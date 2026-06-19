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80 हजार करोड़ के कंसल्टेंसी बाजार पर फोकस, छोटी सीए फर्मों को जोड़कर जयपुर में 5 वैश्विक फर्में तैयार करने की कवायद

जयपुर: देश के 80 हजार करोड़ रुपए के कंसल्टेंसी बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अब छोटी-छोटी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को एक मंच पर लाकर उन्हें बड़ी साझेदारियों में बदलने की कवायद शुरू हो गई है. इसी दिशा में आईसीएआई ने जयपुर में करीब 300 सीए फर्मों को एक छत के नीचे लाते हुए ऐसी पांच बड़ी फर्में तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जो 50 से ज्यादा पार्टनर्स के साथ न केवल देशभर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पेशेवर सेवाएं देने में सक्षम बन सकें.

एक मंच पर चर्चा: जयपुर में एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म्स कार्यक्रम में सीए फर्मों को एक मंच पर लाकर साझेदारी और विस्तार के नए मॉडल पर चर्चा की. एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म्स कमेटी के चेयरमैन एवं आईसीएआई के सेंट्रल काउंसिल सदस्य सीए सतीश कुमार गुप्ता ने कहा कि देश में अधिकांश सीए फर्में छोटी हैं, जबकि बड़े कॉरपोरेट, कंसल्टेंसी और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स देने वाली संस्थाएं फर्म की क्षमता और संसाधनों को देखकर काम सौंपती हैं. इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 100 बड़ी सीए फर्मों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पेशेवर सेवाएं प्रदान कर सकें.

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छह एग्रीगेशन मॉडल विकसित : गुप्ता ने कहा- आईसीएआई ने छोटी फर्मों को बड़ा बनाने के लिए छह एग्रीगेशन मॉडल विकसित किए हैं. इन मॉडलों के तहत एकल स्वामित्व वाली फर्में, दो-तीन साझेदारों वाली फर्में तथा बड़ी फर्में आपसी सहयोग और साझेदारी के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ा सकती हैं. उन्होंने कहा, जयपुर से कम से कम पांच ऐसी फर्मों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है जो 50 से अधिक पार्टनर्स के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देने में सक्षम बन सकें.

पांच साल बाद 1.30 लाख करोड़ का होगा बाजार: सीए गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में देश का कंसल्टेंसी बाजार लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2031 तक बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. ये बाजार ऑडिट सेवाओं की तुलना में लगभग नौ गुना बड़ा है. ऐसे में वही फर्में ज्यादा अवसर हासिल कर पाएंगी, जिनके पास पर्याप्त संसाधन, विशेषज्ञता और देशभर में कार्य करने की क्षमता होगी. एग्रीगेशन का उद्देश्य फर्मों को ये अवसर देना है कि वे एक से दो, दो से बीस और बीस से 200 तक की साझेदारी संरचना विकसित कर सकें. इससे न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि वे बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक संभाल सकेंगी.