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देश का पहला 'प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक' तैयार, दिसंबर से शुरुआत

दिल के मरीजों के लिए बड़ी राहत ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: हृदय रोग के इलाज में कानपुर का कार्डियोलॉजी संस्थान एक नया इतिहास रचने जा रहा है. संस्थान में 'प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक' बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है, जिसकी औपचारिक शुरुआत इसी साल दिसंबर में होने जा रही है.

क्या है मकसद: संस्थान के निदेशक प्रो. राकेश वर्मा के मुताबिक, यह देश का ऐसा पहला प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक होगा, जहां आधुनिक एलोपैथिक दवाओं के साथ-साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान और पंचकर्म जैसी पारंपरिक पद्धतियों से दिल के मरीजों का इलाज किया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य कानपुर और आसपास के जिलों से हर साल सामने आने वाले करीब एक लाख हार्ट अटैक के मामलों में भारी कमी लाना है.



दिल के मरीजों के लिए बड़ी राहत (Video Credit: ETV Bharat)

जीन स्टडी से सटीक पहचान: इस तीन मंजिला प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक की सबसे बड़ी खासियत यहां होने वाली 'जीन स्टडी' होगी. संपूर्ण आनुवंशिक कोड (जीनोम) स्टडी के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी मरीज को दिल की बीमारी जेनेटिक (आनुवंशिक) कारणों से है या फिर खराब जीवनशैली के वजह से. इससे दिल की बीमारियों के साथ-साथ बीपी, डायबिटीज, लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं का अगली पीढ़ी में फैलने का खतरा पहले ही आंका जा सकेगा. जीन स्टडी से मरीजों को मिलेंगे यह बड़े फायदे:



रोग जेनेटिक है या जीवनशैली की गड़बड़ी से, इसका सटीक पता चलेगा.



बीमारी की गंभीरता बढ़ने से पहले ही उस पर काबू पाया जा सकेगा.



बीपी, डायबिटीज और मोटापे को सही समय पर नियंत्रित किया जा सकेगा.



बेवजह दवाइयां खाने से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव होगा.



परिवार के अन्य सदस्यों में बीमारी के फैलने के खतरे को कम किया जा सकेगा. अब जीन स्टडी से चलेगा दिल की बीमारी का पता (Photo Credit: ETV Bharat)