ETV Bharat / state

71 की उम्र में 35 साल के युवा जैसी जिंदगी; जानिए डॉ. अनिल कुमार कैसे अपने आपको रखते हैं इतना फिट?

आगरा: जीरिएट्रिक सोसायटी ऑफ इंडिया ने आगरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है. जिसमें देश और विदेश से 500 से अधिक डॉक्टर्स प्रतिभाग कर रहे हैं. नेशनल कॉफ्रेंस में मथुरा के डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल छाए हुए हैं. 71 की उम्र में 35 साल वाले युवा की बायोलॉजिकल एज की वजह से कॉफ्रेंस के ब्रांड एंबेसडर डॉ. अनिल को 'डॉक्टर्स का अक्षय कुमार' कहा जा रहा है.

मथुरा के कोसी निवासी डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा, 'मैं वीगन डाइट लेता हूं. सुबह तीन बजे जागकर नौ बजे तक अलग-अलग फिजिकल एक्टिविटी करता हूं. जिसमें टहलना, रर्निंग, योगा और अन्य शामिल है. सुबह 9:30 बजे के बाद बैलेंस डाइट लेता हूं. इसके बाद हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को देखता हूं. शाम 5:30 बजे के बाद हॉस्पिटल में काम नहीं करता हूं. मैंने ऐसा डेली रुटीन बनाया है कि उसी में व्यस्त रहता हूं. शराब, तंबाकू से दूरी के साथ ही रात की पार्टियों में भी शामिल नहीं होता है. हर हालत में रात आठ बजे सो जाता हूं.'



सेहत के गुरु अभिनेता अक्षय कुमार

डॉ. अनिल ने आगे कहा, 'मेरे सेहत के गुरु अभिनेता अक्षय कुमार हैं. मैं भी उनकी तरह खुद की सेहत से प्यार करता हूं. खुद की सेहत पर पूरा ध्यान देता हूं. मैं अपनी डाइट में गेंहूं की रोटी नहीं खाता हूं. मेरी डाइट में ताजी फल-सब्जियां की सलाद और बॉयल सब्जियां खाती हूं. इसके साथ ही नट्स सीडस खाती हूं. जिससे पोषण मिलता है. इसके साथ ही मैं रोजाना खुद का तैयार कराया सत्तू हर रोज सुबह नारियल पानी में घोलकर पीता हूं. ऐसे ही मैं दोपहर और शाम को हेल्दी डाइट देता हूं.'



2050 तक भारत में दोगुने हो जाएंगे वृद्धः यूके से आए डॉ. अनुल कुमार ने बताया कि विश्व में वृद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. 2050 तक भारत में वृद्धों की संख्या वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी. जिससे सुनामी जैसी स्थिति बनेगी. भारत को इस परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए. डॉक्टरों की नई पीढ़ी को वृद्धावस्था में इलाज के लिए क्लीनिकल तरीकों पर ज्यादा जोर देना चाहिए. जीरिएट्रिक सोसायटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डॉ. ओपी शर्मा ने बताया कि जिस तरह छोटे बच्चों कस वैक्सीनेशन जरूरी है. वैसे ही बुजुर्गों को अक्सर होने वाली पांच बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराना चाहिए.