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3 दिसंबर को प्रदेश के 48 केंद्रों पर होगी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, जानिए टाइमिंग और शेड्यूल

30 नवंबर से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र, बिना वैध एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा प्रवेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: तीन दिसंबर को प्रदेश के 48 केंद्रों पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक, शहरी (अर्बन) पद के लिए लिखित परीक्षा आगामी 3 दिसंबर को कराई जाएगी. यह परीक्षा प्रदेश के 48 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी. आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यह परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 02:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक चलेगी.