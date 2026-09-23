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बालेसर नगरपालिका में महिला अध्यक्ष से पहले उनके ससुर कुर्सी पर बैठे, ईओ बोले एक दो मिनट के लिए बैठे

जोधपुर: शेरगढ़ विधानसभा की बालेसर नगर पालिका की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर भाजपा की निरमा सांखला का कार्यभार ग्रहण समारोह पुरुष प्रधान सोच की भेंट चढ़ गया. बुधवार को कुर्सी पर बैठने से पहले भाजपा विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने खुद अध्यक्ष के ससुर जुगराज सांखला को कुर्सी पर बैठने को कहा और कहा - अपनी इच्छा पूरी कर लो. ससुर के बैठने के बाद मंत्रोच्चार हुए और फोटो सेशन हुआ, तब जाकर निर्वाचित अध्यक्ष को कुर्सी मिली. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया. वहीं मौके पर मौजूद रहे नगर पालिका ईओ अविनाश शर्मा ने पहले अनभिज्ञता जताई, फिर बोले एक-दो मिनट बैठ गए तो क्या दिक्कत, हालांकि बाद में इसे गलत भी माना और फोन काट दिया.

इस पूरे मामले का वीडियो आने के बाद विधायक बाबू सिंह राठौड़ का कहना है कि पालिका अध्यक्ष की इच्छा थी उनके ससुर पहले बैठे, इसलिए बैठाया था. वहीं, पालिका के अधिशाषी अधिकारी अविनाश शर्मा ने पहले कहा कि मुझे पता नहीं है, बाद में बोले कि एक दो मिनट के लिए बैठाया होगा, इसमें क्या दिक्कत है. जब उनसे पूछा गया कि आप इसे गलत नहीं मानते हैं क्या, तो कहा कि गलत तो है, फिर उन्होंने फोन काट दिया. इस दौरान पालिका अध्यक्ष के ससुर को बैठाकर पूरे मंत्रोच्चार किए गए. विधायक राठौड़ ने अपने सोशल मीडिया पर निरमा सांखला के बैठने के बाद की तस्वीरें साझा की है.