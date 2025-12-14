ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर में ज्योतिष महासम्मेलन, देशभर से 400 से ज्यादा विद्वान पहुंचे

सवाई माधोपुर: रणथंभौर रोड स्थित एक गार्डन में आज मां कामाख्या ज्योतिष शोध संस्थान द्वारा ज्योतिष महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया. देश-विदेश से 400 से अधिक ज्योतिषी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. संस्थान के अध्यक्ष आचार्य ताराचंद शास्त्री के नेतृत्व में आयोजित इस महासम्मेलन ने ज्योतिष विद्या की महत्ता को रेखांकित किया.

महासम्मेलन से एक दिन पूर्व दर्जनों ज्योतिषी सवाई माधोपुर पहुंचे और आमजन की हस्तरेखाएं, कुंडलियां देखकर उपाय बताते नजर आए. कार्यक्रम में देशभर से आए 400 से ज्यादा ज्योतिष विद्वानों की भागीदारी रही. इस अवसर पर सभी ज्योतिषियों का सम्मान और अभिनंदन किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ज्योतिष वह प्राचीन विद्या है जो मनुष्य का भविष्यफल बताने में सक्षम है. जन्म, कर्म और घटनाक्रम ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित हैं. विज्ञान भले ही इसे नकारे, लेकिन ज्योतिष को नकारा नहीं जा सकता. यह अटल सत्य है और ग्रह-नक्षत्रों की गति भी ज्योतिष गणना पर ही निर्भर करती है.