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गुर्जर समाज की महापंचायत में बड़ा फैसला: शराब-डोडा पर बैन, विवाह में सोने-चांदी के लेन-देन की परंपरा खत्म होगी

इन महत्वपूर्ण फैसलों की नींव 16 मई को पाली जिले के चंडावल के पास स्थित देवडूंगरी भगवान देवनारायण मंदिर परिसर में आयोजित विशाल महापंचायत में रखी गई. भगवान देवनारायण मंदिर ट्रस्ट और 11 हथाई गुर्जर समाज मारवाड़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस बैठक को समाज में 'गुर्जर हाईकोर्ट' के नाम से भी जाना जाता है. महापंचायत में ट्रस्ट अध्यक्ष राजूराम मिणदार, उपाध्यक्ष नारायण फौजी, विभिन्न क्षेत्रों के पंच-पटेल, कार्यकारिणी सदस्य और बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे. सभी ने सर्वसम्मति से हाथ उठाकर इन निर्णयों का समर्थन किया.

पाली: राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर समाज ने सामाजिक कुरीतियों, नशाखोरी और फिजूलखर्ची के खिलाफ एक ऐतिहासिक पहल करते हुए कई सख्त और क्रांतिकारी निर्णय लिए. पाली में आयोजित इस महापंचायत में जोधपुर, ब्यावर, जालोर और नागौर के गुर्जर समाज ने एकजुट होकर सामाजिक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए. इन फैसलों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद बढ़ी है.

नशे और फिजूलखर्ची पर सख्त प्रतिबंध: ट्रस्ट अध्यक्ष राजूराम मिणदार ने बताया कि महापंचायत में समाज को खोखला कर रही नशाखोरी और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया. अब किसी भी सामाजिक समारोह में डोडा, अफीम और शराब जैसी नशीली वस्तुओं के सेवन और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. किसी आयोजन में इस नियम का उल्लंघन होता है, तो समाज के लोग न केवल वहां भोजन करने से इनकार करेंगे, बल्कि कार्यक्रम का बहिष्कार कर बीच में ही लौट जाएंगे. साथ ही, संबंधित व्यक्ति की सूचना पुलिस को दी जाएगी और समाज स्तर पर उस पर 2 लाख 51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

शादी समारोहों में सादगी को बढ़ावा: विवाह आयोजनों को सादगीपूर्ण और अनुशासित बनाने के लिए भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं. अब दूल्हे का क्लीन शेव रहना अनिवार्य होगा और दाढ़ी रखकर शादी करने पर रोक होगी. इसके अलावा, शादियों में बड़े बैंड-बाजे और डीजे के शोर-शराबे पर प्रतिबंध रहेगा. पहरावनी में खर्च की अधिकतम सीमा 21 हजार रुपए तय की गई है और सोने-चांदी के लेन-देन की परंपरा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. यह कदम समाज में बढ़ती दिखावे की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है.

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मृत्युभोज और गमी की रस्मों में बदलाव: गमी और मृत्यु से जुड़ी कुरीतियों पर भी महापंचायत ने सख्त रुख अपनाया है. मृत्युभोज जैसी परंपराओं को समाप्त करने पर जोर देते हुए तय किया गया कि बारहवीं की रस्म में केवल सादा भोजन बनाया जाएगा और मिठाई के रूप में पारंपरिक लापसी ही परोसी जाएगी. इसके साथ ही, गुड़ की थाली फेरने की रस्म को बंद कर दिया गया है. यह भी तय हुआ है कि मृत्यु होने पर कपड़े केवल महिला के पीहर पक्ष की ओर से ही लाए जाएंगे.

शिक्षा और गरीबों के उत्थान पर विशेष फोकस: महापंचायत का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों में बर्बाद होने वाले धन को बचाकर उसे शिक्षा और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगाना है. समाज के प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि यदि यह धन बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद परिवारों की सहायता में लगाया जाए, तो समाज तेजी से प्रगति कर सकता है. इसी सोच के तहत एक विशेष शिक्षा कोष बनाने का निर्णय लिया गया है, जो होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं की मदद करेगा. इस दौरान डॉ. विक्रम पणिहार परिवार ने समाज के प्रतिभाशाली और जरूरतमंद युवाओं की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का सराहनीय संकल्प लिया.