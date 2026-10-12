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ज्योतिष विद्या भारतीय ज्ञान के बहुत समीप : प्रो. जेपी सैनी

ज्योतिष विद्या भारतीय ज्ञान के बहुत समीप. ( ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो जेपी सैनी ने कहा कि कल क्या होने वाला है, इसका अनुमान या इस बारे में जानकारी शास्त्रों के जरिये लगाई जा सकती है. इसलिए इसका उपयोग मानवता के लिए भी हो सकता है.

उन्होंने कहा कि हमारे आचार्यों की गणना इतनी उन्नत थी, जितनी आज भी नहीं है. यह विद्या वास्तव में अत्यंत वैज्ञानिक है. यह भारतीय ज्ञान के बहुत समीप है.

सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान “ज्योतिर्विज्ञान की मूलकता और वैज्ञानिकतत्व” विषय पर बोलते हुए प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि इस क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. ज्योतिष विद्या भारतीय ज्ञान के बहुत समीप. (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि ज्योतिष की सटीक गणना से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं. इस दौरान उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि इसमें अनवरत शोध करें ताकि समाज देश की और उन्नति हो सके. स्थापना में तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर का महत्वपूर्ण योगदान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर बिंदा प्रसाद मिश्र ने कहा कि इस विभाग की स्थापना के संस्मरणों को याद करते हुए कहा कि कम संसाधनों में भी विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है.