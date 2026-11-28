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मांगणियार कलाकार गफूर बोले-नई पीढ़ी का पढ़ाई के साथ संगीत से जुड़ना जरूरी, हमारा बच्चा भी सुर में रोता है...जानिए वजह

प्रस्तुति देते गफूर खान ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: गफूर खान राजस्थान के पारंपरिक लोकगीतों से लेकर सूफी, गजल और कव्वाली तक में अपनी पहचान बना चुके हैं. गफूर खान युवा पीढ़ी को पढ़ाई के साथ नई पीढ़ी के संगीत से जुड़ने पर जोर देते हैं. उन्होंने कहा, हमारा बच्चा भी रोता है तो सुर में. कारण है कि संगीत हमारे खून में है बसा है. उन्होंने अपने पिता व बड़े भाई से संगीत सीखा. जैसलमेर के मांगणियार लोक संगीतकारों की पीढ़ी से आए गफूर अब तक 32 देशों में प्रस्तुति दे चुके हैं. अलवर मत्स्य उत्सव मेंं प्रस्तुति देने आए गफूर ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. इसमें अपने संगीत के सफर, पारिवारिक विरासत, नई पीढ़ी को संगीत से जोड़ने और राजस्थानी लोककला को बचाए रखने जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की. प्रस्तुत है-लोक कलाकार गफूर खान से बातचीत के प्रमुख अंश: