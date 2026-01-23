ETV Bharat / state

अनोखी खगोलीय घटना; आज चंद्रमा, शनि के साथ नेपच्यून ग्रह भी दिखेंगे एक दूसरे के बेहद करीब

खगोलविद ने बताया कि नेपच्यून ग्रह हमारे सौर मण्डल का सूर्य से दूरी के क्रम में आठवां ग्रह है जो सबसे वाह्य ग्रह है. इसका मैग्नीट्यूड लगभग +7.8 होता है इस कारण यह साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता है. हालांकि किसी छोटी दूरबीन से भी बहुत धुंधला दिखाई देता है. इसलिए इसे देखने के लिए किसी अच्छी दूरबीन या टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है. हालांकि यह एक सुंदर खगोलीय संयोग है, जो स्टारगेजिंग और स्टारगेजर्स (तारों को देखने वालों के लिए) और एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए बेहतरीन अवसर भी है.

खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि खगोलीय घटना के दौरान चंद्रमा, शनि और नेपच्यून का संयोजन (Conjunction) होगा, यानी बेहद करीब नजर आएंगे. घटना का आकाशीय विवरण अलग अलग होगा. जिस समय यह नजारा घटित होगा उस समय चंद्रमा 5 दिन का बढ़ता हुआ अर्धचंद्र (Waxing Crescent) होगा जो, लगभग 26% प्रकाशित दिखाई देगा. इसी दौरान शनि ग्रह बेहद चमकीला होगा. जिसको साधारण आंखों से भी देखा जा सकेगा.

गोरखपुर : 23 जनवरी की रात आकाश में आपको शानदार खगोलीय नजारा दिखाई देगा. आकाश में मीन (Pisces) तारामंडल में चंद्रमा और शनि ग्रह एक-दूसरे के बहुत करीब दिखाई देंगे. जिनके बीच की दूरी लगभग 4°21′ (डिग्री-मिनट) होगी. उसी समय नेपच्यून ग्रह भी पास में होगा. जिससे ये खगोलीय पिंड लगभग 3°49′ के दायरे में एक साथ दिखाई देंगे. यह जानकारी वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने साझा की है.

किस दिशा में दिखेगा नजारा



खगोलविद ने बताया कि यह नजारा आकाश में पश्चिम (West) से थोड़ा दक्षिण-पश्चिम (South-West) के क्षितिज (Horizon) से लगभग 30–35 डिग्री ऊपर नजर आएगा. पहले चमकीला शनि दिखेगा, इसी के पास पतला चंद्रमा दिखाई देगा. साथ ही चंद्रमा के थोड़ा नीचे/पास में नेपच्यून (दूरबीन से) दिखेगा. इसको देखने का सबसे अच्छा समय शाम 6:00 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा. इस दौरान यह अपने चरम पर होगा. इसके बाद इनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगेगी.

खगोलीय घटना 2026; (Photo Credit : Astronomer Amar Pal Singh)

हालांकि ये तीनों ग्रह एक सटीक रेखा में नहीं होंगे, बल्कि शनि और नेपच्यून के करीब चंद्रमा का गुजरना इसे 'त्रि-संयोजन' बना सकता है, जो खगोल प्रेमियों के लिए खास मौका होगा. यह नजारा सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिमी आकाश में देखा जा सकेगा. इस दौरान चंद्रमा और शनि ग्रह के बीच कोणीय दूरी (एंगुलर सेपरेशन) कम होगा. इस कारण से दोनों खगोलीय पिंड विनोकुलर फील्ड ऑफ व्यू में ( F O V ) में समा जाएंगे. इस दौरान शनि ग्रह की दृश्य चमक लगभग +1.1 होगी जो इसे मध्यम चमक वाले तारे जैसा दिखाएगी, लेकिन यह जोड़ी क्षितिज के नीचे डूबने से पहले कुछ ही समय के लिए दिखाई देगी.





क्या होता है 'संयुग्मन' (Conjunction)

खगोलीय घटना 2026; (Photo Credit : Astronomer Amar Pal Singh)

खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि इस प्रकार के संयोजन को युति या कंजंक्शन के रूप में ही मान्यता दी जाती है. इसे खगोल विज्ञान की भाषा में ऐपल्स (appulse) (निकट आगमन ) या ( conjunction) संयोजन और खगोल वैज्ञानिक तथ्य के रूप में यह एक साथ ही 'संयुग्मन' (Conjunction) भी कहा जाता है, जो खगोलीय पिंडों के एक ही दिशा में संरेखित होने से बनता है. जिससे वे पृथ्वी से देखने पर पास लगते हैं. भले ही वे वास्तव में लाखों किलोमीटर दूर हों, लेकिन पृथ्वी से देखने पर बेहद करीब दिखाई देते हैं. यह खास क्षण चंद्रमा और शनि का अद्भुत मिलन, अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत में ही बेहद रोमांचक होगा.

खगोलीय घटना का आकाशीय नजारा. (Photo Credit : Astronomer Amar Pal Singh)

खगोलविद ने बताया कि सूर्यास्त के बाद पश्चिम-दक्षिण पश्चिम दिशा में चंद्रमा और शनि की जोड़ी उभर कर आएगी. हालांकि ये दोनों पिंड आसमान में करीब दिखाई देंगे. वास्तव में इनके बीच की भौतिक दूरी करोड़ों किलोमीटर होगी. उन्होंने सलाह दी है कि इस दृश्य का आनंद लेने के लिए मौसम भी अनुकूल होना चाहिए. आकाश साफ होना चाहिए और प्रकाश प्रदूषण नहीं होना चाहिए. यह केवल एक दृष्टिभ्रम (Line of sight effect) है. टेलीस्कोप से देखने पर शनि के छल्ले (Rings) और चंद्रमा के क्रेटर्स एक साथ देखना किसी जादुई अनुभव से कम नहीं होगा.

खगोलविद ने सुझाव दिया है कि इस घटना को देखने के लिए किसी ऊंचे स्थान या ऐसे मैदान का चुनाव करें जहां पश्चिम दिशा का क्षितिज साफ हो और प्रकाश प्रदूषण बहुत ही कम हो. चंद्रमा को साधारण आंखों से साफ देख सकते हैं. इस दौरान चंद्रमा लगभग 26% रोशनी के साथ प्रकाशित होगा. साथ ही शनि ग्रह को बिना किसी उपकरण के भी देखा जा सकता है, लेकिन शनि ग्रह के छल्लों को बिना किसी खगोलीय दूरबीन के नहीं देखा जा सकता है. साथ ही (नेपच्यून) वरुण ग्रह भी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देगा. इसको देखने के लिए विनोकुलर (Binocular) (10×50) या छोटा टेलीस्कोप जरूरी होगा.

