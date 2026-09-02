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दुर्ग के अटल आरोग्य लैब में ऑन ड्यूटी रील बनाना पड़ा भारी, तीन महिला टेक्नीशियन्स बर्खास्त

दरअसल 24 अगस्त को तीन महिला टेक्नीशियन्स ने अटल आरोग्य लैब के अंदर अलग-अलग अंदाज में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. वीडियो वायरल होने के बाद मामला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा. एक वीडियो में महिला टेक्नीशियन हाथ में टेस्ट ट्यूब लेकर कैटवॉक करती दिख रही थी.जबकि दूसरे वीडियो में लैब की चेयर पर बैठकर मस्ती करते हुए रील बनाई गई थी.

दुर्ग : सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले लैब टेक्नीशियन का काम के दौरान रील वायरल हुआ था.जिसमें तीन युवतियां मरीजों के सैंपल के साथ नाचते गाते रील बना रहीं थी. इस रील के वायरल होने के बाद तीन महिला टेक्नीशियनों पर कार्रवाई हुई है.जिस कंपनी के अंडर ये तीनों टेक्नीशियन काम कर रहीं थी,उसके प्रबंधन ने टेक्नीशियन्स को लापरवाही बरतने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है.मामले में कार्रवाई करते हुए एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने तीनों महिला कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉ. आशीषन मिंज ने अटल आरोग्य लैब के प्रभारी डॉ. जेपी मेश्राम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. नोटिस में पूछा गया कि ड्यूटी के दौरान लैब के अंदर वीडियो कैसे बनाया गया और उस समय कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्या थी.सिविल सर्जन ने बताया कि संबंधित वीडियो के बारे में लैब संचालन करने वाली कंपनी को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया था.

लैब प्रभारी ने संबंधित स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को पत्र लिखा. इसके बाद कंपनी ने जांच और जवाब के आधार पर तीनों महिला टेक्नीशियनों को सेवा से हटा दिया. जांच में ये पाया गया कि तीनों टेक्नीशियनों को जितनी भी रिपोर्ट जांच के लिए दी जाती थी,उसमें देरी होती थी.इसके पहले भी तीनों टेक्नीशियनों की शिकायतें मिली थी.लेकिन इस बार जांच के बाद तीनों पर एचएलएल कंपनी ने कार्रवाई की है- डॉ आशीषन मिंज,सिविल सर्जन

नॉर्मल युवक को बता दिया था HIV पॉजिटिव

आपको बता दें कि अटल आरोग्य लैब पहले भी जांच रिपोर्ट को लेकर विवादों में रहा है. हाल ही में एक 24 वर्षीय युवक की एचआईवी रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आई थी, लेकिन दोबारा जांच में रिपोर्ट निगेटिव मिली. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मशीनों की जांच और कैलिब्रेशन के निर्देश दिए थे.





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