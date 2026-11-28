मांगणियार कलाकार गफूर बोले-नई पीढ़ी का पढ़ाई के साथ संगीत से जुड़ना जरूरी, हमारा बच्चा भी सुर में रोता है...जानिए वजह
32 देशों में प्रस्तुति दे चुके गफूर ने कहा, संगीत हमारे खून में है. जैसलमेर के गफूर ने पिता और बड़े भाई से सीखा संगीत.
Published : November 28, 2026 at 3:06 PM IST
अलवर: गफूर खान राजस्थान के पारंपरिक लोकगीतों से लेकर सूफी, गजल और कव्वाली तक में अपनी पहचान बना चुके हैं. गफूर खान युवा पीढ़ी को पढ़ाई के साथ नई पीढ़ी के संगीत से जुड़ने पर जोर देते हैं. उन्होंने कहा, हमारा बच्चा भी रोता है तो सुर में. कारण है कि संगीत हमारे खून में है बसा है. उन्होंने अपने पिता व बड़े भाई से संगीत सीखा. जैसलमेर के मांगणियार लोक संगीतकारों की पीढ़ी से आए गफूर अब तक 32 देशों में प्रस्तुति दे चुके हैं. अलवर मत्स्य उत्सव मेंं प्रस्तुति देने आए गफूर ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. इसमें अपने संगीत के सफर, पारिवारिक विरासत, नई पीढ़ी को संगीत से जोड़ने और राजस्थानी लोककला को बचाए रखने जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की. प्रस्तुत है-लोक कलाकार गफूर खान से बातचीत के प्रमुख अंश:
सवाल-मत्स्य उत्सव में प्रस्तुति देने का अनुभव कैसा रहा ?
गफूर खान:अलवर आकर बहुत अच्छा लगा. यहां पहले भी वेडिंग कॉन्सर्ट के लिए आता रहा हूं, लेकिन मत्स्य उत्सव में पहली बार प्रस्तुति का मौका मिला. देश-विदेश में कई फेस्टिवल किए, लेकिन अलवर का अनुभव बहुत अच्छा रहा. यहां अच्छे कलाकारों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला.
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सवाल-आपके संगीत की खासियत क्या है? किन विधाओं में प्रस्तुति देते हैं?
गफूर खान: मैं कई तरह के गाने गाता हूं. राजस्थानी लोकगीतों में 'केसरिया बालम' जैसे पारंपरिक गीत हैं. सूफी संगीत, गजल, कव्वाली और हिंदी गाने भी गाता हूं. हमारी टीम में मोरचंग, करताल, ढोलक और भपंग जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के कलाकार हैं. हम लोकसंगीत के साथ नृत्य और सूफियाना प्रस्तुतियां भी देते हैं.
सवाल-अब तक कितने देशों में प्रस्तुति दे चुके हैं और भारत में कहां-कहां कार्यक्रम किए हैं?
गफूर खान: अब तक 32 देशों में प्रस्तुति दे चुका हूं. भारत में लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं. छोटे-बड़े ग्रुप के साथ वेडिंग, कॉर्पोरेट शो, बर्थडे पार्टी और फेस्टिवल सहित कई कार्यक्रम किए. बड़े प्लेटफॉर्म के लिए भी काम किया. कई गाने और एल्बम लॉन्च किए. बड़े भाई कुटले खान के साथ कई संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. अब तक भारत के साथ फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, मिस्र समेत अन्य दर्जनों देशों में प्रस्तुति दे चुका.
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सवाल-आपके परिवार में संगीत की परंपरा है. आपने संगीत की बारीकियां किससे सीखीं?
गफूर खान: मेरे पापा मेरे गुरु हैं. मेरे लिए भगवान के समान हैं. मेरे बड़े भाई उस्ताद कुटले खान ने मुझे वोकल और इंस्ट्रूमेंटल संगीत सिखाया है. उनका संगीत की दुनिया में बहुत नाम है. आज भी उनसे सीखता हूं. हमारा संगीत पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता आया है. हमारे यहां संगीत केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है.मैंने छह साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया और 28 साल की उम्र में अब तक देश दुनिया में घूमकर प्रस्तुति दे चुका हूं.
सवाल-आपने कहा कि संगीत आपके खून में है. इसका क्या मतलब ?
गफूर खान: हमारे यहां बच्चा सुर में रोता है. मतलब संगीत हमारे संस्कारों और परंपरा में रचा-बसा है. हमें संगीत सीखने के लिए अलग से बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती. बचपन से ही घर में संगीत का माहौल रहता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि अभ्यास की जरूरत नहीं है. संगीत में सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता.
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सवाल-राजस्थानी लोकसंगीत को आज तक जीवित रखने में किन लोगों की भूमिका रही है?
गफूर खान: हमारे राजा-महाराजाओं के समय से संगीत की परंपरा है. राजपूत समाज और हमारे यजमानों ने कलाकारों को हमेशा संरक्षण दिया है. उन्हीं लोगों की वजह से हमारा संगीत आज भी जिंदा है. मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं. उन्होंने कलाकारों और उनकी कला को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है.
सवाल-आज की युवा पीढ़ी लोकसंगीत से दूर होती दिखाई देती है. इसे बचाने के लिए क्या जरूरी है?
गफूर खान:लोककला को बचाने के लिए युवाओं का इससे जुड़ना बहुत जरूरी है. आज पढ़ाई भी जरूरी है और संगीत भी. दोनों साथ चलने चाहिए. हमारे यहां कलाकारों की एक कॉलोनी है, जहां करीब एक हजार कलाकार रहते हैं. बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और वापस आकर रियाज करते हैं. उन्हें संगीत सीखने और अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है. अगर नई पीढ़ी संगीत से नहीं जुड़ेगी तो धीरे-धीरे हमारी पारंपरिक कलाएं लुप्त हो सकती हैं.
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सवाल-आप खुद बच्चों को संगीत सिखाते हैं?
गफूर खान: जी, मेरा एक स्कूल भी है, जहां बच्चों को संगीत सिखाते हैं. करीब 50 बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें खुद सिखाने की कोशिश करता हूं. हालांकि मैं अभी खुद को भी संगीत का विद्यार्थी ही मानता हूं. मुझे मेरे पापा और बड़े भाई ने सिखाया है. आज भी उनसे सीख रहा हूं, इसलिए यह नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया है. संगीत में सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती.
सवाल-आपकी टीम में कितने कलाकार हैं और सामूहिक प्रस्तुति की क्या खासियत है?
गफूर खान: हमारी करीब नौ कलाकारों की टीम है. इसमें ढोलक, करताल, मोरचंग और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार शामिल हैं. सूफी, गजल और लोकगीतों के साथ नृत्य की प्रस्तुतियां भी होती हैं. पांच लोग भी कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन जब पूरी टीम साथ मंच पर उतरती है तो संगीत का आनंद और बढ़ जाता है. हर कलाकार की अपनी भूमिका होती है और सभी मिलकर प्रस्तुति को खास बनाते हैं.
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