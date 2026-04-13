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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पीएम का संबोधन, भाजपा कार्यालय में लाइव प्रसारण सुन गदगद हुई महिलाएं

रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पीएम के संबोधन का लाइव प्रसारण सुना.

At state BJP office in Ranchi, party leaders listened to live broadcast of PM address at Nari Shakti Vandan Sammelan
प्रदेश भाजपा कार्यालय में मौजूद महिला कार्यकर्ता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 13, 2026 at 5:44 PM IST

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रांचीः नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आज सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नारी शक्ति वंदन’ सम्मेलन में दिए गए संबोधन का लाइव प्रसारण सुना गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया. पीएम ने कहा कि यह पहल देश की राजनीति और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत करेगी.

पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से देश के विकास को नई गति और दिशा मिलेगी.

पीएम का संबोधन सुन उत्साहित दिखीं महिलाएं

प्रधानमंत्री के संबोधन से महिलाएं उत्साहित दिखीं. सभी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत और दूरगामी प्रभाव डालने वाला निर्णय बताया. पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि आगामी 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा. जब कभी भी देश की प्रगति का इतिहास लिखा गया है महिलाओं का योगदान अतुलनीय है.

आजाद भारत में फिर एकबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति को भारत को विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी मिलने जा रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड की बहनों में प्रधानमंत्री के संबोधन का खास प्रभाव है. राज्य की बहने विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान बढ़ चढ़कर देंगी.

इस कार्यक्रम में कार्यसमिति सदस्य रागिनी सिन्हा, उषा पांडे, प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज, डॉ. सीमा सिंह, पायल सोनी, नेहा सिंह सहित विभिन्न स्व-सहायता समूहों एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं.

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