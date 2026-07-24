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छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 21 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है. जो अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि पात्रता और अन्य नियमों की सही जानकारी मिल सके.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है. छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने ऑनलाइन आवेदन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है. इस भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन की अंतिम तिथि और करेक्शन सुविधा

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है और आवेदन शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे. यदि आवेदन भरते समय किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तो अभ्यर्थियों को उसे सुधारने का भी अवसर दिया जाएगा. त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 22 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक चलेगी और यह सुविधा भी शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी. इसलिए आवेदन जमा करने के बाद एक बार सभी जानकारी अवश्य जांच लें.

नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 से शुरू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परीक्षा की तारीख

नोटिफिकेशन के अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित किए जाने की संभावना है. परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12 बजकर 15 मिनट तक चलेगी. यानी अभ्यर्थियों को लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट का समय मिलेगा. परीक्षा की अंतिम पुष्टि और अन्य निर्देश एडमिट कार्ड के साथ जारी किए जाएंगे.

कब मिलेंगे एडमिट कार्ड

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 5 अक्टूबर तक जारी किए जा सकते हैं. एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जाएंगे. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ के 16 जिला मुख्यालयों में किया जाएगा. किस अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र किस जिले में होगा, इसकी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी.

परीक्षा शुल्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. हालांकि, छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के अनुसार यदि राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होते हैं, तो उनके द्वारा जमा किया गया परीक्षा शुल्क बाद में उसी बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा, जिससे भुगतान किया गया था. इसलिए आवेदन करते समय सही बैंक खाते का उपयोग करना जरूरी है.

आवेदन करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन करने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्रिय होनी चाहिए क्योंकि आगे की सभी जानकारी इन्हीं माध्यमों से प्राप्त होगी. आवेदन पत्र भरने के बाद उसका प्रिंट या पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में किसी भी आवश्यकता पर उसका उपयोग किया जा सके. साथ ही अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा.

छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यदि आप पात्र हैं और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो समय सीमा के भीतर आवेदन अवश्य करें.