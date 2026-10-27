अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026: QR कोड से मिलेगी खास पशुओं और उनकी प्रतियोगिताओं की लोकेशन
मेले में आने वाले पशुओं की जांच और इलाज होगा निशुल्क. प्रतिभावान विद्यार्थियों को मेले में निशुल्क ऊंट और घोड़े की सवारी कराई जाएगी.
Published : October 27, 2026 at 4:22 PM IST
अजमेर: पशुपालन विभाग ने इस बार अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में नवाचार किया है. विभाग ने पालकों को बड़ी राहत देने के लिए पशुओं के निशुल्क जांच और उपचार के इंतजाम किए हैं. पशुओं के मेला मैदान में पहुंचने के साथ ही चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंचेगी और पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी लेगी. बीमार और घायल पशुओं का मौके पर ही इलाज होगा. पशुपालन विभाग की हर प्रतियोगिता की लोकेशन क्यूआर कोड के जरिए लोग जान सकेंगे.
परिवहन के दौरान घायल पशुओं का इलाज: पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार ने बताया कि पुष्कर मेले में कई पशुओं को पैदल लाया जाता है तो कई को वाहनों से लाते हैं. इनमें ऊंट पैदल तो घोड़े, गाय, बैल गाड़ियों के जरिए पहुंचते हैं. परिवहन के दौरान कई बार पशु घायल हो जाते हैं. ऐसे घायल पशु जैसे ही मेला मैदान में पहुंचेंगे, वहां मौजूद पशु चिकित्सकों की टीम इलाज को लिए तैयार मिलेगी.
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24 घंटे मिलेगी मोबाइल टीम: परिहार के अनुसार, बदलते मौसम के कारण पशु बीमार भी हो जाते हैं. खासकर ऊंटों में स्किन डिजीज होती है. इसके लिए अजमेर में संभाग स्तरीय लैबोरेट्री की मोबाइल टीम पशुओं की स्किन, मल, खून आदि की जांच करेगी. मोबाइल टीम 24 घंटे वहां तैनात रहेगी. परिहार ने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले पशुओं में कोई बीमारी है तो यहां के स्वस्थ पशुओं में ना हों, इसलिए विशेष निगरानी रखी जाएगी. विभागीय टीमों के अलावा दो एनजीओ भी पशुओं की निशुल्क चिकित्सा करेंगे.
इसी सप्ताह जारी होगा टाइम टेबल: संयुक्त निदेशक डॉ. परिहार ने बताया कि प्रतियोगिताओं का विवरण अभी जारी नहीं किया गया है. हर प्रतियोगिता का समय, दिन और स्थान होगा. मेले में आने वाले पर्यटकों के लिए प्रतियोगिता को जानना और वहां तक पहुंचना आसान हो, इसलिए हर प्रतियोगिता के विवरण के साथ लोकेशन के लिए क्यूआर कोड लगाया जाएगा. मेले से पहले विभाग की हेल्प डेस्क मौजूद रहेगी. उन सभी संभावित क्षेत्रों में जहां प्रतियोगिता होगी, वहां फ्लेक्स लगाए जाएंगे. इनमें प्रतियोगिता के स्थान को लेकर क्यूआर कोड होगा. इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही प्रतियोगिता और स्थान के बारे में पता चलेगा. पशु मेले में खास आकर्षण रहने वाले पशुओं की लोकेशन भी साथ में होगी. सभी प्रतियोगिताओं का विवरण शनिवार तक जारी कर दिया जाएगा.
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प्रतिभावान छात्रों को मुफ्त सवारी: डॉ. परिहार ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सूची मांगी है. इनमें पढ़ाई, खेल या अन्य क्षेत्र में प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले विद्यार्थी हो सकते हैं. उन्हें मेले में निशुल्क ऊंट और घोड़े की सवारी कराई जाएगी. यह विद्यार्थियों के लिए अलग अनुभव रहेगा.
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