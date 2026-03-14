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भिवानी में MSME मेले में उद्यमी बनने की चाहत लिए पहुंचे युवा, एंटरप्रेन्योर्स ने दिखाई सफलता की राह

एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भिवानी में सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय की ओर से लगा MSME मेला युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है.

MSME MELA IN BHIWANI
MSME मेले में लगा स्टॉल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 14, 2026 at 7:50 PM IST

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भिवानी: कोई भी व्यक्ति यदि आगे बढ़ने की ठान ले तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता. बस उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ सहारे की जरूरत आगे अवश्य पड़ती है. ऐसा ही सहारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय नए स्टार्टअप करने वालों को उपलब्ध करवाता है. ऐसे स्टार्टअप शुरू करके सफल हुए व्यक्ति भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में इन दिनों तीन दिवसीय एमएसएमई मेले में लोगों को अपने उत्पादों से परिचित करवाते नजर आ रहे है.

एमएसएमई के तहत 10 से 20 लाख तक की ऋण की सुविधाः एमएसएमई के तहत रजिस्ट्रड मूर्तिकार हरिओम ने बताया कि "प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत वे इको फ्रेंडली मूर्तियां और मडहाऊस बनाने का कार्य करते हैं. आम लोगों को भी सिखाते हैं. उनके द्वारा तैयार उत्पाद को वे हल्दी, चूना मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी से तैयार करते हैं. ये पानी में जल्द गलते नहीं, साथ ही इनके टूटने पर ये मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है. अभी तक वे बगैर किसी सरकारी सहायता के अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं. हालांकि एमएसएमई के तहत सरकार 10 से 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाती है."

भिवानी में तीन दिवसीय MSME मेला (Etv Bharat)

MSME से स्वरोजगार की राह आसान हुई हैः एमएसएमई मेले में स्टॉल लगाने वाली सीमा, ममता और जितेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने स्टॉर्टअप शुरू कर रखे हैं. उन्होंने पहले एमएसएमई के तहत प्रशिक्षण लिया था और अपने सैल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर खुद के स्टार्टअप तैयार किए. इसके लिए उन्हें एमएसएमई द्वारा ना केवल ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, बल्कि उन्हे ट्रेनिंग देने के साथ ही मेलों और अन्य ऑनलाइन माध्यम से ऐसे मंच प्रदान किए जाते हैं, जहां उनके द्वारा तैयार माल को बेचा जा सके. केंद्र सरकार की इस नीति से उन जैसे कई नए एंटरप्रेन्योर तैयार हुए हैं और स्वरोजगार की राह आसान हुई है.

13 हजार करोड़ से अधिक है MSME का बजटः मेले में पहुंचे अमित और सेठी धनाना ने बताया कि उन्हें पहली बार सूक्ष्म, लघु व मध्यम मंत्रालय के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न छोटी औद्योगिक नीतियों का पता चला है. यहां स्टार्टअप करने वालों से मिलकर उन्हें नए स्टार्टअप कैसे करने हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है. ये भी पता चला है कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई के तहत 13 हजार करोड़ से अधिक का बजट अपना कार्य शुरू करने वालों के लिए खर्च करने का फैसला लिया है. एमएसएमई के तहत लगा ये मेला स्वरोजगार की राह पर चलने वालों के लिए एक अच्छा माध्यम बना है.

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