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अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026: QR कोड से मिलेगी खास पशुओं और उनकी प्रतियोगिताओं की लोकेशन

पुष्कर पशु मेला में ऊंटों को ले जाते पशुपालक ( ETV Bharat Ajmer (File Photo) )

अजमेर: पशुपालन विभाग ने इस बार अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में नवाचार किया है. विभाग ने पालकों को बड़ी राहत देने के लिए पशुओं के निशुल्क जांच और उपचार के इंतजाम किए हैं. पशुओं के मेला मैदान में पहुंचने के साथ ही चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंचेगी और पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी लेगी. बीमार और घायल पशुओं का मौके पर ही इलाज होगा. पशुपालन विभाग की हर प्रतियोगिता की लोकेशन क्यूआर कोड के जरिए लोग जान सकेंगे.

परिवहन के दौरान घायल पशुओं का इलाज: पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार ने बताया कि पुष्कर मेले में कई पशुओं को पैदल लाया जाता है तो कई को वाहनों से लाते हैं. इनमें ऊंट पैदल तो घोड़े, गाय, बैल गाड़ियों के जरिए पहुंचते हैं. परिवहन के दौरान कई बार पशु घायल हो जाते हैं. ऐसे घायल पशु जैसे ही मेला मैदान में पहुंचेंगे, वहां मौजूद पशु चिकित्सकों की टीम इलाज को लिए तैयार मिलेगी.