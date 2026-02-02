3 फरवरी को रायपुर आएंगे अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला, नया रायपुर में बच्चों से करेंगे संवाद
कैप्टन शुभांशु शुक्ला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के साथ अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े विषयों पर बातचीत भी करेंगे.
Published : February 2, 2026 at 6:57 PM IST
रायपुर: इसरो के गगनयान मिशन का हिस्सा रहे अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल रायपुर आ रहे हैं. शुभांशु शुक्ला एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को रायपुर पहुंचेंगे. 3 फरवरी को शुभांशु शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के अंतरिक्ष जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे. शुभांशु शुक्ला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी नया रायपुर में बच्चों के साथ संवाद भी करेंगे.
जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष केंद्र रायपुर की थीम को शुभाशु शुक्ला देखेंगे. कार्यक्रम 3 फरवरी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राखी, नया रायपुर में आयोजित किया गया है. हाल ही में भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र 2026 से सम्मानित किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतरिक्ष जागरूकता अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रेरित करने एवं छत्तीसगढ़ के अंतरिक्ष भविष्य के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया है.
अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन करेंगे
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही स्पेस क्वालिफाइड क्लीन रूम का उद्घाटन भी शुभांशु शुक्ल द्वारा किया जाएगा. साथ ही वहां पर बनाए गए एप्रोन क्लीन रूम गियर्स के साथ स्पेस क्वालिफाइड क्लीन रूम का भी अवलोकन शुभांशु शुक्ला के द्वारा किया जाएगा.
छात्र उपग्रह प्रयोगशाला का उद्घाटन भी करेंगे
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला छात्रों के साथ छात्र उपग्रह प्रयोगशाला का उद्घाटन भी करेंगे. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र के भीतर बनाए गए सूचना डेस्क, VR जोन, ग्राउंड स्टेशन, मिशन कंट्रोल सेंटर, गैलरी और अंतरिक्ष यात्री सूट का अवलोकन करेंगे, साथ ही इनसे संबंधित जानकारी भी लोगों को देंगे.
छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र के उद्घाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गजेंद्र यादव, कौशल विकास विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ ही छत्तीसगढ़ के कई जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के पदाधिकारी शामिल होंगे.
