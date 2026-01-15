ETV Bharat / state

मकर संक्रांति 2026: झालावाड़ में गढ़ गणपति मंदिर में लगा 511 किलो खीचड़े का भव्य भोग

झालावाड़ के गढ़ गणपति मंदिर में तिल संक्रांति पर 511 किलो खीचड़े का भव्य भोग लगाया गया. हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर मनोकामनाएं मांगीं.

गढ़ गणपति मंदिर (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 1:46 PM IST

झालावाड़: शहर के आराध्य देव सिद्धि श्री गढ़ गणपति (जिन्हें स्थानीय रूप से गढ़ के राजा के नाम से भी जाना जाता है) के मंदिर में तिल संक्रांति (मकर संक्रांति) के अवसर पर एक बार फिर भक्तों में भक्ति और उत्साह की लहर दौड़ गई. गुरुवार को भगवान गणेश को दाल, चावल, काजू, बादाम, किशमिश, मूंगफली और अन्य कई सामग्रियों से तैयार किया गया 511 किलो का खीचड़ा भोग के रूप में अर्पित किया गया.

सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़: सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही. गढ़ के राजा की विशेष आरती के बाद इस महाप्रसादी का भक्तों में वितरण किया गया. भक्त दूर-दूर से इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उत्सुक दिखे.

लोगों में बांटा गया खीचड़े का महाप्रसाद (ETV Bharat Jhalawar)

511 खीचड़े का भोग: गढ़ सेवा समिति के सदस्य लोकेश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस साल भी गढ़ गणपति को 511 किलो खिचड़े का भोग लगाया गया. उन्होंने कहा कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और तिल संक्रांति पर खीचड़े का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस खीचड़े का सेवन करने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं.

गढ़ गणपति के प्रति गहरी आस्था: झालावाड़ जिले में गढ़ गणपति के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. ऐसे कई परिवार हैं जहां शादी-विवाह जैसी मनोकामनाएं गजानन महाराज पूरी करते हैं. जिले के अधिकांश राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी इसी मंदिर से होती है. अनंत चतुर्दशी पर यहां विशाल मेला लगता है और विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं.

