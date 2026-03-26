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चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह आज होंगे बेहद करीब; जानें कब देख पाएंगे यह अद्भुत खगोलीय घटना

चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह आज होंगे बेहद करीब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: आसमान में आज अद्भुत खगोलीय घटना घटेगी. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद् अमर पाल सिंह ने बताया कि इस रात चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक-दूसरे के बेहद करीब नजर आएंगे. बृहस्पति उस समय मिथुन राशि/नक्षत्र क्षेत्र में होगा और चंद्रमा उसी पथ (Ecliptic) पर चलते हुए उसके पास पहुंचेगा. ऐसे में यह युति खास बनेगी. वैसे तो पूरे मार्च में बृहस्पति ग्रह शाम के समय बहुत चमकीला दिखाई देगा लेकिन 26 मार्च 2026 को यह नजारा बेहद खास होगा. खगोलविद ने बताया कि कंजंक्शन यानी युति का अर्थ है, जब दो खगोलीय पिंडों के बीच में साधारण तौर से आकाश में बहुत कम कोणीय दूरी (Angular Separation) पर दिखना होता है. इसी को खगोल विज्ञान की भाषा में कंजंक्शन कहा जाता है. यह केवल दृश्य (Line-of-sight) का प्रभाव है और दोनों खगोलीय पिंडो के बीच में वास्तविक दूरी बहुत अधिक रहती है. उन्होंने बताया कि वास्तव में चंद्रमा, पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किमी दूर है. जबकि बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी की दूरी सामान्य तौर पर लगभग 71.4 करोड़ से 75 करोड़ किलोमीटर के बीच होती है. युति के दौरान वे केवल हमारे देखने के कोण (Line of Sight) के कारण एक-दूसरे के करीब दिखाई देते हैं. इसको ही खगोल विज्ञान में कंजंक्शन या युति के नाम से जाना जाता है. जानें कब देख पाएंगे यह अद्भुत खगोलीय घटना. (Photo Credit: ETV Bharat) भारत में इसे 26 मार्च 2026 की शाम के समय सूर्यास्त के बाद दक्षिण-पश्चिम दिशा में देखा जा सकता है. शाम 8:30-9:30 बजे के बीच सबसे अच्छा दृश्य रहेगा. इस दौरान चंद्रमा की चमक का मैग्नीट्यूड माइनस 11.5 के करीब होगा. उसके पास एक बहुत तेज तारा जैसा बिंदु दिखेगा. वहीं बृहस्पति ग्रह होगा. इस युति को बिना दूरबीन के भी आसानी से देखा जा सकता है. आप इसे आकाश में अपनी साधारण आंखों से भी देख सकते हैं. अगर आपके पास कोई टेलीस्कोप/दूरबीन है, तो आप इस शानदार खगोलीय नजारे को और भी अधिक स्पष्ट रूप में देख सकते हैं. उन्होंने बताया कि खगोलीय नजारे का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए और सबसे ज्यादा स्पष्ट तौर से देखने के लिए आपको सावधानीपूर्वक किसी साफ स्वच्छ अंधेरी जगह पर जाना चाहिए, जहां पर प्रकाश प्रदूषण न हो. या कुछ यूं कहें कि खुले आसमान में जाएं (छत/मैदान) में और शहर की लाइट से थोड़ा दूर रहें. साथ ही अगर दूरबीन हो तो आपको बृहस्पति के 4 चंद्रमा (Galilean moons) भी दिख सकते हैं.