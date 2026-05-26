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राजस्थान आदिवासी महासमिति का निर्णय: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं देंगे मोबाइल, शादियों में गोल्ड से दूरी

सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र से साधु-संत, भगत, गमेती, जनप्रतिनिधि और युवाओं ने भाग लिया.

Guests seated on the dais at the grand conference of the tribal community
आदिवासी समाज के महासम्मेलन में मंचासीन अतिथि (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 5:03 PM IST

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डूंगरपुर: जिले के सरोदा क्षेत्र स्थित नानेला फला बुचिया बड़ा पाल खडलई कांठल में राजस्थान आदिवासी महासमिति का स्थापना दिवस सामाजिक सुधार और जन जागरूकता के संकल्पों के साथ मनाया गया. प्रदेशाध्यक्ष सुन्दरलाल परमार एवं बाबूलाल ताबियाड के सानिध्य में हुए महासम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश ओर महाराष्ट्र से आदिवासी जुटे. समाज सुधार पर मंथन किया. इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देने, शादी ब्याह में सोना नहीं देने समेत कई अहम निर्णय भी लिए गए. इसकी समाज ने पालना की जिम्मेदारी भी सौंपी.

राजस्थान आदिवासी महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष सुन्दरलाल परमार ने कहा कि समाज सुधार एवं जागरूकता को लेकर लगातार सम्मेलन हो रहे है. इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र से 10 हजार से ज्यादा साधु-संत, भगत, गमेती, जनप्रतिनिधि और आदिवासी समाज के युवाओं ने भाग लिया. समाज सुधार और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई अहम प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए. महासमिति ने समाज में पूर्ण शराबबंदी लागू, शादियों में फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने और विवाह समारोहों में डीजे के उपयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया. सोने के आभूषणों के स्थान पर केवल चांदी के जेवरातों को सामाजिक मान्यता देने का संकल्प भी लिया गया.

महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष सुन्दरलाल परमार बोले... (ETV Bharat Dungarpur)

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सम्मेलन में समाज के युवाओं और बच्चों को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए. महासमिति ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल उपयोग पर रोक लगाने, बिना लाइसेंस वाहन चलाने तथा बाइक रेसिंग जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया. इसके अलावा मृत्यु के बाद दी जाने वाली पारंपरिक कपड़ा प्रथा को समाप्त करने का भी निर्णय लिया. कार्यक्रम में शिक्षा, खेल एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया. स्कूटी प्राप्त मेधावी बालिकाओं को भी सम्मानित किया गया. समाजजनों को समाज सुधार से जुड़े निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू करने की शपथ दिलाई गई.

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RAJASTHAN TRIBAL GRAND COMMITTEE
महासमिति का स्थापना दिवस
SILVER JEWELRY NOT GOLD AT WEDDINGS
NO MOBILE FOR CHILDREN UNDER 18
TRIBAL CONFERENCE IN DUNGARPUR

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