RUHS का दीक्षांत समारोह: बेटियों का दबदबा, बांटी 47 हजार से ज्यादा डिग्रियां, राज्यपाल बोले-गुरुकुल खत्म कर अंग्रेजों ने दी गुलाम मानसिकता
राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर जोर दिया ताकि हम अपने साधनों से आत्मनिर्भर भारत का विकास कर सकें.
Published : April 24, 2026 at 7:05 PM IST
जयपुर: आजादी से पहले देश में आठ लाख गुरुकुल थे. अंग्रेजों ने इन्हें नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय दृष्टिकोण की शिक्षा विकसित हो, इसलिए देश में गुलाम मानसिकता देने वाली शिक्षा पद्धति विकसित की. ये कहना था प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे का. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) के 11वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने ये बात कही. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने देश के घरेलू उद्योग बंद कर दिए ताकि देश के नागरिक भूखे मरेंगे और हमेशा के लिए गुलाम बने रहे. नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर जोर दिया गया ताकि हम अपने साधनों से आत्मनिर्भर भारत का विकास कर सकें.
स्वर्णिम भारत के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे. शिक्षा और उपाधियों की सार्थकता तभी है, जब हम राष्ट्र को सर्वोच्च रखते हुए अपने कार्य करें और सकारात्मक सोच के साथ समाज के विकास में योगदान दें. दीक्षांत समारोह को जीवन की नई शुरुआत बताते हुए उन्होंने कहा, दीक्षांत केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि जीवन का नया आरम्भ है. उन्होंने प्राचीन गुरुकुल परंपरा के समावर्तन संस्कार का उल्लेख करते हुए बताया कि ये वही परंपरा है, जहां गुरु शिष्य को आदर्श जीवन के लिए अंतिम शिक्षा देकर विदा करते थे.
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नई शिक्षा नीति से जुड़ेगा भारतीय गौरव : उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारतीयता और सांस्कृतिक गौरव से जोड़ने वाली नीति बताया. साथ ही कहा कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने हमें अपने इतिहास से दूर किया, जबकि नई नीति हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रही है. राज्यपाल ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) की ओर से सभी विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की दिशा में उठाए कदमों की सराहना की. उन्होंने डिग्रियों को पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए इसे महत्वपूर्ण पहल बताया.
भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख : उन्होंने भारत की वैज्ञानिक और ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने विश्व को शून्य का ज्ञान दिया. खगोल विज्ञान में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए इसे समाज और राष्ट्र के लिए घातक बताया.
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स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े लक्ष्य : इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि RUHS को एम्स की तर्ज पर देश का अग्रणी चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा. उन्होंने राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की योजना साझा की. कुलगुरु प्रो. प्रमोद येवले ने बताया कि विश्वविद्यालय 597 संबद्ध कॉलेजों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है. शिक्षा, अनुसंधान व प्रशासन में लगातार सुधार किए जा रहे हैं.
बेटियों ने मारी बाजी :दीक्षांत समारोह में बेटियों का दबदबा देखने को मिला. 17 में से 12 गोल्ड मेडल छात्राओं ने हासिल किए. समारोह में 47,744 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं. इनमें 36 पीएचडी उपाधियां, 23 DM/MCH टॉपर्स का सम्मान और कुल 19 गोल्ड मेडल शामिल हैं. 71 विद्यार्थियों को मंच पर डिग्री दी, जबकि अन्य का कॉलेज स्तर पर वितरण किया जाएगा. सभी डिग्रियां NAD पोर्टल पर अपलोड की हैं, जिससे छात्र अब अपनी डिग्रियां ऑनलाइन सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकेंगे. इस दौरान वर्ष 2024 के लिए चांसलर गोल्ड मेडल देवजीत मुखर्जी को दिया, जबकि वर्ष 2025 के लिए संध्या यादव और संदीप को ये सम्मान दिया गया.
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