80 हजार करोड़ के कंसल्टेंसी बाजार पर फोकस, छोटी सीए फर्मों को जोड़कर जयपुर में 5 वैश्विक फर्में तैयार करने की कवायद

80 हजार करोड़ के कंसल्टेंसी बाजार पर फोकस, छोटी सीए फर्मों को जोड़कर जयपुर में 5 वैश्विक फर्में तैयार करने की कवायद
कार्यक्रम में 300 फर्में एक मंच पर आईं. इनमें कई ऐसी फर्में भी थीं, जो 20 से अधिक साझेदारों के साथ संचालित हो रही हैं.
Published : June 19, 2026 at 6:51 PM IST
जयपुर: देश के 80 हजार करोड़ रुपए के कंसल्टेंसी बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अब छोटी-छोटी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को एक मंच पर लाकर उन्हें बड़ी साझेदारियों में बदलने की कवायद शुरू हो गई है. इसी दिशा में आईसीएआई ने जयपुर में करीब 300 सीए फर्मों को एक छत के नीचे लाते हुए ऐसी पांच बड़ी फर्में तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जो 50 से ज्यादा पार्टनर्स के साथ न केवल देशभर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पेशेवर सेवाएं देने में सक्षम बन सकें.
एक मंच पर चर्चा: जयपुर में एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म्स कार्यक्रम में सीए फर्मों को एक मंच पर लाकर साझेदारी और विस्तार के नए मॉडल पर चर्चा की. एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म्स कमेटी के चेयरमैन एवं आईसीएआई के सेंट्रल काउंसिल सदस्य सीए सतीश कुमार गुप्ता ने कहा कि देश में अधिकांश सीए फर्में छोटी हैं, जबकि बड़े कॉरपोरेट, कंसल्टेंसी और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स देने वाली संस्थाएं फर्म की क्षमता और संसाधनों को देखकर काम सौंपती हैं. इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 100 बड़ी सीए फर्मों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पेशेवर सेवाएं प्रदान कर सकें.
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छह एग्रीगेशन मॉडल विकसित : गुप्ता ने कहा- आईसीएआई ने छोटी फर्मों को बड़ा बनाने के लिए छह एग्रीगेशन मॉडल विकसित किए हैं. इन मॉडलों के तहत एकल स्वामित्व वाली फर्में, दो-तीन साझेदारों वाली फर्में तथा बड़ी फर्में आपसी सहयोग और साझेदारी के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ा सकती हैं. उन्होंने कहा, जयपुर से कम से कम पांच ऐसी फर्मों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है जो 50 से अधिक पार्टनर्स के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देने में सक्षम बन सकें.
पांच साल बाद 1.30 लाख करोड़ का होगा बाजार: सीए गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में देश का कंसल्टेंसी बाजार लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2031 तक बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. ये बाजार ऑडिट सेवाओं की तुलना में लगभग नौ गुना बड़ा है. ऐसे में वही फर्में ज्यादा अवसर हासिल कर पाएंगी, जिनके पास पर्याप्त संसाधन, विशेषज्ञता और देशभर में कार्य करने की क्षमता होगी. एग्रीगेशन का उद्देश्य फर्मों को ये अवसर देना है कि वे एक से दो, दो से बीस और बीस से 200 तक की साझेदारी संरचना विकसित कर सकें. इससे न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि वे बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक संभाल सकेंगी.
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बड़ी फर्मों के निर्माण में सहायक साझेदारी: उन्होंने बताया कि एग्रीगेशन के बाद आईसीएआई स्तर पर पंजीकरण की व्यवस्था भी होगी, ताकि किसी प्रकार की समस्या या विवाद की स्थिति में संस्थान के पास उसका रिकॉर्ड उपलब्ध रहे. साथ ही साझेदारी से जुड़े विवादों के समाधान के लिए देश में प्रभावी कानूनी व्यवस्था और साझेदारी अधिनियम मौजूद है. सीए गुप्ता ने कहा कि पिछले एक दशक में अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और सीए पेशे में भी नकद भुगतान की परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है. इससे पेशेवरों के बीच विश्वास और साझेदारी का वातावरण मजबूत हुआ है, जो बड़ी फर्मों के निर्माण में सहायक बनेगा.
एक मंच पर 300 फर्में: आईसीएआई जयपुर शाखा के अध्यक्ष सीए राजा मोरध्वज शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में करीब 300 फर्में एक मंच पर आईं. इनमें कई ऐसी फर्में भी थीं, जो 20 से अधिक साझेदारों के साथ संचालित हो रही हैं. इन फर्मों को आपस में जोड़ने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है, जिससे जयपुर से कम से कम पांच ऐसी फर्में तैयार की जा सकें, जो पूरे भारत और विदेशों में अपनी पेशेवर सेवाएं दे सकें. एग्रीगेशन मॉडल के माध्यम से संसाधनों का बेहतर उपयोग, विशेषज्ञता का आदान-प्रदान और बड़े स्तर पर पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराने की नई संभावनाएं विकसित होती हैं.
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CA Day Celebration के तहत आयोजन : इस दौरान आईसीएआई जयपुर शाखा ने CA Day Celebration 2026 के तहत होने वाले कार्यक्रमों की भी घोषणा की. इनमें 20 जून को फ्रूट मेनिया, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह, 22 जून को वस्त्र वितरण, 23 जून को अल्बर्ट हॉल स्वच्छता अभियान, 24 जून को ट्रैकिंग, 25 जून को वृक्षारोपण, 26 जून को ICAI मैराथन, 27-28 जून को बिड़ला ऑडिटोरियम में सीए स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, 27 जून को MSME डे सेलिब्रेशन, 28 जून को गौ सेवा, 29 जून को खाद्य सामग्री वितरण, 30 जून को सेनेटरी पैड वितरण और 1 जुलाई को रक्तदान और निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर सहित CA Day Maha-Sangram 2026 का आयोजन किया जाएगा.
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