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अटल आरोग्य लैब ने गरीब मरीजों को दिया बड़ा सहारा, 134 प्रकार की जांच निशुल्क, आर्थिक बोझ से मिली मुक्ति

कोरिया : जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में शुरू की गई अटल आरोग्य लैब अब आम लोगों, खासकर गरीब, ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. जिला अस्पताल बैकुंठपुर में स्थापित इस आधुनिक लैब के शुरू होने से मरीजों को महंगी जांचों के लिए निजी पैथोलॉजी सेंटरों के चक्कर लगाने और अधिक पैसे खर्च करने की परेशानी से राहत मिली है.





हर दिन 150 मरीजों की निशुल्क लैब टेस्ट



जिला अस्पताल में हर दिन लगभग 150 मरीजों के रक्त नमूनों की जांच की जा रही है. लैब शुरू होने के बाद अब तक करीब 5000 से अधिक मरीजों की जांचें निशुल्क की जा चुकी हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सुविधा से मरीजों का आर्थिक बोझ कम हुआ है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ा है.

अटल आरोग्य लैब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरीजों को हो रहा लाभ



जिला अस्पताल पहुंची लाभार्थी अजंती सिंह ने बताया कि पहले जांच कराने के लिए निजी लैब जाना पड़ता था और पैसे भी खर्च होते थे, लेकिन अब अस्पताल में ही सभी सुविधाएं निशुल्क मिल रही हैं. इससे गरीब परिवारों को काफी फायदा हो रहा है.स्थानीय निवासी राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने हाल ही में जिला अस्पताल में ब्लड टेस्ट कराया। रिपोर्ट समय पर मिलने से डॉक्टर को दिखाने और इलाज शुरू कराने में आसानी हुई.