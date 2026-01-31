ETV Bharat / state

बजट पर काशी के ज्योतिष की भविष्यवाणी: जानें, क्या रहेगा 1 फरवरी का नक्षत्र-मुहूर्त, किसको मिलेगा लाभ

रविवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में किसानों, शिक्षा, डिफेंस, चिकित्सा, श्रमिक वर्ग से जुड़ी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है.

ASTROLOGERS PREDICT BUDGET
केंद्रीय बजट में किसानों, शिक्षा, डिफेंस, चिकित्सा से जुड़ी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 3:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी. इस बजट में इनकम टैक्स, किसानों, शिक्षा, डिफेंस, चिकित्सा, श्रमिक वर्ग से जुड़ी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है. वहीं, आम जनता भी इस बार अपनी उम्मीदें लगाकर बैठी है. अलग-अलग विशेषज्ञ बजट से पहले अपना-अपना अनुमान लगा रहे हैं.

इसी क्रम में, काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे ने बजट की तारीख का मुहूर्त, नक्षत्र और फलादेश निकाला है. बजट पेश करने के लिए यह दिन सबसे अच्छा माना जा रहा है. साथ ही, देश की रक्षा के लिए और आम आदमी के खर्च में कटौती के लिए बड़े फैसलों का भी अनुमान है.

1 फरवरी मुहूर्त, नक्षत्र और फलादेश के हिसाब से बजट के लिए अच्छा है. (ETV Bharat)

आम बजट वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2026 को पेश किया जाएगा. 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के वित्तीय वर्ष के लिए होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना रिकॉर्ड नौवां लगातार बजट पेश करने जा रही हैं. यह पहली बार होगा, जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा. तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी, 2017 को वित्त वर्ष 2018 का आम बजट पेश किया था.

वहीं, इस बार पेश होेने वाले बजट को लेकर तमाम विशेषज्ञ अपनी-अपनी राय और अनुमान बता रहे हैं. काशी के ज्योतिषाचार्य ने भी बजट को लेकर कुछ अनुमान और स्थितियों के बार में बातचीत की है. उन्होंने बहुत से क्षेत्रों के लिए इसे अच्छा बताया है.

1 फरवरी बजट प्रस्तुत करन के लिए शुभ समय

पंडित सौरभ दुबे का कहना है कि एक फरवरी का दिन शुभ दिन है. माघी पूर्णिमा का दिन रहेगा. पुष्य नक्षत्र रहेगा. प्रीति योग रहेगा. ऐसे में यह बजट प्रस्तुत करन के लिए शुभ समय रहेगा. इस दिन का अगर हम गोचर देखेंगे, तो मकर राशि पर मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र हैं. राहु, कुंभ राशि पर चल रहे हैं. गुुरु मिथुन राशि पर और केतु सिंह राशि पर चल रहे हैं.

शनि हमारे मीन राशि पर चल रहे हैं. राहु का कुंभ राशि में होना सरकार, एआई और अन्य तकनीक के क्षेत्र में घोषणाओं का संकेत दे रही है.

गुरु का मिथुन राशि में होना सरकार, जनकल्याणकारी योजनाओं में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए बजट में अच्छी योजनाओं को शामिल कर सकती है.

आम जनता को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद

पंडित सौरभ दुबे ने बताया कि, शनि मीन राशि में है, ऐसे में श्रमिक वर्ग या सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं, उनको मजबूत करने के लिए सरकार ब्याज दरों में कटौती कर सकती है. साथ ही, निम्न और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी ला सकती है. हो सकता है कि सरकार रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर टैक्स कम कर दे. इससे लोगों को महंगाई से राहत मिलने लगेगी.

उन्होंने बताया कि अभी संवत् 2082 चल रहा है. मार्च में ही हमारा नया संवत् शुरू हो जाएगा. संवत् 2083 के राजा गुरु हैं और मंगल मंत्री रहेंगे. ऐसे में राजा और मंत्री का समयोग बहुत ही अच्छा है. दोनों ग्रहों में मित्रता है. ऐसे में सरकार इस बजट में रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करेगी. यह भी हो सकता है कि हथियारों के निर्माण के लिए इसके बजट में कोई वृद्धि कर दी जाए.

ये भी पढ़ें -

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
ASTROLOGERS ON BUDGET
POSITIVE BUDGET
1 फरवरी बजट
ASTROLOGERS PREDICT BUDGET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.