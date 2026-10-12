महाराजा कॉलेज के स्थापना दिवस पर RBSE चेयरमैन राठौड़ की युवाओं को वैचारिक आंदोलनों से सतर्क रहने की नसीहत, सीजेपी आंदोलन को लेकर कही ये बात...
राठौड़ ने प्रदर्शनों के दौरान इस्तेमाल कुछ शब्दों, पोस्टर्स, प्रतीकों के साथ नाच-गाने और स्लट वॉक जैसी गतिविधियों पर भी सवाल उठाए.
Published : October 12, 2026 at 8:51 PM IST
जयपुर: वर्ष 1844 में महाराजा स्कूल के रूप में शुरू महाराजा कॉलेज आज भी अपनी ऐतिहासिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए है. कॉलेज में मौजूद दुर्लभ दस्तावेज, वस्त्र-पांडुलिपि, ऐतिहासिक ट्रॉफियां और रोलो क्लब जैसी परंपराएं इसके गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं. सोमवार को इस ऐतिहासिक कॉलेज का 182वां स्थापना दिवस मनाया गया. इस दौरान संस्थान की उपलब्धियों और पूर्व शिक्षकों के योगदान को याद किया गया. वहीं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने युवाओं को वैचारिक आंदोलनों के प्रति सतर्क रहने की नसीहत दी. उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का आह्वान किया.
आंदोलनों की रणनीति पर उठाए सवाल, युवाओं को लेकर जताई चिंता : महाराजा कॉलेज के स्थापना दिवस पर हनुमान सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन में सीजेपी और कांग्रेस की ओर से जंतर-मंतर पर किए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इन आंदोलनों के पीछे सुनियोजित रणनीति थी. संदेशों और मीम के जरिए आक्रोश पैदा करने की कोशिश की गई, ताकि बाद में इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके. उन्होंने संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई और उसके बाद इसे पीड़ित होने के रूप में पेश किए जाने पर भी टिप्पणी की. राठौड़ ने प्रदर्शनों के दौरान इस्तेमाल कुछ शब्दों, पोस्टर्स, प्रतीकों के साथ नाच-गाने और स्लट वॉक जैसी गतिविधियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि इस विरोध प्रदर्शन में युवाओं को आकर्षित करने वाली गतिविधियों पर जोर दिया गया. उन्होंने पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, फिर राजस्थान में स्कूलों के निरीक्षण और अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि अलग-अलग मुद्दों के जरिए युवाओं का ध्यान बनाए रखने की कोशिश किया ताकि उनका थ्रिल बरकरार रहे.
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युवाओं को सांस्कृतिक मार्क्सवादी विचारों में नहीं उलझने देना शिक्षकों की जिम्मेदारी : RBSE अध्यक्ष राठौड़ ने कल्चरल मार्क्सवादी विचारधारा का जिक्र किया एवं कहा, युवाओं को ऐसे वैचारिक प्रभावों में उलझने से बचाना शिक्षकों की जिम्मेदारी है. उन्होंने छात्रों से किसी भी मुद्दे को तथ्यों के आधार पर समझने और अपनी राय बनाने की अपील की. उन्होंने भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और देश की वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका का भी जिक्र किया. वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर के प्रभाव का जिक्र करते हुए राठौड़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर टिप्पणी की. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अपनी आर्थिक स्थिति और वैश्विक प्रभाव बनाए रखने के लिए दूसरे देशों की प्रगति को लेकर चिंतित रहता है. उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना विकसित करने पर जोर दिया.
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पूर्व शिक्षकों और छात्रों का योगदान कॉलेज की पहचान : इससे पहले कॉलेज की प्राचार्य प्रो. सरीना कालिया ने संस्थान के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों का उल्लेख किया. पूर्व शिक्षकों और छात्रों के योगदान को याद किया. उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय सेना, सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य क्षेत्रों में कॉलेज के छात्रों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया. संकाय सदस्यों के शोध कार्यों को अंतरराष्ट्रीय पहचान का उल्लेख करते हुए छात्रों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया. प्रो. कालिया ने कॉलेज की उपलब्धियों और सफर को भी साझा किया.
पूर्व प्राचार्यों का सम्मान : राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत ने कॉलेज की विरासत और पूर्व प्राचार्यों के योगदान की सराहना की. कुलगुरु ने शिक्षकों के न्यायसंगत अधिकारों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्धता जताई. विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा, यह गौरव का विषय है कि वो ऐसे विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, जिसके तहत 182 साल पुराना महाविद्यालय भी आता है, जहां से न जाने कितनी हस्तियां निकली, अब जिम्मेदारी ये है कि इसके गौरवमयी इतिहास को आगे बढ़ाया जाए.
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स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान : समारोह के विशिष्ट अतिथि, सिविल लाइंस विधायक एवं विश्वविद्यालय सिंडिकेट सदस्य गोपाल शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा कॉलेज के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि स्वतंत्र चिंतन करने वाले जागरूक और उत्तरदायी नागरिक तैयार करना है. विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले छात्रों का अभिनंदन किया गया. छात्रों के नुक्कड़ नाटक और भांगड़ा डांस जैसी प्रस्तुतियों ने समारोह में सांस्कृतिक रंग भरे.
महाराजा स्कूल से कॉलेज तक का सफर : महाराजा कॉलेज की शुरुआत वर्ष 1844 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने हवामहल के पास माणक चौक में 'महाराजा स्कूल' के रूप में की थी. समय के साथ ये संस्थान उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ. कॉलेज की वर्तमान इमारत का उद्घाटन 12 अक्टूबर 1933 को तत्कालीन महाराजा सवाई मानसिंह ने किया था. वर्ष 1944 में महारानी कॉलेज की स्थापना के बाद महाराजा कॉलेज में मुख्य रूप से लड़कों की शिक्षा की व्यवस्था रही.
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रोलो के आदर्शों से जुड़ा क्लब : प्रो. कालिया ने बताया कि कॉलेज का इतिहास जयपुर की शैक्षणिक और सांस्कृतिक यात्रा से भी जुड़ा है. संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाले विद्यार्थियों को तैयार किया. महाराजा कॉलेज की ऐतिहासिक धरोहरों में ब्रिटिश अधिकारी जेसी रोलो से जुड़ा दुर्लभ दस्तावेज शामिल है. ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नमेंट सेक्रेटरी रहे जेसी रोलो का कॉलेज से विशेष जुड़ाव था. उनकी विदाई के अवसर पर कॉलेज की ओर से उन्हें वस्त्र-पांडुलिपि भेंट की थी. ये दुर्लभ धरोहर संस्थान के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को संजोए है. रोलो के आदर्शों से जुड़ा क्लब आज भी कॉलेज की परंपराओं का हिस्सा है.
कॉलेज से निकलीं कई हस्तियां : महाराजा कॉलेज से जुड़े प्रमुख नामों में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री, राजनीतिज्ञ कमला बेनीवाल और संस्कृत विद्वान गोपीनाथ कविराज शामिल हैं. गांधीवादी समाज सुधारक रामनारायण चौधरी, पूर्व आईएएस अधिकारी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विद्याधर गोविंद ओक, सेनानी बीएल अग्रवाल जैसी हस्तियों ने विभिन्न क्षेत्रों में पहचान बनाई.
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ट्रॉफीज देती हैं कीर्ति की गवाही : महाराजा कॉलेज ने शिक्षा के साथ खेल और बौद्धिक गतिविधियों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. कॉलेज में वर्षों पुरानी कई ट्रॉफियां और कप आज भी संभालकर रखे हैं. इनमें वर्ष 1937 के वॉलीबॉल कप से लेकर 1952 की डिबेट ट्रॉफी तक शामिल हैं. इसके अलावा वर्ष 1947-48 का जय सिंह चैलेंज कप फुटबॉल में कॉलेज की उपलब्धियों की याद दिलाता है. वर्ष 1943 में काजरली के पूर्व महाराजा कर्णसिंह की ओर से दिया बर्डी अशर्फ कप भी कॉलेज की खेल विरासत का हिस्सा है. वर्ष 1952 में कॉलेज ने एसएमएस मथुर ऑल इंडिया डिबेट कॉम्पिटिशन भी जीता था.
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