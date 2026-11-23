3 दिसंबर को प्रदेश के 48 केंद्रों पर होगी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, जानिए टाइमिंग और शेड्यूल
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 3 दिसंबर को प्रदेश के 48 केंद्रों पर दो पालियों में होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:26 PM IST
लखनऊ: तीन दिसंबर को प्रदेश के 48 केंद्रों पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक, शहरी (अर्बन) पद के लिए लिखित परीक्षा आगामी 3 दिसंबर को कराई जाएगी. यह परीक्षा प्रदेश के 48 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी. आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यह परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 02:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक चलेगी.
वेबसाइट पर जारी हुई परीक्षा जनपद की सूचना: आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा जनपद की सूचना से संबंधित विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [suspicious link removed] के होमपेज पर उपलब्ध लिंक पर जाकर जरूरी विवरण भरते हुए अपने परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकते हैं.
वैध प्रवेश पत्र के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश: अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना है, इसे परीक्षा का प्रवेश पत्र न समझा जाए. उन्होंने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 नवंबर से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेंगे.'
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