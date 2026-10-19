ETV Bharat / state

उत्तर भारत के इस पहले रेलवे स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़, जानें महिला शक्ति की ताक़त

उत्तर भारत के पहले रेलवे स्टेशन लखनऊ सिटी स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए यह बड़े ही गौरव की बात है कि यहां पर उत्तर भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन मौजूद है, जहां पर पूरे स्टेशन की कमान महिला शक्ति के हाथों में है. स्टेशन की साफ- सफाई से लेकर टिकट काउंटर तक और कंट्रोल रूम से लेकर स्टेशन अधीक्षक तक सभी महिलाएं ही हैं.

ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए ग्रीन सिग्नल देना हो या फिर लाल झंडी दिखाकर रोकना हो, यह भी काम यहां पर महिलाएं ही करती हैं. यहां पर पुरुष कर्मचारी हैं न अधिकारी. सारा का सारा काम संभालती है नारी.

उत्तर भारत के इस पहले रेलवे स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़. (ईटीवी भारत) हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर रेलवे के सिटी स्टेशन की. शहर के अंदर मौजूद इस सिटी स्टेशन को पिछले साल पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए पूरे स्टेशन की कमान आधी आबादी को सौंपकर पूरा हक़ दिया था. अब सिटी स्टेशन को ऑपरेट करते हुए महिलाओं को एक साल पूरा हो गया है. इस एक साल में उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को एहसास ही नहीं होने दिया कि रात में भी स्टेशन संचालित करने के लिए पुरुषों के कोई ज़रूरत है. महिला शक्ति ने मिलकर कमाल कर दिया. नवरात्रि के मौके पर महिला शक्ति को उनके इस बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया. उत्तर भारत के पहले रेलवे स्टेशन लखनऊ सिटी स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़. (ईटीवी भारत) पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अंतर्गत कैसरबाग क्षेत्र में स्थित है लखनऊ सिटी स्टेशन. वैसे तो लखनऊ में उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के लगभग एक दर्जन से ज्यादा स्टेशन हैं, लेकिन सबसे खास स्टेशन है लखनऊ सिटी स्टेशन. इस स्टेशन पर जो भी यात्री आते हैं, वह जिधर भी जाते हैं, वहां पर उन्हें एक भी पुरुष कर्मचारी या अधिकारी नहीं मिलता है. मिलती हैं तो सिर्फ महिला कर्मचारी और अधिकारी. उत्तर भारत के पहले रेलवे स्टेशन लखनऊ सिटी स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़. (ईटीवी भारत) यात्री भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि पूरे स्टेशन पर कर्मचारी और अधिकारी सिर्फ महिला ही हैं और काम भी बहुत ही सुचारु ढंग से चलता है. उत्तर भारत के पहले रेलवे स्टेशन लखनऊ सिटी स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़. (ईटीवी भारत) सिटी स्टेशन पर 34 महिला कर्मचारियों की टीम है. स्टेशन अधीक्षक से लेकर टिकट काउंटर, रिज़र्वेशन, सिगनलिंग, इंक्वायरी, आरपीएफ, कैटरिंग और सफाई की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ही हाथ है. इस स्टेशन को अनौपचारिक रूप से पहले पिंक स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है. उत्तर भारत के पहले रेलवे स्टेशन लखनऊ सिटी स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़. (ईटीवी भारत) सिटी स्टेशन से गुजरती हैं कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रेलवे के जिस लखनऊ सिटी स्टेशन की कमान महिलाओं के हाथ है. उस स्टेशन से कई ट्रेनें हर रोज आवागमन करती हैं. इनमें छपरा-फर्रुखाबाद एक्सप्रेस, हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल, सीतापुर/मैलानी-लखनऊ अन रिजर्व्ड, लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल, अमृत भारत एक्सप्रेस, बनारस-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, बरौनी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस जैसी मुख्य ट्रेनें शामिल हैं. उत्तर भारत के पहले रेलवे स्टेशन लखनऊ सिटी स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़. (ईटीवी भारत) इस स्टेशन पर मुख्य रूप से सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी और मैलानी की तरफ जाने वाली पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का आवागमन होता है. लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने सेकंड फेज का विस्तार कर रहा है. उत्तर भारत के पहले रेलवे स्टेशन लखनऊ सिटी स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़. (ईटीवी भारत) ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के तहत इस स्टेशन को अंडरग्राउंड मेट्रो ब्लू लाइन के एक इंटरचेंज हब के रूप में भी जोड़ा जा रहा है. इसके बाद यहां आने वाले यात्रियों की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा. उत्तर भारत के पहले रेलवे स्टेशन लखनऊ सिटी स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़. (ईटीवी भारत) लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड LC है. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले इस स्टेशन को नान सब अर्बन ग्रेड 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. हर रोज इस स्टेशन पर 1600 से 2000 यात्रियों का आवागमन होता है. अमृत भारत स्टेशन योजना में इस स्टेशन को शामिल कर कायाकल्प किया गया है. उत्तर भारत के पहले रेलवे स्टेशन लखनऊ सिटी स्टेशन पर आधी आबादी को मिलता है पूरा हक़. (ईटीवी भारत)