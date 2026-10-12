ज्योतिष विद्या भारतीय ज्ञान के बहुत समीप : प्रो. जेपी सैनी
कुलपति प्रो जेपी सैनी ने कहा कि हमारे आचार्यों की गणना इतनी उन्नत थी, जितनी आज भी नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 4:52 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो जेपी सैनी ने कहा कि कल क्या होने वाला है, इसका अनुमान या इस बारे में जानकारी शास्त्रों के जरिये लगाई जा सकती है. इसलिए इसका उपयोग मानवता के लिए भी हो सकता है.
उन्होंने कहा कि हमारे आचार्यों की गणना इतनी उन्नत थी, जितनी आज भी नहीं है. यह विद्या वास्तव में अत्यंत वैज्ञानिक है. यह भारतीय ज्ञान के बहुत समीप है.
सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान “ज्योतिर्विज्ञान की मूलकता और वैज्ञानिकतत्व” विषय पर बोलते हुए प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि इस क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि ज्योतिष की सटीक गणना से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं. इस दौरान उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि इसमें अनवरत शोध करें ताकि समाज देश की और उन्नति हो सके.
स्थापना में तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर का महत्वपूर्ण योगदान
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर बिंदा प्रसाद मिश्र ने कहा कि इस विभाग की स्थापना के संस्मरणों को याद करते हुए कहा कि कम संसाधनों में भी विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है.
उन्होंने विश्वविद्यालयों में ज्योतिर्विज्ञान की पढ़ाई शुरू करवाने में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी के प्रयासों पर प्रकाश डाला.
साथ ही ही विभाग के प्रथम समन्वयक रहे डॉ. बृजेश कुमार शुक्ल को भी याद करते हुए कहा कि भले ही वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत आज दिख रही है. आपने कहा कि ज्योतिर्विज्ञान में जितने छात्र है उतने छात्र ज्योतिष के अन्य किसी विश्वविद्यालय में नहीं है.
इस बार वास्तु शास्त्र का भी कोर्स
ज्योतिर्विज्ञान विभाग के पदेन अध्यक्ष एव कला संकाय के अधिष्ठाता प्रो अरविंद मोहन जी ने कहा कि ये विभाग 25 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और इसके वर्तमान समन्वयक डॉ श्यामलेश तिवारी और अधिक गति दे रहे हैं.
उन्होंने बताया कि इस बार यहां वास्तु शास्त्र का भी कोर्स शुरू किया गया है. आगे फैकल्टी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं.
इस कार्यक्रम का संचालन विभाग के शिक्षक डॉ अनिल कुमार पोरवाल ने किया. धन्यवाद ज्ञापन डॉ बिपिन कुमार पांडेय कुमार किया. इस अवसर पर विभाग के शिक्षक डॉ विष्णुकांत शुक्ल, डॉ प्रवीण कुमार बाजपेयी, डॉ अनुज कुमार शुक्ल आदि ने तथा लगभग 150 विद्यार्थियों ने ज्योतिषशास्त्र के विभिन्न विषयों पर शोधपत्र वाचन किया.