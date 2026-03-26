चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह आज होंगे बेहद करीब; जानें कब देख पाएंगे यह अद्भुत खगोलीय घटना
खगोलविद् अमर पाल सिंह ने बताया कि इस रात चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक-दूसरे के बेहद करीब नजर आएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 12:58 PM IST
गोरखपुर: आसमान में आज अद्भुत खगोलीय घटना घटेगी. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद् अमर पाल सिंह ने बताया कि इस रात चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक-दूसरे के बेहद करीब नजर आएंगे.
बृहस्पति उस समय मिथुन राशि/नक्षत्र क्षेत्र में होगा और चंद्रमा उसी पथ (Ecliptic) पर चलते हुए उसके पास पहुंचेगा. ऐसे में यह युति खास बनेगी. वैसे तो पूरे मार्च में बृहस्पति ग्रह शाम के समय बहुत चमकीला दिखाई देगा लेकिन 26 मार्च 2026 को यह नजारा बेहद खास होगा.
खगोलविद ने बताया कि कंजंक्शन यानी युति का अर्थ है, जब दो खगोलीय पिंडों के बीच में साधारण तौर से आकाश में बहुत कम कोणीय दूरी (Angular Separation) पर दिखना होता है. इसी को खगोल विज्ञान की भाषा में कंजंक्शन कहा जाता है. यह केवल दृश्य (Line-of-sight) का प्रभाव है और दोनों खगोलीय पिंडो के बीच में वास्तविक दूरी बहुत अधिक रहती है.
उन्होंने बताया कि वास्तव में चंद्रमा, पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किमी दूर है. जबकि बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी की दूरी सामान्य तौर पर लगभग 71.4 करोड़ से 75 करोड़ किलोमीटर के बीच होती है. युति के दौरान वे केवल हमारे देखने के कोण (Line of Sight) के कारण एक-दूसरे के करीब दिखाई देते हैं. इसको ही खगोल विज्ञान में कंजंक्शन या युति के नाम से जाना जाता है.
भारत में इसे 26 मार्च 2026 की शाम के समय सूर्यास्त के बाद दक्षिण-पश्चिम दिशा में देखा जा सकता है. शाम 8:30-9:30 बजे के बीच सबसे अच्छा दृश्य रहेगा. इस दौरान चंद्रमा की चमक का मैग्नीट्यूड माइनस 11.5 के करीब होगा. उसके पास एक बहुत तेज तारा जैसा बिंदु दिखेगा. वहीं बृहस्पति ग्रह होगा.
इस युति को बिना दूरबीन के भी आसानी से देखा जा सकता है. आप इसे आकाश में अपनी साधारण आंखों से भी देख सकते हैं. अगर आपके पास कोई टेलीस्कोप/दूरबीन है, तो आप इस शानदार खगोलीय नजारे को और भी अधिक स्पष्ट रूप में देख सकते हैं.
उन्होंने बताया कि खगोलीय नजारे का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए और सबसे ज्यादा स्पष्ट तौर से देखने के लिए आपको सावधानीपूर्वक किसी साफ स्वच्छ अंधेरी जगह पर जाना चाहिए, जहां पर प्रकाश प्रदूषण न हो.
या कुछ यूं कहें कि खुले आसमान में जाएं (छत/मैदान) में और शहर की लाइट से थोड़ा दूर रहें. साथ ही अगर दूरबीन हो तो आपको बृहस्पति के 4 चंद्रमा (Galilean moons) भी दिख सकते हैं.
बृहस्पति स्थिर, चमकीले सफेद बिंदु की तरह दिखेगा. चंद्रमा उसके लगभग ठीक ऊपर पास में होगा. यदि आप 7x50 या 10x50 दूरबीन या बिनाकुलर आदि का उपयोग करते हैं, तो बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं आईओ, यूरोपा गैनिमीड और कैलिस्टो को भी देख पाएंगे.
इस दौरान चंद्रमा और बृहस्पति के बीच की दूरी लगभग 3 डिग्री 57 आर्कमिनट होगी, जिससे वह दूरबीन/ टेलीस्कोप के एक ही फ्रेम (FOV) में आसानी से फिट हो सकेंगे.
खगोलविद् ने बताया कि यह युति मिथुन (Gemini) तारामंडल में आकाश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में घटित होगी. इस दौरान बृहस्पति ग्रह रात के आकाश में एक स्थिर, चमकते हुए 'तारे' की तरह दिखेगा जो टिमटिमाएगा नहीं.
साथ ही इस दौरान यह चंद्रमा के ठीक नीचे या पास में बहुत तेज रोशनी बाला पिंड होगा, जिसका मैग्नीट्यूड लगभग माइनस 2.5 के साथ दिखाई देगा. मिथुन राशि के दो प्रमुख तारों, कैस्टर (Castor) और पुलक्स (Pollux) के पास ही यह युति दिखाई देगी. चंद्रमा, बृहस्पति के उत्तर में लगभग 3°57' की दूरी से गुजरेगा.
हालांकि तकनीकी रूप से यह एक निकटतम पहुंच (Appulse) है. इसे सामान्य खगोलीय भाषा में युति कहा जाता है. इस दौरान चंद्रमा की अवस्था की बात करें तो पाते हैं कि इस दिन चंद्रमा बढ़ता हुआ कुबड़ा चंद्रमा (Waxing Gibbous) चरण में होगा, जो लगभग 60% प्रकाशित होगा.
इसकी चमक का मैग्नीट्यूड (Magnitude) लगभग माइनस 11.5 होगा. साथ ही बृहस्पति की स्थिति को देखें तो पाते हैं कि बृहस्पति लगभग माइनस 2.5 ( Magnitude) मैग्नीट्यूड पर चमक रहा होगा, जिससे यह रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तुओं में से एक बन जाएगा.
खगोलविद् ने बताया कि दृश्यता की बात करें तो पाते हैं कि इसका प्रारंभ शाम लगभग सूर्यास्त के बाद ही दोनों पिंड आकाश में काफी ऊंचाई पर (लगभग 70°-75°) दक्षिण-पश्चिम दिशा में होंगे. लेकिन चरम ऊंचाई (Culmination) रात 8:30 PM- 9:30 PM पर होगी.
इस समय यह जोड़ी अपने उच्चतम बिंदु पर होगी. अगर आपकी स्थानीय स्थिति के हिसाब से मौसम भी ठीक साफ रहा तो अवलोकन के लिए सबसे स्पष्ट दृश्य मिल सकता है.
उन्होंने बताया कि आप सूर्यास्त से लेकर लगभग मध्य रात्रि तक इस शानदार खगोलीय युति को देख सकते हैं. लगभग रात 12 बजे के बाद से चंद्रमा और बृहस्पति पश्चिमी क्षितिज की ओर नीचे की और जाना शुरू हो जाएंगे.
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