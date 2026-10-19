उत्तर भारत के इस पहले रेलवे स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़, जानें महिला शक्ति की ताक़त
लखनऊ सिटी स्टेशन की कमान संभाल रही महिलाओं पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में अखिल पाण्डेय की ख़ास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 1:10 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 3:03 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए यह बड़े ही गौरव की बात है कि यहां पर उत्तर भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन मौजूद है, जहां पर पूरे स्टेशन की कमान महिला शक्ति के हाथों में है. स्टेशन की साफ- सफाई से लेकर टिकट काउंटर तक और कंट्रोल रूम से लेकर स्टेशन अधीक्षक तक सभी महिलाएं ही हैं.
ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए ग्रीन सिग्नल देना हो या फिर लाल झंडी दिखाकर रोकना हो, यह भी काम यहां पर महिलाएं ही करती हैं. यहां पर पुरुष कर्मचारी हैं न अधिकारी. सारा का सारा काम संभालती है नारी.
हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर रेलवे के सिटी स्टेशन की. शहर के अंदर मौजूद इस सिटी स्टेशन को पिछले साल पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए पूरे स्टेशन की कमान आधी आबादी को सौंपकर पूरा हक़ दिया था. अब सिटी स्टेशन को ऑपरेट करते हुए महिलाओं को एक साल पूरा हो गया है.
इस एक साल में उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को एहसास ही नहीं होने दिया कि रात में भी स्टेशन संचालित करने के लिए पुरुषों के कोई ज़रूरत है. महिला शक्ति ने मिलकर कमाल कर दिया. नवरात्रि के मौके पर महिला शक्ति को उनके इस बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया.
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अंतर्गत कैसरबाग क्षेत्र में स्थित है लखनऊ सिटी स्टेशन. वैसे तो लखनऊ में उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के लगभग एक दर्जन से ज्यादा स्टेशन हैं, लेकिन सबसे खास स्टेशन है लखनऊ सिटी स्टेशन.
इस स्टेशन पर जो भी यात्री आते हैं, वह जिधर भी जाते हैं, वहां पर उन्हें एक भी पुरुष कर्मचारी या अधिकारी नहीं मिलता है. मिलती हैं तो सिर्फ महिला कर्मचारी और अधिकारी.
यात्री भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि पूरे स्टेशन पर कर्मचारी और अधिकारी सिर्फ महिला ही हैं और काम भी बहुत ही सुचारु ढंग से चलता है.
सिटी स्टेशन पर 34 महिला कर्मचारियों की टीम है. स्टेशन अधीक्षक से लेकर टिकट काउंटर, रिज़र्वेशन, सिगनलिंग, इंक्वायरी, आरपीएफ, कैटरिंग और सफाई की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ही हाथ है. इस स्टेशन को अनौपचारिक रूप से पहले पिंक स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है.
सिटी स्टेशन से गुजरती हैं कई महत्वपूर्ण ट्रेनें
रेलवे के जिस लखनऊ सिटी स्टेशन की कमान महिलाओं के हाथ है. उस स्टेशन से कई ट्रेनें हर रोज आवागमन करती हैं. इनमें छपरा-फर्रुखाबाद एक्सप्रेस, हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल, सीतापुर/मैलानी-लखनऊ अन रिजर्व्ड, लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल, अमृत भारत एक्सप्रेस, बनारस-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, बरौनी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस जैसी मुख्य ट्रेनें शामिल हैं.
इस स्टेशन पर मुख्य रूप से सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी और मैलानी की तरफ जाने वाली पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का आवागमन होता है. लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने सेकंड फेज का विस्तार कर रहा है.
ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के तहत इस स्टेशन को अंडरग्राउंड मेट्रो ब्लू लाइन के एक इंटरचेंज हब के रूप में भी जोड़ा जा रहा है. इसके बाद यहां आने वाले यात्रियों की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा.
लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड LC है. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले इस स्टेशन को नान सब अर्बन ग्रेड 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. हर रोज इस स्टेशन पर 1600 से 2000 यात्रियों का आवागमन होता है. अमृत भारत स्टेशन योजना में इस स्टेशन को शामिल कर कायाकल्प किया गया है.
क्या कहती हैं महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष
महिला कल्याण संगठन लखनऊ की अध्यक्ष श्रुति गुप्ता का कहना है कि लखनऊ सिटी स्टेशन हमारा उत्तर भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है, जो पूरी तरीके से महिलाओं से संचालित है.
उन्होंने बताया कि पूरे देश में एनईआर में पहला यही स्टेशन है. दूसरा गोरखपुर का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन है. हमने इन्हीं नवरात्रि में पिछले साल इस स्टेशन को पूर्ण रूप से महिला संचालन के हिसाब से किया था. आज एक साल पूरा हो गया है.
वह कहती हैं कि "हम चाहते थे कि जो देवी के दिन होते हैं जो नवदुर्गा होते हैं, उसमें नारी सशक्तिकरण का इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण हमें कहीं नहीं मिलेगा. हम चाहते थे कि हम उनके साथ बैठें और बातें करें कि उनकी अगर कोई दिक्कत हो तो हम उन पर विचार विमर्श कर सकें. यह लोग इतनी अच्छी तरीके से एक साल से पूरा स्टेशन संभाल रही हैं. वूमेन आर्गेनाइजेशन की तरफ से हम इनको सम्मानित कर रहे हैं. देवी का असली रूप महिलाएं ही हैं."
क्या कहती हैं आरपीएफ जवान
लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ की जवान सीमा चौरसिया का कहना है कि इस स्टेशन की कमान महिलाओं के हाथ दिए हुए आज एक साल कंप्लीट हो गया है. यहां पर काफी बढ़िया अनुभव रहा है. सब कुछ ठीक-ठाक रहा है. कभी कोई समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ा है.
क्या कहती हैं स्टेशन अधीक्षक
लखनऊ सिटी स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के पद पर कार्यरत वर्षा श्रीवास्तव का कहना है कि लखनऊ सिटी स्टेशन का एक वर्ष पूरा हो गया है. हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा है और गर्व का अनुभव हो रहा है. हमें ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हम महिलाओं ने पूरे एक वर्ष बहुत अच्छे से स्टेशन का संचालन किया है.
क्या कहती हैं मुख्य टिकट निरीक्षक
मुख्य टिकट निरीक्षक रमा श्रीवास्तव का कहना है कि एम साल का अनुभव बहुत अच्छ रहा. किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई. थोड़ी बहुत बीच में समस्या आई तो जैसे ही डीआरएम सर से बताया गया. उन्होंने तुरंत समस्या का समाधान कर दिया, इसलिए हम महिलाओं को अनुभव इस स्टेशन की कमान संभालते हुए बहुत अच्छा रहा है.
क्या कहती हैं मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक
मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के पद पर तैनात विजयलक्ष्मी पांडेय का कहना है कि "एक साल हो गया है, इस स्टेशन को महिला स्टेशन बने हुए. बहुत अच्छा अनुभव रहा. हम लोग डीआरएम सर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम महिलाओं को इस लायक समझा कि हम घर के साथ बाहर का कार्य भी कुशलता से निभा सकते हैं. उन्होंने जिम्मेदारी हमें दी थी और बहुत ही कुशलता से हमने उसको किया है और कर रहे हैं. डीआरएम सर का सहयोग हमेशा रहता है. वह हमेशा खड़े रहते हैं. वह हमारी जरूरत को समझते हैं और ध्यान देते हैं, इसलिए यह स्टेशन सुचारु रूप से संचालित हो रहा है."