल्क की जा रही हैं. आधुनिक मशीनों और अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस केंद्र में मरीजों को कम समय में सटीक जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है.
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