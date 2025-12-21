ETV Bharat / state

कुचामन में प्याज किसान मेला, नामी वैज्ञानिकों ने बताए खेती के आसान तरीके

किसानों को प्याज व लहसुन की उन्नत किस्मों, पोषण प्रबंधन, रोग नियंत्रण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी गई.

Minister Chaudhary inspecting the fair
मेले का निरीक्षण करते मंत्री चौधरी (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 21, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में किसानों को आधुनिक खेती और गुणवत्तायुक्त बीज एवं नवीन तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रदेश स्तरीय प्याज किसान मेला लगाया गया. कुचामन सिटी के राजकीय खेल स्टेडियम में मेले में जिले के अलावा सीकर, अजमेर एवं नागौर जिलों से हजारों किसान पहुंचे. कृषि की नई तकनीक की जानकारी ली. राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग के राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी, जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने मेले का उद्घाटन किया. किसानों को प्याज, लहसुन, संतरा, बाजरे के बीजों के साथ ड्रैगन फ्रूट के पौधे वितरित किए गए. प्रगतिशील किसानों को नवाचार के लिए सम्मानित किया.

राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि वैज्ञानिकों से मिला मार्गदर्शन आगामी फसल चक्र में किसानों के लिए उपयोगी रहेगा. नई तकनीक से खेती आसान होने के साथ नुकसान भी कम होगा. कलेक्टर खड़गावत ने किसानों को पसंद और प्रजाति के अनुसार नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी और लागत कम करने वाला कदम बताया. एक जिला एक उपज–प्याज कार्यक्रम के तहत मेले की विशेष बात देश के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन रहा. ICAR–डायरेक्टोरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, पुणे के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजीव बी काले ने किसानों को प्याज व लहसुन की उन्नत किस्मों, पोषण प्रबंधन, रोग नियंत्रण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी. ICAR–IIHR/RAFARI, कोटा के सहायक निदेशक एवं केंद्र प्रमुख डॉ. एके सिंह ने प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, आधुनिक भंडारण तकनीक और बाजार से जुड़ाव जैसे विषयों पर किसानों का मार्गदर्शन किया.

कुचामन में प्याज किसान मेला... (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

पढ़ें:अलवर का लाल प्याज बांग्लादेश भेजने की राह खुली, भाव में तेजी से किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से खेती को उद्योग के रूप में अपनाने, उत्पादन को गुणवत्ता के साथ बाजार और निर्यात स्तर तक पहुंचाने तथा प्रसंस्करण आधारित उद्यमों की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान किया. किसानों ने कहा कि मेले में योजनाओं, सब्सिडी प्रक्रिया और आधुनिक कृषि तकनीकों की नई जानकारियां मिली हैं. संयुक्त निदेशक कृषि हरीओम सिंह राणा के निर्देशन में जिले में प्याज उत्पादन और उद्यानिकी क्षेत्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

पढ़ें:जोबनेर में राज्य स्तरीय किसान मेला: किरोड़ी लाल मीणा बोले: युवा जुड़ें कृषि से, देंगे सुविधा, सब्सिडी और नई जानकारी

TAGGED:

MANTRA OF MODERN FARMING
MINISTER VIJAY SINGH CHAUDHARY
GUIDANCE RECEIVED FROM SCIENTISTS
HONORING PROGRESSIVE FARMERS
STATE LEVEL ONION FARMERS FAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.