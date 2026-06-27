प्रिंस खान का खौफ: कारोबारी से मांगे पांच करोड़ रुपए रंगदारी, परिवार के हर सदस्य की रेकी
कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे द्वारा रांची के एक कारोबारी को धमकी देते हुए उनसे पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है.
Published : June 27, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : June 27, 2026 at 11:28 AM IST
रांची: कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का आतंक का खौफ लगातार बढ़ रहा है. इस गिरोह के गुर्गे रंगदारी वसूलने के लिए अपने शिकार के लिए लगातार रेकी कर रहे हैं. ताजा मामले में गिरोह ने रांची के हटिया के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है. रंगदारी नहीं देने पर बड़े कारवाई की बात कही गई है.
पांच करोड़ की मांगी रंगदारी
राजधानी रांची के हटिया के चांदनी चौक ओबरिया रोड निवासी व्यापारी उमाशंकर सिंह से गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. मामले को लेकर उमाशंकर सिंह ने रांची के जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है. कारोबारी को धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज और ऑडियो कॉल विदेश स्थित नंबर से आये, जिसमें उनके पूरे परिवार की हत्या करने की चेतावनी दी गई है.
एफआईआर में बताया गया है कि उमाशंकर सिंह, जो कॉस्मेटिक आइटम और देसी शराब की पैकिंग का व्यवसाय करते हैं, उन्हें 24 जून की रात लगभग 12 बजे +971545920432 (दुबई) नंबर से व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ. संदेश भेजने वाले ने खुद को 'प्रिंस खान का आदमी' बताकर पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी. रकम न देने की स्थिति में पूरे परिवार को मार देने की धमकी दी है.
हर जानकारी है धमकी देने वाले के पास
उमाशंकर सिंह ने बताया कि धमकाने वाले के पास उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों और परिवार की जानकारी भी है, जिससे वे काफी भयभीत हैं. उन्होंने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट और ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी है. उमाशंकर सिंह ने बताया की धमकी देने वालो के पास उनके दिनचर्या के पल-पल की जानकारी है. भेजे गए मैसेज में कारोबारी के वाहनों की जानकारी के साथ उनके कारोबार के ठिकानों का भी जिक्र किया गया है.
इतना ही नहीं उमाशंकर सिंह कब मंदिर जाते हैं, उसका तय समय और रूट चार्ट भी भेजा गया है. घटना के बाद व्यवसायी ने आशंका जताई है कि कोई करीबी या लोकल आदमी अपराधियों के लिए रेकी कर रहा है और घर की छोटी-छोटी जानकारियां दुबई में बैठे गैंग तक पहुंचा रहा है. अपराधियों के पास उनकी हर गतिविधि की जानकारी होने से पूरा परिवार खौफ में है. डर के कारण घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है.
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