सरपंच संघ अधिवेशन: सीएम भजनलाल बोले-कांग्रेस ने चेहरा देख किया काम, हम नीति बनाकर काम करते हैं

जयपुर में सरपंच संघ अधिवेशन में सीएम ने ग्रामीण विकास और पंचायतीराज को सशक्त करने पर जोर दिया.

Chief Minister being honored at the Sarpanch Association convention in Jaipur.
जयपुर में सरपंच संघ अधिवेशन में सीएम का सम्मान करते हुए (Photo courtesy of CMO)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ चेहरा देखकर काम किया, जबकि हमारी सरकार नीति बनाकर काम करती है. सोमवार को दुर्गापुरा के कृषि अनुसंधान केंद्र में सरपंच संघ की ओर से निवर्तमान सरपंच–प्रशासक प्रदेश अधिवेशन में सीएम भजनलाल का सम्मान किया गया. सीएम ने ग्रामीण विकास और पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त बनाने को लिए निर्णयों और किए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. मुख्यमंत्री से पूर्व सरपंचों से आह्वान किया, जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे जनसेवा के रूप में करना चाहिए. सरपंच अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की उम्मीद है.

कांग्रेस ने चेहरे देखे: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार सभी निर्णय नीति और नियमों के आधार पर ले रही है, ना कि किसी के चेहरे या राजनीतिक दुर्भावना देखकर. उन्होंने पंचायत चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायतों के गठन के लिए स्पष्ट मापदंड तय हैं. सामान्य क्षेत्रों में 2500 की जनसंख्या पर पंचायत बनाई जा रही है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में 1500 आबादी पर पंचायत का गठन किया है. शासन चलाने के लिए आधार और नियम की जरूरत होती है. सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इन्हीं नियमों के तहत काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा दुर्भावना से काम किया और विकास कार्यों में भेदभाव बरता. वर्तमान सरकार का उद्देश्य पूरे राज्य का समान विकास करना है. सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है ताकि युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को सीधा लाभ मिल सके. उन्होंने सरपंचों को राजस्थान की तकदीर और जनता के विश्वास का प्रतीक बताया.

सीएम भजनलाल बोले... (ETV Bharat Jaipur)

जनता हमेशा याद रखती है: सीएम ने राजनीतिक अनुभव साझा किए. बताया कि वे वर्ष 2000 से 2005 तक सरपंच रहे. सांगानेर से चुनाव लड़ने के दौरान उनके गांव के लोग मिलने आए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग दिया. उन्होंने सहयोग और भावनात्मक समर्थन के लिए लोगों के चरण स्पर्श कर आभार जताया. मुख्यमंत्री ने कहा, जनता के बीच रहकर ईमानदारी से काम करने वाले जनप्रतिनिधि को जनता हमेशा याद रखती है. समय आने पर पूरा सहयोग देती है. सभी सरपंच और जनप्रतिनिधि मिलकर जमीनी स्तर पर काम करें, तो राजस्थान तेजी से प्रगति करेगा.

विकसित गांव की संकल्पना: मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना का उल्लेख किया और कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकसित राजस्थान, विकसित जिला और विकसित गांव बनाना है. इसकी प्राप्ति के लिए सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग आवश्यक है. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करें. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए कटिबद्ध है. हमने दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें कांग्रेस सरकार के 5 और हमारी सरकार के 2 साल का लेखा-जोखा है. इससे स्पष्ट होगा कि हमने इन 2 सालों में वह कर दिया जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया. इसकी जानकारी जनता के पास पहुंचना जरूरी है.

