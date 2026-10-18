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RU में क्लास से गायब छात्रों के अभिभावकों को जाएगा फोन, एक विद्यार्थी होने पर भी टीचर को लेनी होगी कक्षा

राजस्थान विश्वविद्यालय में क्लास लेते छात्र ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में कक्षाओं में छात्रों की कम उपस्थिति और शिक्षकों की कमी के बीच शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन नई पहल करेगा. अब कक्षाओं से लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के अभिभावकों को फोन कर इसकी जानकारी दी जाएगी. कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई छात्र 10 से 15 दिन कक्षा में नहीं आया तो संबंधित क्लास टीचर उसके अभिभावकों से संपर्क करेंगे. इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को एक क्लास की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के साथ ये भी पता लगाया जा सकेगा कि विद्यार्थी नियमित रूप से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं.