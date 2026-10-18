RU में क्लास से गायब छात्रों के अभिभावकों को जाएगा फोन, एक विद्यार्थी होने पर भी टीचर को लेनी होगी कक्षा
विश्वविद्यालय का मानना है, इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के साथ पता लगा सकेंगे कि नियमित रूप से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे.
Published : October 18, 2026 at 4:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में कक्षाओं में छात्रों की कम उपस्थिति और शिक्षकों की कमी के बीच शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन नई पहल करेगा. अब कक्षाओं से लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के अभिभावकों को फोन कर इसकी जानकारी दी जाएगी. कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई छात्र 10 से 15 दिन कक्षा में नहीं आया तो संबंधित क्लास टीचर उसके अभिभावकों से संपर्क करेंगे. इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को एक क्लास की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के साथ ये भी पता लगाया जा सकेगा कि विद्यार्थी नियमित रूप से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं.
एक विद्यार्थी तो शिक्षक को लेनी होगी क्लास : कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने स्पष्ट किया कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद शिक्षकों को पढ़ाई से समझौता नहीं करना चाहिए. यदि किसी कक्षा में केवल एक विद्यार्थी भी उपस्थित है तो शिक्षक को क्लास लेनी होगी. विद्यार्थियों की कम संख्या को कक्षा नहीं लेने का आधार नहीं बनाया जा सकता. एक विद्यार्थी के लिए भी नियमित कक्षा चलेगी तो दूसरों को भी पता चलेगा कि पढ़ाई हो रही है. इससे उनकी उपस्थिति बढ़ने की उम्मीद है. इससे धीरे-धीरे कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ सकती है.
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शिक्षकों को संदेश: कुलगुरु के अनुसार, जब कक्षा में विद्यार्थी नियमित रूप से आने लगेंगे तो शिक्षकों को भी पढ़ाने में रूचि और उत्साह मिलेगा. इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन का जोर इस पर रहेगा कि छात्रों की संख्या चाहे कम हो या ज्यादा, निर्धारित कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हों. शिक्षकों को ये संदेश दिया जाएगा कि उनका दायित्व प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाना है, न कि विद्यार्थियों की संख्या देखकर कक्षा लेने का निर्णय करना.
10-15 दिन अनुपस्थित रहने पर जाएगा फोन: कुलगुरु ने कहा कि छात्रों की उपस्थिति को लेकर अब केवल रजिस्टर में अटेंडेंस दर्ज करने तक ही सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि अनुपस्थित छात्रों के कारणों का पता लगाने की भी कोशिश होगी. यदि कोई विद्यार्थी लगातार 10 से 15 दिन कक्षा में नहीं आता तो संबंधित क्लास टीचर उसे मैसेज भेजेंगे. उसके अभिभावकों को फोन कर जानकारी देंगे. इस व्यवस्था के पीछे दो प्रमुख उद्देश्य हैं. पहला-अभिभावकों को अपने बच्चे की नियमित उपस्थिति का पता चल सकेगा और वे उसे कक्षा में जाने के लिए प्रेरित कर सकेंगे. दूसरा-ये पता चल सकेगा कि विद्यार्थी कॉलेज आने के बावजूद कक्षाओं में शामिल नहीं हो रहा है या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित है.
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जरूरत क्यों पड़ी: कुलगुरु ने कहा कि कई बार विद्यार्थी घर से कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन कक्षा में नहीं पहुंचते. ऐसे में अभिभावकों और विश्वविद्यालय प्रशासन, दोनों को ये जानकारी होना जरूरी है कि विद्यार्थी वास्तव में कहां है और पढ़ाई से क्यों दूर है. उनके मुताबिक, अभिभावकों को समय पर सूचना मिलने से ऐसी स्थितियों का पता लगाने में मदद मिलेगी.
एमडीएस का अनुभव आएगा काम : कुलगुरु प्रो. सारस्वत ने इस पहल के पीछे अपने पुराने अनुभव का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कार्यकाल के दौरान एमबीए और बीबीए के बड़े बैच संचालित होते थे. वहां विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए फैकल्टी हर महीने अभिभावकों को फोन करती थी. उन्हें बताते थे कि उनका बच्चा महीने में केवल पांच दिन आया या आठ दिन. इससे अभिभावकों को छात्रों की वास्तविक उपस्थिति का पता चलता था और वे भी पढ़ाई को लेकर सजग होते थे.
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अनावश्यक छूट नहीं देंगे: अब इसी तरह की व्यवस्था राजस्थान विश्वविद्यालय में लागू करने की तैयारी है. शिक्षकों को नियमित अटेंडेंस लेने और छात्रों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए जाएंगे. कुलगुरु ने ये भी बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अटेंडेंस कम होने के कारण छात्रसंघ अध्यक्ष को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी. उन्होंने इस उदाहरण के जरिए स्पष्ट किया कि नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होने चाहिए. राजस्थान विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों को उपस्थिति के मामले में अनावश्यक छूट नहीं देने की बात कही गई है.
विद्यार्थियों से संवाद करेंगे कुलगुरु : कुलगुरु ने कहा कि शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए केवल निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है. वे स्वयं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और कॉलेजों में जाएंगे. वहां शिक्षकों से बातचीत करेंगे और विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे. इस दौरान ये समझेंगे कि विद्यार्थी कक्षाओं में क्यों नहीं आ रहे हैं और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की समस्याओं को समझना प्रशासन की जिम्मेदारी है.
विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आते हैं, इसलिए यहां के शिक्षक, प्राचार्य और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे उनकी समस्याओं को सुनें और समाधान का प्रयास करें. कुलगुरु स्वयं विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे तो शिक्षकों और प्राचार्यों को भी उनसे जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी. विद्यार्थियों की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलने पर पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने को जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे.
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शिक्षकों के लंबित प्रमोशन पर सक्रिय प्रशासन: राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लंबित प्रमोशन को लेकर भी कुलगुरु प्रो.सारस्वत ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने बताया कि एकेडमिक ग्रेड पे से जुड़े मामलों को लेकर कमेटी गठित कर दी. अन्य लंबित मामलों में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित आवेदन 31 अक्टूबर तक मांगे गए. विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है कि जिन शिक्षकों को नियमानुसार प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें उनका हक मिले. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के विरुद्ध किसी को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा.
विश्वविद्यालय में पढ़ाई पर नहीं होगी राजनीति : कुलगुरु प्रो. सारस्वत ने विश्वविद्यालय में राजनीति और छात्र राजनीति को लेकर भी अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय में पढ़ाई के मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए. हर विचारधारा का विद्यार्थी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है. सभी को समान अवसर मिलने चाहिए. छात्र राजनीति के तहत विद्यार्थियों को राजनीति करने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि यही विद्यार्थी आगे चलकर नेता, विधायक और सांसद बन सकते हैं. छात्र राजनीति को लेकर अनावश्यक रोक-टोक नहीं होनी चाहिए. जिस दिन सरकार कहेगी, छात्रसंघ चुनाव भी कराए जाएंगे.
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