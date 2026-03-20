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चित्तौड़गढ़ में वास्तुकला का चमत्कार, जहां सूर्यदेव करते हैं महादेव का अभिषेक, जानिए देश में ऐसे कितने मंदिर

इसलिए कहा जाता है हजारेश्वर महादेव: चंद्रभारती महाराज ने बताया कि मंदिर के मुख्य शिवलिंग पर लगभग 1000 छोटे-छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम हजारेश्वर महादेव मंदिर पड़ा. धार्मिक मान्यता है कि इस इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्त को एक साथ एक हजार शिवलिंगों की पूजा का फल प्राप्त होता है. उन्होंने बताया कि यह शिवलिंग एक दुर्लभ 'तामिया' पत्थर से निर्मित है. इस पत्थर की विशेषता यह है कि यह प्राकृतिक रूप से तांबे जैसी चमक बिखेरता है, जिससे दूर से देखने पर शिवलिंग स्वर्ण या तांबे का प्रतीत होता है.

पुष्य नक्षत्र में हुआ था मंदिर का निर्माण: हजारेश्वर महादेव मंदिर के श्रीमहंत चंद्रभारती महाराज ने बताया कि यह क्षण अत्यंत शुभ और ऊर्जा से परिपूर्ण है. सनातन धर्म में सूर्य को ग्रहों का राजा और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है. जब सूर्य की प्रथम किरण शिवलिंग का अभिषेक करती है, तो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत अनुभव होता है. आचार्य श्रवण सामवेदी ने बताया कि मंदिर का निर्माण पुष्य नक्षत्र में हुआ था, जो इसे और भी पवित्र बनाता है. मंदिर की संरचना इतनी अद्भुत है कि इसके शिखर के पास निर्माणकर्ता की आकृति भी दिखाई देने की मान्यता है, जो इसकी शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है.

साल दो बार आता है ऐसा संयोग: हजारेश्वर महादेव मंदिर में शुक्रवार को ऐसे ही अलौकिक दृश्य ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया. वर्ष में ठीक दो बार ऐसा दिव्य संयोग बनता है, जब सूर्योदय की पहली किरण सीधे गर्भगृह में विराजित शिवलिंग पर पड़ती है. मानो स्वयं सूर्यदेव भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हों. यह मात्र संयोग नहीं, बल्कि प्राचीन वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान का जीवंत प्रमाण है. मंदिर करीब 1 हजार साल पुराना है. निर्माणकर्ताओं ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के वास्तुकला का इतना सटीक कैलकुलेशन किया कि भोर की पहली किरण वेधशाला मंडप और गर्भगृह के छोटे द्वार को चीरते हुए ठीक शिवलिंग पर आकर गिरती है और ऐसा लगता है जैसे सूर्यदेव स्वयं भोलेनाथ को प्रणाम कर संसार को प्रकाश देने की अनुमति मांग रहे हों.

1100 साल पुराना मंदिर और 'सूर्य अभिषेक': हजारेश्वर महादेव मंदिर अपनी 'सूर्य किरण अभिषेक' की घटना के लिए प्रसिद्ध है. साल में दो बार, विशेष रूप से मार्च और अक्टूबर के महीनों में यहां प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है. सूर्योदय के समय सूर्य की पहली सुनहरी किरणें मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं और बिना किसी बाधा के सीधे गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को स्पर्श करती हैं. भक्त इसे 'सूर्य देव द्वारा महादेव का वंदन' मानते हैं. वास्तुकला विशेषज्ञों के अनुसार, मंदिर का निर्माण इस सटीक कोण पर किया गया है कि सूर्य की स्थिति बदलते ही किरणें सीधे गर्भगृह के केंद्र तक पहुंचती हैं और भगवान शिव का अभिषेक करती हैं.

चित्तौड़गढ़: राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि केवल ऐतिहासिक किलों और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अद्वितीय मंदिर वास्तुकला के लिए भी विश्व विख्यात है. भारत की प्राचीन सभ्यता केवल मंत्रों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह गणित और खगोल विज्ञान में भी विश्वगुरु थी. हमारे पूर्वजों ने ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जहां साल के विशेष दिनों में सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर मूर्ति का अभिषेक करती हैं. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर अयोध्या और दक्षिण भारत के सुदूर कोनों तक, ये मंदिर आज भी आधुनिक इंजीनियरों के लिए शोध का विषय हैं. चित्तौड़गढ़ शहर के पावटा चौक स्थित हजारेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का एक ऐसा ही जीवंत चमत्कार है, जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं.

महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़: आचार्य श्रवण सामवेदी ने बताया कि महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसरों पर यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. भक्तों का मानना है कि यहां दर्शन और अभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के साथ-साथ सूर्य किरणों द्वारा होने वाला यह प्राकृतिक अभिषेक भक्तों के लिए विशेष आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन गया है. यहां साल भर राजस्थान ही नहीं गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा व महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. उन्होंने कहा कि यह मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र है, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का भी अनमोल उदाहरण है.

जारेश्वर महादेव मंदिर में सूर्य की पहली किरणें शिवलिंग पर पड़ती हैं (ETV Bharat chittorgarh)

अन्य प्रमुख मंदिर जहां ऐसा ही संयोग है: हमारे देश में ऐसे कई विस्मयकारी मंदिर हैं, जहां वर्ष के विशेष दिनों में सूर्य की किरणें किसी कुशल इंजीनियर की तरह सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती हैं और भगवान की प्रतिमा का 'सूर्य तिलक' या 'अभिषेक' करती हैं. राजस्थान की वीर धरा से लेकर दक्षिण के तटों तक फैले ये मंदिर इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारे पूर्वजों को प्रकाश के परावर्तन और ग्रहों की गति का कितना गहरा ज्ञान था. इस तरह की सूर्य-वास्तुकला वाले मंदिर भारत की प्राचीन खगोलज्ञान की मिसाल हैं.

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झालरापाटन का प्राचीन सूर्य मंदिर: झालावाड़ जिले में स्थित इस मंदिर को 'राजस्थान का कोणार्क' भी कहा जाता है. यह मंदिर नागर शैली में बना है और इसका शिखर लगभग 97 फीट ऊंचा है, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह भव्य नक्काशीदार है. 10वीं शताब्दी के इस मंदिर का मुख इस प्रकार है कि सूर्योदय की पहली किरणें सीधे भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करती हैं. इसकी नक्काशी और खगोलीय गणना आज भी शोध का विषय है.

कोटा का बूढ़ादीत सूर्य मंदिर: यह राजस्थान का एक अत्यंत दुर्लभ मंदिर है जो नागर शैली में निर्मित है और हाड़ौती क्षेत्र के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में से एक है. भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर अपनी कलात्मक शिल्पकला और वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध है. यहां सूर्यास्त की अंतिम किरणें सीधे गर्भगृह में भगवान सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती हैं. यह दृश्य अत्यंत मनोरम और आध्यात्मिक शांति देने वाला होता है.

कोर्णाक का सूर्य मंदिर: इस मंदिर का निर्माण और अलानमेंट इस तरह किया गया था कि सूर्योदय के समय पहली किरणें 'नट मंदिर' के मुख्य द्वार से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करती थीं. मान्यताओं के अनुसार, भगवान सूर्य की मुख्य प्रतिमा के मुकुट के केंद्र में एक हीरा जड़ा हुआ था, जब सुबह की पहली किरणें इस हीरे पर पड़ती थीं, तो पूरा गर्भगृह दिव्य रोशनी से जगमगा उठता था. वर्तमान में इस मुख्य मंदिर में नियमित धार्मिक पूजा या अभिषेक नहीं होता है. इसका एक कारण यह माना जाता है कि मंदिर का मुख्य ढांचा क्षतिग्रस्त है और गर्भगृह को सुरक्षा कारणों से 1903 में रेत से भर दिया गया था.

अयोध्या का राम मंदिर: आधुनिक भारत में प्राचीन ज्ञान के पुनरुद्धार का सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या का राम मंदिर है. यहां 'ऑप्टो-मैकेनिकल' सिस्टम (दर्पण और लेंस) के जरिए हर राम नवमी को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान राम लल्ला के मस्तक पर एक भव्य तिलक बनाती हैं. वैज्ञानिकों ने इसे अगले कई सौ वर्षों की खगोलीय गणना के आधार पर तैयार किया है.

बेंगलुरु का गवि गंगाधरेश्वर मंदिर: यह एक गुफा मंदिर है जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला का रत्न माना जाता है. हर साल मकर संक्रांति की शाम को सूर्य की किरणें दो नंदी प्रतिमाओं के सींगों के बीच से गुजरती हुई सीधे शिवलिंग का अभिषेक करती हैं. यह घटना हर साल एक ही निश्चित समय पर होती है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु दूर-दूर से पहुंचते हैं.

कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर: यह शक्तिपीठ अपनी 'किरणोत्सव' परंपरा के लिए विश्व विख्यात है. यहां साल में दो बार सूर्य की किरणें मंदिर के झरोखों से प्रवेश करती हैं. पहले दिन ये देवी के चरणों को, दूसरे दिन कमर को और तीसरे दिन उनके मुख मंडल को प्रकाशित करती हैं. यह दृश्य देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती है.

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