ETV Bharat / state

जानें कैसा रहेगा आने वाला साल 2026, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से कैसा रहेगा साल, क्या कहते हैं ज्योतिष

कुरुक्षेत्र: नए साल का आगाज होने वाला है. तीन दिन बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे और साल 2025 को अलविदा कहेंगे. ऐसे में लोग पुराने साल को विदाई देकर नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं. नए साल को लेकर लोगों के मन में उत्साह और उमंग है. लोगों को आने वाले साल से नई उम्मीदें हैं. तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है.

आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहेगा साल: पंडित ऋषभ वत्स ने बताया कि "यह नए साल इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार शुरू हो रहा है. इसमें कोई खास बदलाव नहीं होता. लेकिन कुछ ऐसी चीज है, जिसकी ज्योतिष के अनुसार गणना की जाती है. जो हर किसी पर प्रभाव डालता है. हर प्रक्रिया ग्रहों से जुड़ी होती है. साल 2026 में चंद्रमा अपने उच्च बल पर होंगे. जिससे आने वाले साल में आर्थिक तौर पर फ्लो देखने को मिलेगा. यानी आर्थिक तौर पर आने वाला साल काफी अच्छा माना जा रहा है. आने वाले साल में समाज आर्थिक तौर पर मजबूत होगा. अगर कोई घटना चंद्रमा के उच्च बल पर होती है और उसमें कोई काम होता है, तो उसमें चंद्रमा का उच्च बल आता है. जो नकद धन की दृष्टि से काफी अच्छा साबित होता है".

आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से कैसा रहेगा साल (Etv Bharat)

गुरुवार से होगी न्यू ईयर की शुरुआत: पंडित ने बताया कि "नया साल गुरुवार के दिन से शुरू होने वाला है. गुरुवार का दिन काफी अच्छा माना जाता है. गुरुवार और चंद्रमा का उच्च बल कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण करता है. गुरुवार के दिन नया साल शुरू होगा और चंद्रमा का उच्च बल में होना, इसे गुरु की ओर सारा दिन रहेगी और यह शुभ फल देने वाला माना जाता है."

"आने वाला साल रहेगा निरोगी": उन्होंने बताया कि "अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखे तो नया साल काफी शुभ है. सन 2026 इसका अंक एक बनता है. एक अंक का मालिक सूर्य होता है और सूर्य निरोगिता का मालिक होता है. अंक ज्योतिष के हिसाब से आने वाला साल निरोगिता की ओर इशारा करता है. जिसमें स्वच्छता काफी बेहतर रहेगी. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वैज्ञानिकों द्वारा किसी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है".