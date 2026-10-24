देश का पहला 'प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक' तैयार, दिसंबर से शुरुआत
अब जीन स्टडी से चलेगा दिल की बीमारी का पता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 2:38 PM IST
कानपुर: हृदय रोग के इलाज में कानपुर का कार्डियोलॉजी संस्थान एक नया इतिहास रचने जा रहा है. संस्थान में 'प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक' बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है, जिसकी औपचारिक शुरुआत इसी साल दिसंबर में होने जा रही है.
क्या है मकसद: संस्थान के निदेशक प्रो. राकेश वर्मा के मुताबिक, यह देश का ऐसा पहला प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक होगा, जहां आधुनिक एलोपैथिक दवाओं के साथ-साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान और पंचकर्म जैसी पारंपरिक पद्धतियों से दिल के मरीजों का इलाज किया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य कानपुर और आसपास के जिलों से हर साल सामने आने वाले करीब एक लाख हार्ट अटैक के मामलों में भारी कमी लाना है.
जीन स्टडी से सटीक पहचान: इस तीन मंजिला प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक की सबसे बड़ी खासियत यहां होने वाली 'जीन स्टडी' होगी. संपूर्ण आनुवंशिक कोड (जीनोम) स्टडी के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी मरीज को दिल की बीमारी जेनेटिक (आनुवंशिक) कारणों से है या फिर खराब जीवनशैली के वजह से. इससे दिल की बीमारियों के साथ-साथ बीपी, डायबिटीज, लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं का अगली पीढ़ी में फैलने का खतरा पहले ही आंका जा सकेगा.
जीन स्टडी से मरीजों को मिलेंगे यह बड़े फायदे:
- रोग जेनेटिक है या जीवनशैली की गड़बड़ी से, इसका सटीक पता चलेगा.
- बीमारी की गंभीरता बढ़ने से पहले ही उस पर काबू पाया जा सकेगा.
- बीपी, डायबिटीज और मोटापे को सही समय पर नियंत्रित किया जा सकेगा.
- बेवजह दवाइयां खाने से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव होगा.
- परिवार के अन्य सदस्यों में बीमारी के फैलने के खतरे को कम किया जा सकेगा.
ब्लॉकेज खतरा पर ब्रेक: निदेशक प्रो. राकेश वर्मा ने बताया कि, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान का वह हिस्सा है, जो बीमारी होने से पहले ही उसकी रोकथाम पर काम करता है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव के कारण हृदय रोगों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में खान-पान में सुधार, योग, ध्यान, आयुर्वेद और होम्योपैथी के जरिए दिल को स्वस्थ रखकर ब्लॉकेज और हार्ट अटैक जैसी गंभीर नौबत आने से पहले ही मरीज का बचाव किया जाएगा.
इसी कड़ी में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (यूपी चैप्टर) की ओर से 'कार्डियोप्रिवेंट 2026' सम्मेलन का आयोजन किया गया है.आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. उमेश्वर पांडेय, सचिव डॉ. अवधेश कुमार शर्मा और सह अध्यक्ष डॉ. संतोष सिन्हा ने बताया कि इस सम्मेलन में यूपी, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत देशभर से 400 से ज्यादा वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट शामिल हो रहे हैं. 34 अलग-अलग सत्रों के दौरान विशेषज्ञ एआई तकनीक, जीन स्टडी और दिनचर्या में बदलाव के जरिए युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के खतरों और बचाव के उपायों पर मंथन करेंगे.
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