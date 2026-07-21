"कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व है और प्रशासन इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है." दिल्ली में लाठी चार्ज पर बोले महिपाल ढांडा
जनता दरबार में शिक्षा मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी. मौके पर बोले किसानों की सरकार है, हर बात सुनी जाएगी.
Published : July 21, 2026 at 8:44 PM IST
पानीपत: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सोमवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने प्रदेशभर में चल रही भाजपा की शक्ति केंद्र बैठकों, शिक्षा विभाग से जुड़े विकास कार्यों, किसानों के मुद्दे और दिल्ली में हुए लाठीचार्ज को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.
संगठन की मजबूती के लिए टिफिन बैठकः मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि "प्रदेशभर में शक्ति केंद्र स्तर पर टिफिन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है." उन्होंने कहा कि "प्रत्येक शक्ति केंद्र चार से पांच बूथों का समूह होता है, जिसका नेतृत्व शक्ति केंद्र प्रमुख करता है. इन बैठकों का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, सरकार और पार्टी की नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं की जानकारी लेना है."
जमीनी स्तर की वास्तविक रिपोर्ट तक पहुंचनाः उन्होंने कहा कि "सभी कार्यकर्ता अपने-अपने घर से टिफिन लेकर बैठक में शामिल होंगे और चर्चा करेंगे कि पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए. साथ ही बूथ स्तर की जनसमस्याओं, संगठनात्मक गतिविधियों और कार्यकर्ताओं के राजनीतिक प्रशिक्षण पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर की वास्तविक रिपोर्ट सरकार और संगठन तक पहुंच सके."
जल्द ही नए भवनों का कराया जाएगा निर्माण: शिक्षा मंत्री ने बताया कि "लंबे समय से भवन निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे दो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को विशेष अनुमति मिल गई है. इनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बाबरपुर मंडी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजपूताना रामनगर शामिल हैं." उन्होंने कहा कि "दोनों स्कूलों में भूमि संबंधी तकनीकी अड़चनों के कारण वर्षों से भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी. अब विशेष अनुमति मिलने के बाद जल्द ही नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी."
लाठीचार्ज पर बोले मंत्रीः दिल्ली में छात्रों और युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के सवाल पर महिपाल ढांडा ने कहा कि "कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व है और प्रशासन इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है." किसानों के दिल्ली कूच और आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान अपनी बात सरकार के सामने रखें. सरकार उनकी समस्याएं सुनने और समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है." उन्होंने कहा, "यह किसानों की सरकार है. किसानों की हर जायज बात सुनी जाएगी और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा."
जनहित और संगठनात्मक प्राथमिकताओं को भी सामने रखाः शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनने के साथ सरकार की जनहित और संगठनात्मक प्राथमिकताओं को भी सामने रखा. उन्होंने शक्ति केंद्र बैठकों के जरिए संगठन को मजबूत करने, दो सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण को मिली मंजूरी की जानकारी दी और किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर जायज मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी बताया.