ETV Bharat / state

कोटा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह : 77 वर्षीय स्टूडेंट को मिली डिग्री, जो लिख चुके 350 किताबें

स्वदेशी 5G से किए ऑपरेशन सिंदूर में हवाई हमले: महात्मा गांधी शांति एवं विकास संस्थान के अध्यक्ष प्रो. भगवती प्रसाद शर्मा ने कहा कि हमारे देश के 1340 विश्वविद्यालय में 4 करोड़ 60 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं. ये विश्व की अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र में भारत को स्थापित कर देंगे. सभी देश आर्थिक राष्ट्रीय निष्ठा की बात कर रहे हैं. हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी का आवाहन किया. हमारे युवा ज्ञान और अनुसंधान के जरिए अग्रिम पंक्ति में स्थापित करेंगे. इसके प्रमाण सामने आ रहे हैं.

मेरी पीएचडी बाणभट्ट के लिखे चंडी शतक के समाप्त होने पर है. यह भारत में प्रचलित नहीं है. पहले वाली पीएचएचडी दुर्गा सप्तशती की थी, जिस पर 37 साल काम किया. फिर यह पूरी हुई. इसकी शुरुआत 1974 से हुई थी. यह डिग्री 2014 में अवार्ड हुई थी. वहीं, यह डिग्री 2019 से शुरू हुई थी, 2026 में अवार्ड हुई है. उनका कहना है कि अब तक वह 350 से ज्यादा पुस्तक लिख चुके हैं. इनमें 180 को कॉपीराइट कराया है. शेष का कॉपीराइट का काम चल रहा है.

कोटा के स्टेशन इलाके में रहने वाले 77 वर्षीय डॉ. घनश्याम चंद उपाध्याय को भी पीएचडी की डिग्री अवार्ड दी गई. उनकी दूसरी रिसर्च पर डिग्री है. डॉ. उपाध्याय बायोलॉजी में स्कूल लेक्चरर और प्रिंसिपल से रिटायर हुए. डॉ. उपाध्याय ने बताया कि उन्हें यह पांचवीं पीएचडी अवार्ड हुई थी. तीन पीएचडी के गाइड देवलोक हो गए. उनके सम्मान में पुस्तिका लिखी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया. उनका क्रेडिट दूसरों को नहीं देना चाहता था.

कोटा: राजस्थान कोटा विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को नयापुरा के सियाम ऑडिटोरियम में हुआ. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि शिक्षा का प्रसार होता है, वहां समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है. शिक्षा भी वही सार्थक होती है, जिसमें रटने की बजाय बौद्धिक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाए. उसके साथ ही उन्होंने शारीरिक क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया है. उन्होंने राजस्थान के शौर्य की बात करते हुए कहा कि यहां के राजा बप्पा रावल जैसे हुए हैं, जिन्होंने आक्रमणकारियों को ईरान तक खदेड़ दिया था.

77 वर्षीय डॉ. घनश्याम चंद उपाध्याय को भी पीएचडी की डिग्री अवार्ड की गई. (ETV Bharat Kota)

भारत 2G, 3G और 4G टेलीफोन टेक्नोलॉजी में यूरोप पर निर्भर था, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी अपनी विकसित की, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में सभी अपने हवाई आक्रमण 5G से किए हैं. उनकी सर्विलांस चीन या अन्य देश की टेलीकॉम रेगुलेटरी चिन्हित नहीं कर पाई. इस तकनीकी राष्ट्रवाद के लिए हमारे विश्वविद्यालय और संस्थान काम कर रहे हैं. भारत के पास 147 करोड़ आबादी और कार्यशील आयु की जनसंख्या 90 करोड़ है. एक अनुमान है कि यह कार्यशील कुछ साल में आयु 100 करोड़ हो जाएगी. यह विश्व की कार्यशील आयु का 24.3 फीसदी होगा.

पढ़ें: वीएमओयू दीक्षांत समारोह: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बोले- एक कमरे के कॉलेज में बिना प्रोफेसर, कैसे मिलती होगी शिक्षा?

भारत में केवल 3 फीसदी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग: प्रो. शर्मा ने कहा कि भारत की कार्यशील आयु की उद्यमिता से कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो भारत ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो सकता है. वर्तमान में विश्व की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर चार देशों का कब्जा है. इन चार देशों का हिस्सा 60 फीसदी है. इसमें चीन 32%, अमेरिका 15% जर्मनी 10% व जापान 7% है. विश्व में भारत की 17.8 प्रतिशत जनसंख्या है, लेकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में केवल तीन फीसदी है. इसलिए उद्यमिता से हम आज भारत को विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना सकते हैं.

NEP दे रही टीच टू ट्रांसफॉर्म एडं एज्यूकेट टू एमपावर को बल: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टीच टू ट्रांसफॉर्म एडं एज्यूकेट टू एमपावर को बल दे रही है. सरकार ने कुलपति का नाम कुलगुरु किया. सभी का दायित्व है कि कुलगुरु के नेतृत्व में विश्वविद्यालय को गुरुकुल बनाएं. कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत ने कहा कि कोटा विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद करने का प्रस्ताव प्रबंध मंडल से पास किया, जिसे सरकार के पास भेजा जा चुका है. उन्होंने राज्यपाल से प्रस्ताव को अनुमति दिलाई जाएं. यूनिवर्सिटी की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा कर्मचारियों व फैकल्टी की कमी है, इसका भी निदान किया जाएं.

पढ़ें: दीक्षांत समारोह में ऐसी हाईटेक डिग्रियां बंटेगी, जो ना गलेगी और ना फटेगी...फर्जीवाड़ा तो भूल ही जाइए

80117 डिग्रियां, 81 पीएचडी व 62 गोल्ड मेडल: रजिस्ट्रार राजपाल सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह में साल 2023 में पास हुए 80,117 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई. इनमें टॉपर 62 को गोल्ड मेडल दिए. इसमें एक चांसलर, एक वाइस चांसलर व 60 टॉपर्स को दिए गए हैं. इसके साथ ही 81 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री दी गई. चांसलर मॉडल आर्ट्स में मास्टर ऑफ आर्ट्स ड्राइंग व पेंटिंग की स्टूडेंट वैशाली अग्रवाल को दिया गया. भाई चांसलर मेडल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट दीपेश जैन को मिला. विधायक कल्पना देवी, डॉ. घनश्याम शर्मा, आरटीयू के वीसी प्रो. निमित रंजन चौधरी व वीएमओयू के कुलगुरु प्रो.बीएल वर्मा मौजूद रहे.

पढ़ें: IIIT कोटा दीक्षांत समारोह: गोल्ड मेडलिस्ट में एक का पैकेज 42 लाख तो दूसरा बनेगा एंटरप्रेन्योर