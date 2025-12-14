ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर में ज्योतिष महासम्मेलन, देशभर से 400 से ज्यादा विद्वान पहुंचे

सवाई माधोपुर में मां कामाख्या ज्योतिष शोध संस्थान द्वारा आयोजित ज्योतिष महासम्मेलन में ज्योतिष विद्या की महत्ता पर चर्चा की गई.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 14, 2025 at 6:47 PM IST

सवाई माधोपुर: रणथंभौर रोड स्थित एक गार्डन में आज मां कामाख्या ज्योतिष शोध संस्थान द्वारा ज्योतिष महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया. देश-विदेश से 400 से अधिक ज्योतिषी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. संस्थान के अध्यक्ष आचार्य ताराचंद शास्त्री के नेतृत्व में आयोजित इस महासम्मेलन ने ज्योतिष विद्या की महत्ता को रेखांकित किया.

महासम्मेलन से एक दिन पूर्व दर्जनों ज्योतिषी सवाई माधोपुर पहुंचे और आमजन की हस्तरेखाएं, कुंडलियां देखकर उपाय बताते नजर आए. कार्यक्रम में देशभर से आए 400 से ज्यादा ज्योतिष विद्वानों की भागीदारी रही. इस अवसर पर सभी ज्योतिषियों का सम्मान और अभिनंदन किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ज्योतिष वह प्राचीन विद्या है जो मनुष्य का भविष्यफल बताने में सक्षम है. जन्म, कर्म और घटनाक्रम ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित हैं. विज्ञान भले ही इसे नकारे, लेकिन ज्योतिष को नकारा नहीं जा सकता. यह अटल सत्य है और ग्रह-नक्षत्रों की गति भी ज्योतिष गणना पर ही निर्भर करती है.

कामाख्या ज्योतिष शोध संस्थान द्वारा आयोजित ज्योतिष महासम्मेलन (ETV Bharat Sawai Madhopur)

देशभर के ज्योतिष विद्वान एकत्रित हुए: महासम्मेलन में गलता पीठ जयपुर के महंत सहित कई दिग्गज हस्तियां उपस्थित रहीं. कुचामन सिटी से आए एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. दिलीप पारिक ने कहा, "मां कामाख्या शोध संस्थान द्वारा आयोजित यह ज्योतिष महासम्मेलन बेहद सफल रहा. देशभर के ज्योतिष विद्वान यहां एकत्रित हुए और आमजन को हस्तरेखा, कुंडली विश्लेषण तथा ज्योतिषीय उपाय बताए गए." उन्होंने कहा कि यह आयोजन ज्योतिष विद्या के प्रचार-प्रसार और आमजन में जागरूकता फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ.

