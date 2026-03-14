ETV Bharat / state

भिवानी में MSME मेले में उद्यमी बनने की चाहत लिए पहुंचे युवा, एंटरप्रेन्योर्स ने दिखाई सफलता की राह

MSME मेले में लगा स्टॉल ( Etv Bharat )

भिवानी: कोई भी व्यक्ति यदि आगे बढ़ने की ठान ले तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता. बस उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ सहारे की जरूरत आगे अवश्य पड़ती है. ऐसा ही सहारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय नए स्टार्टअप करने वालों को उपलब्ध करवाता है. ऐसे स्टार्टअप शुरू करके सफल हुए व्यक्ति भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में इन दिनों तीन दिवसीय एमएसएमई मेले में लोगों को अपने उत्पादों से परिचित करवाते नजर आ रहे है. एमएसएमई के तहत 10 से 20 लाख तक की ऋण की सुविधाः एमएसएमई के तहत रजिस्ट्रड मूर्तिकार हरिओम ने बताया कि "प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत वे इको फ्रेंडली मूर्तियां और मडहाऊस बनाने का कार्य करते हैं. आम लोगों को भी सिखाते हैं. उनके द्वारा तैयार उत्पाद को वे हल्दी, चूना मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी से तैयार करते हैं. ये पानी में जल्द गलते नहीं, साथ ही इनके टूटने पर ये मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है. अभी तक वे बगैर किसी सरकारी सहायता के अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं. हालांकि एमएसएमई के तहत सरकार 10 से 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाती है."