जानें कैसा रहेगा आने वाला साल 2026, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से कैसा रहेगा साल, क्या कहते हैं ज्योतिष
आज से तीन दिन बाद नए साल का आगाज होगा और नया साल कैसा रहने वाला है, इस रिपोर्ट में ज्योतिष से समझते हैं.
Published : December 28, 2025 at 1:26 PM IST
कुरुक्षेत्र: नए साल का आगाज होने वाला है. तीन दिन बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे और साल 2025 को अलविदा कहेंगे. ऐसे में लोग पुराने साल को विदाई देकर नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं. नए साल को लेकर लोगों के मन में उत्साह और उमंग है. लोगों को आने वाले साल से नई उम्मीदें हैं. तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है.
आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहेगा साल: पंडित ऋषभ वत्स ने बताया कि "यह नए साल इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार शुरू हो रहा है. इसमें कोई खास बदलाव नहीं होता. लेकिन कुछ ऐसी चीज है, जिसकी ज्योतिष के अनुसार गणना की जाती है. जो हर किसी पर प्रभाव डालता है. हर प्रक्रिया ग्रहों से जुड़ी होती है. साल 2026 में चंद्रमा अपने उच्च बल पर होंगे. जिससे आने वाले साल में आर्थिक तौर पर फ्लो देखने को मिलेगा. यानी आर्थिक तौर पर आने वाला साल काफी अच्छा माना जा रहा है. आने वाले साल में समाज आर्थिक तौर पर मजबूत होगा. अगर कोई घटना चंद्रमा के उच्च बल पर होती है और उसमें कोई काम होता है, तो उसमें चंद्रमा का उच्च बल आता है. जो नकद धन की दृष्टि से काफी अच्छा साबित होता है".
गुरुवार से होगी न्यू ईयर की शुरुआत: पंडित ने बताया कि "नया साल गुरुवार के दिन से शुरू होने वाला है. गुरुवार का दिन काफी अच्छा माना जाता है. गुरुवार और चंद्रमा का उच्च बल कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण करता है. गुरुवार के दिन नया साल शुरू होगा और चंद्रमा का उच्च बल में होना, इसे गुरु की ओर सारा दिन रहेगी और यह शुभ फल देने वाला माना जाता है."
"आने वाला साल रहेगा निरोगी": उन्होंने बताया कि "अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखे तो नया साल काफी शुभ है. सन 2026 इसका अंक एक बनता है. एक अंक का मालिक सूर्य होता है और सूर्य निरोगिता का मालिक होता है. अंक ज्योतिष के हिसाब से आने वाला साल निरोगिता की ओर इशारा करता है. जिसमें स्वच्छता काफी बेहतर रहेगी. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वैज्ञानिकों द्वारा किसी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है".
"2026 में बनी रहेगी शांति": उन्होंने कहा कि "ज्योतिष गणना के अनुसार वर्ष 2026 में शांति बनी रहेगी, वर्ष 2025 में बहुत ही अजीबोगरीब घटना देखने को मिली थी. लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार आने वाले साल काफी अच्छा रहने वाला है. आर्थिक तौर पर लोगों को मजबूत करने वाला साल है. इसमें कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं देखी जा रही है, जैसी 2025 में हुई थी. अंग्रेजी साल के अनुसार ग्रहों के परिवर्तन नहीं होते वह संवत के अनुसार होते हैं. लेकिन कुछ भी मोमेंट अगर होती है, तो उस पर ग्रहों का असर जरूर रहता है".
"राजनीति के लिए साल काफी बेहतर": पंडित ऋषभ वत्स ने बताया कि "आने वाले साल में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति यह तीनों बलवान रहेंगे और इन तीनों का बलवान होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यह राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अच्छा साल रहने वाला है. यह समाज के लिए और सरकार के लिए काफी शुभ फलदायी माना जाता है. अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो आने वाला साल आर्थिक तौर पर मजबूत करने वाला होगा. शुभ फल देने वाला, निरोगीता को बढ़ावा देने वाला साबित होगा. इस वर्ष समाज स्वास्थ्य की ओर निरोगिता की ओर बढ़ेंगे".
साधारण रहेगी प्राकृतिक आपदाएं: उन्होंने बताया कि "2025 में काफी प्राकृतिक आपदाएं रही. हालांकि यह हर साल ही रहती है. लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति के बल से इनका आने वाले साल में प्रभाव कम रहेगा. आने वाला नया साल एक दृष्टि से तो शुभ वर्ष रहेगा. प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, लेकिन वह इतने बड़े स्तर पर नहीं होगी. कुल मिलाकर आने वाला साल अच्छा रहने वाला है.
ये भी पढ़ें: 2026 में देवगुरु बृहस्पति होंगे मार्गी, इन राशियों की सोने जैसी चमक जायेगी किस्मत, बनेंगे सारे काम!
ये भी पढ़ें: 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: साल के आखिरी सप्ताह में क्या कहते हैं सितारे, पढ़ें भविष्यफल