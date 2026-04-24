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RUHS का दीक्षांत समारोह: बेटियों का दबदबा, बांटी 47 हजार से ज्यादा डिग्रियां, राज्यपाल बोले-गुरुकुल खत्म कर अंग्रेजों ने दी गुलाम मानसिकता

दीक्षांत समारोह में छात्राओं को डिग्री देते राज्यपाल ( Courtesy: Governor Secretariat )