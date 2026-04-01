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JNU में अभाविप का नक्सलवाद के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला दहन और शवयात्रा निकालकर जताया विरोध

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नक्सलवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन,नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के राष्ट्रीय संकल्प के समर्थन में दिखाई भागीदारी

नक्सलवाद के खिलाफ छात्रों ने दिया संदेश
नक्सलवाद के खिलाफ छात्रों ने दिया संदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 10:01 AM IST

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नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) इकाई ने मंगलवार देर रात नक्सलवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के राष्ट्रीय संकल्प के समर्थन में पुतला दहन और शवयात्रा निकालकर अपनी भागीदारी दर्ज कराई.


गंगा ढाबा से साबरमती लॉन तक निकाली शवयात्रा:
प्रदर्शन की शुरुआत गंगा ढाबा से हुई, जहां से छात्रों ने नक्सलवाद की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालते हुए साबरमती लॉन तक पहुंचे. शवयात्रा के साबरमती लॉन पहुंचने के बाद नक्सलवाद के प्रतीक के रूप में तैयार पुतले का दहन किया गया. पुतले को हिंसक और समाज-विरोधी प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया था, जिससे नक्सलवाद के अंत का संदेश दिया गया.

जेएनयू में अभाविप का नक्सलवाद के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)
नक्सलवाद के खिलाफ छात्रों ने दिया संदेश: विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि नक्सलवाद जैसी विचारधारा का न तो राष्ट्र में और न ही विश्वविद्यालय परिसर में कोई स्थान है. उन्होंने इस दिन को दीपावली और दशहरा की तरह प्रतीकात्मक रूप से मनाते हुए इसे हिंसा और भय के अंत का संकेत बताया. छात्रों ने कहा कि नक्सलवाद ने देश के आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. लंबे समय तक इन क्षेत्रों में असुरक्षा और अविकास का माहौल बना रहा, जिससे स्थानीय समुदायों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
पुतला दहन और शवयात्रा निकालकर जताया विरोध
पुतला दहन और शवयात्रा निकालकर जताया विरोध (ETV Bharat)
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नक्सलवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नक्सलवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
अभाविप पदाधिकारियों ने रखी अपनी बात:अभाविप जेएनयू अध्यक्ष मयंक पंचाल ने कहा कि 31 मार्च नक्सलवाद के अंत के राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है. उन्होंने छात्रों से राष्ट्रहित के मुद्दों पर जागरूक और सक्रिय रहने की अपील की. वहीं, जेएनयू मंत्री प्रवीण कुमार पीयूष ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों की राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि अभाविप “छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति” के मूल मंत्र के साथ छात्रों में जागरूकता और तथ्यपरक सोच विकसित करने के लिए लगातार काम करता रहेगा. ये भी पढ़ें :

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जेएनयू में अभाविप का प्रदर्शन
PROTEST AGAINST NAXALISM AT JNU

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