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दुर्ग में राखी बांधकर खत्म हुआ सहायक शिक्षकों का आंदोलन, शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर लौटे आंदोलनकारी टीचर

मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.

TEACHERS PROTEST IN DURG ENDED
शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर लौटे शिक्षक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2026 at 9:16 PM IST

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दुर्ग: अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे सहायक शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात के बाद अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन समाप्त कर दिया. सहायक शिक्षकों ने बताया कि आज से उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन मंत्री ने पदाधिकारियों से चर्चा कर उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया, जिसके बाद उन्होने आंदोलन समाप्त कर दिया है.

मंत्रीजी ने दिया मांगों पर विचार करने का भरोसा: शिक्षक

शिक्षकों ने कहा कि मंत्री गजेंद्र यादव ने टीईटी परीक्षा विभागीय स्तर पर आयोजित किए जाने की जानकारी दी है. वहीं प्रमोशन में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी चर्चा कर विधि सम्मत निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है. जिसके बाद शिक्षकों ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया.

शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर लौटे शिक्षक (Etv Bharat)

मंत्रीजी ने हमारी बातें सुनी और कहा कि जो भी संभव काम आपके हित में होगा वो किया जाएगा. उनके आश्वासन पर हमने ये आंदोलन खत्म कर दिया: सुकन्या, शिक्षक

Assistant teachers protest
शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर लौटे शिक्षक (ETV Bharat)
Assistant teachers protest
शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर लौटे शिक्षक (ETV Bharat)
Assistant teachers protest
शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर लौटे शिक्षक (ETV Bharat)

हमने भोरसा दिया है कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे: गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन शासन

8 हजार नए शौचालय बनाए जाएंगे-मंत्री

वहीं स्कूलों में शौचालय की समस्या पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलों का दौरा किया जा रहा है. जहां शौचालय नहीं हैं, वहां नए शौचालय बनाए जाएंगे और जहां मरम्मत की जरूरत है, वहां तत्काल काम होगा। प्रदेश में करीब 8000 नए शौचालय बनाने की तैयारी है. मंत्री ने कांग्रेस पर बच्चों को आंदोलन में आगे करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा, कांग्रेस सीधे आंदोलन करें, बच्चों को सामने न लाएं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाकर दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है.

Assistant teachers protest
शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर लौटे शिक्षक (ETV Bharat)
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