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महाराजा कॉलेज के स्थापना दिवस पर RBSE चेयरमैन राठौड़ की युवाओं को वैचारिक आंदोलनों से सतर्क रहने की नसीहत, सीजेपी आंदोलन को लेकर कही ये बात...

कार्यक्रम को संबोधित करते आरबीएसई चेयरमैन हनुमान सिंह राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: वर्ष 1844 में महाराजा स्कूल के रूप में शुरू महाराजा कॉलेज आज भी अपनी ऐतिहासिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए है. कॉलेज में मौजूद दुर्लभ दस्तावेज, वस्त्र-पांडुलिपि, ऐतिहासिक ट्रॉफियां और रोलो क्लब जैसी परंपराएं इसके गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं. सोमवार को इस ऐतिहासिक कॉलेज का 182वां स्थापना दिवस मनाया गया. इस दौरान संस्थान की उपलब्धियों और पूर्व शिक्षकों के योगदान को याद किया गया. वहीं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने युवाओं को वैचारिक आंदोलनों के प्रति सतर्क रहने की नसीहत दी. उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का आह्वान किया.