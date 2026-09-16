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बुलंदशहर की शिक्षिका जूली मलिक को मिला राज्य अध्यापक पुरस्कार; ऐसे बदली कंपोजिट विद्यालय की सूरत

पढ़िए श्वेता मिश्रा के संपादन में संवाददाता समर खान की खास रिपोर्ट.

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सीएम योगी ने किया जूली मलिक को सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 5:35 PM IST

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बुलंदशहर: ये कहानी है बुलंदशहर की एक ऐसी सरकारी टीचर की, जिसने अपनी मेहनत और लगन से कम छात्र संख्या वाले सूने सरकारी स्कूल में रौनक ला दी. उनके इस योगदान को योगी सरकार ने भी सलाम किया है. इस बार शिक्षक दिवस पर सम्मानित होने वाले यूपी के 81 शिक्षकों में वह भी शामिल हैं. बुलंदशहर से यह सम्मान पाने वाली वह अकेली शिक्षिका हैं. चलिए जानते हैं उनकी इस सफलता की कहानी...

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जूली मलिक बुलंदशहर ज़िले के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय स्याना की शिक्षिका हैं. इस स्कूल में मौजूदा समय में 1355 बच्चे शिक्षा पढ़ रहे हैं. ये आंकड़ा बेहद चौंकाऊ है. यूपी के सरकारी स्कूल में अमूमन 100-300 बच्चों की संख्या ही मिलती है. इस सरकारी स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की उपस्थिति उनके योगदान को दर्शाती है. स्कूल कक्षा 1 से 8 तक संचालित होता है.

कैसे शुरू हुआ संघर्ष? इस बारे में शिक्षिका जूली मलिक बताती हैं कि उनका साल 2013 में इस विद्यालय में ट्रांसफर हुआ था. वह जूनियर विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक की इंचार्ज थीं. उस समय जूनियर विद्यालय में कुल 47 बच्चे ही पढ़ने आते थे. विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय अलग था. प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज अजय सिंह थे. उस समय प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में क़रीब 200 बच्चों का नामांकन था. इस तरह पूरे विद्यालय में साल 2013 में 247 बच्चों का नामांकन था.

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बुलंदशहर का कंपोजिट विद्यालय (Photo Credit; ETV Bharat)

जब जूली को मिला स्कूल का चार्ज: 2017 में विद्यालय कम्पोजिट हो गया. इसी समय जूली मलिक विद्यालय की इंचार्ज बन गई थीं. जूली मलिक के मुताबिक उनके उच्च प्राथमिक विद्यालय में पिछले 10-12 सालों से लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है. किसी भी साल ऐसा नहीं रहा जब विद्यालय में छात्रों की संख्या घटी हो. जूली बताती हैं कि जब वह ट्रांसफर होकर स्कूल आई थीं. तब छात्रों की संख्या बेहद कम थी. सामान्य दिनों में भी बच्चों की उपस्थिति कम रहती थी.

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स्कूल में पिछले 9 साल की छात्र संख्या (Photo Credit; ETV Bharat)

सहयोगियों के साथ बनाया ये प्लान: उन्होंने अपने स्टॉफ के साथ जो उस समय सिर्फ़ 14 की संख्या में थे, उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई. हर दिन विद्यालय समाप्त होने के बाद आधा घंटा विद्यालय में रुकते थे.

  • इसके लिए सबसे पहले घर-घर जाकर अभिभावकों के बातचीत की.
  • जानने की कोशिश की कि आखिर वह बच्चों को सरकारी स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं.
  • बच्चों ने बीच में शिक्षा क्यों छोड़ दी. बच्चों को स्कूल से क्यों हटा लिया गया. ऐसे कई कारण पता चले.
  • अभिभावकों को समझाया कि सबसे पहले बच्चों के लिए शिक्षा आवश्यक है.
  • समाज शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ेगा. सभासद और स्यान नगर पालिका अध्यक्ष का भी साथ लिया.
  • ये मुहिम जोरशोर से चलाई. अभिभावकों को स्कूल में आमंत्रित किया.
  • धीरे-धीरे लोग आए और दूसरे बच्चों को स्कूल में पढ़ते देखकर उनका सरकारी स्कूल के प्रति नजरिया बदला.
  • इसके बाद उन्होंने भी अपने बच्चे स्कूल भेजना शुरू कर दिए.
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स्कूल को चकाचक कराया : जूली बताती हैं कि छात्र संख्या बढ़ाने के साथ चुनौती थी जर्जर स्कूल को चमकाने की. इसके लिए जनप्रतिनिधियों का साथ लिया. नगर पालिका स्याना के सहयोग से अपने विद्यालय में जितने भी कक्ष हैं, शौचालय हैं, सभी में टाइल्स लगवाकर चमाचम कराया. बालक-बालिका शौचालय अलग-अलग बनवाए. प्रत्येक शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था कराई. साथ ही शौचालय में टाइल्स भी लगवाए, फिर जाके स्कूल चमक उठा.

जब वेतन से खरीदे टीवी: जूली मलिक बताती हैं कि हमें शासन की तरफ से 2 स्मार्ट पैनल टीवी मिले. वो 7वीं और 8वीं कक्षाओं में लगे. पहली से छठी कक्षा के बच्चे डिजिटल शिक्षा से दूर थे. इसके लिए कुछ दिन विचार विमर्श किया, थोड़ा प्रयास किया, लेकिन जब कहीं से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, तो अपने वेतन से पहली से छठी कक्षा में 32 इंची स्मार्ट टीवी लगवाई. दीक्षा एप और प्रेरणा पोर्टल का भी लाभ लिया. पूरा स्कूल डिजिटल हो गया और बच्चों के एडमिशन की कतार लग गई.

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बच्चों को पढ़ाती शिक्षिका जूली (Photo Credit; ETV Bharat)

2025 में सम्मानित हुआ था स्कूल: पिछले साल 2025 में 26 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस क्षेत्र में एक विशिष्ट पहल करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के 5 निपुण विद्यालयों को सम्मानित किया था. लखनऊ के लोकभवन में ये आयोजन हुआ. इसमें उनका विद्यालय प्रथम स्थान पर रहा था.

छोटे बच्चों की कान्वेंट की तरह पढ़ाई: उन्होंने देखा कि 6 साल तक के बच्चे पढ़ने में कम रुचि लेते हैं. उन्हें कान्वेंट की तर्ज पर खेल-खेल में पढ़ाने का सिस्टम बनाया. देखते ही देखते स्कूल में छोटे बच्चों के दाखिले भी बढ़ गए और बच्चों को पढने में मजा भी आने लगा. इसके लिए एलईडी टीवी की मदद ली. इसके जरिए कान्वेंट की तर्ज पर कविता समेत कई रोचक चीजें पढ़ानी शुरू की.

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डिसेबल बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

अब डिजिटल और ऐप से पढ़ाई: वह बताती हैं कि डिजिटल माध्यम से सभी विषयों को पढ़ाया जाता है. चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक शिक्षा, कला हो या गृह विज्ञान. इसके अलावा समय-समय पर विभाग द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. सामान्य ज्ञान की तैयारी भी डिजिटल एप के माध्यम से करवाते हैं.

इस बार सीएम योगी ने किया सम्मानित: जूली मलिक को 5 सितम्बर 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया. ये कार्यक्रम गोरखपुर में हुआ था. इसकी चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होती है. जूली बताती हैं कि इस पुरस्कार के लिए पोर्टल के जरिए आवेदन किया था. यह पुरस्कार कई तरह की चयन प्रक्रियाओं से गुजरता है, इसके बाद पात्र को दिया जाता है. पुरस्कार स्कूल के लिए बेहतरीन काम करने वाले शिक्षक को ही दिया जाता है. बता दें कि बुलंदशहर ज़िले में साल 2024 में किसी को भी ये पुरस्कार नहीं मिला था. इस साल वह यह पुरस्कार पाने वाली अकेली महिला शिक्षिका हैं.

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स्कूल में क्लास करते बच्चे (Photo Credit; ETV Bharat)

पुरस्कार के रूप में ये मिला: पुरस्कार में 25 हज़ार रुपए की नकद राशि, शॉल, मां सरस्वती की प्रतिमा, प्रणाम पत्र दिया गया. साथ ही अध्यापक को 2 वर्ष का सेवा विस्तार, एक वेतन वृद्धि और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाती है. जूली के मुताबिक उन्हें ये पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए दिया गया है.

सहायक अध्यापिका क्या बोलीं: विद्यालय में पढ़ाने वाली सहायक अध्यापिका आशा रस्तोगी का कहना है कि 2017 से छात्रों को स्कूल में विज्ञान विषय पढ़ा रही हैं. उनका कहना है कि बच्चों के अंदर विज्ञान को लेकर डर होता है. मैं बच्चों को किताब के बजाय प्रैक्टिकल के जरिए सिखाती हूं. बच्चे खुशी-खुशी सीख जाते हैं. साथ ही अच्छे से याद भी रखते हैं.

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स्कूल में लगा वाटर कूलर (Photo Credit; ETV Bharat)

गणित के शिक्षक अरुण कुमार का कहना है कि मैं छात्रों को गणित विषय पढ़ाता हूं. गणित एक ऐसा विषय है, जिसे बच्चों को समझाना बहुत महत्वपूर्ण है. बच्चों को अगर कोई समस्या आती है, तो हम उस समस्या को ग्राउण्ड लेवल से दूर करने की कोशिश करते हैं.

वहीं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका शालू बच्चों को चार्ट के माध्यम से नए तरीके से पढ़ा रही हैं. बच्चों को मजा भी आए और ज्यादा से ज्यादा चीजे भी सीखे. शिक्षिका शालू ने बताया कि हमे बच्चों को विलोम शब्द सिखाने थे, बच्चों को विलोम शब्द अट्रैक्टिव तरीके से सिखाने के लिए चार्ट तैयार किया है.

अध्यापिका मोनिका का कहना है कि हमारी क्लास स्मार्ट क्लास है. क्लास में लगे स्मार्ट पैनल में बच्चों की सभी किताबें हैं. हम वीडियो के माध्यम से किताबों के कंटेंट को चलाकर दिखाते हैं. वे आसानी से सीख जाते हैं.

बच्चे भी खुश: स्कूल में पढ़ने वाली प्रिया, सोफिया कहती हैं कि यहां पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है. सबकुछ अच्छे से याद हो जाता है. मैडम और सर अच्छे से पढ़ाते हैं. पढ़ने में काफी मजा आता है. स्कूल में बहुत अच्छा लगता है. वे भी टीचर बनना चाहती हैं.

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बच्चों को मिलता बढ़िया खाना: स्कूल में छात्रों के लिए खाना बनाने वाली रसोईया मीना का कहना है कि वह बच्चों के लिए खाना बनाती हैं. बच्चों को फल भी दिए जाते हैं. खाने की गुणवत्ता अच्छी रखी जाती है.

अभिभावक क्या बोले: सब्जी मंडी निवासी एक छात्रा की मां का कहना है कि उनकी बेटी कक्षा 7 में पढ़ती है. पहले उनकी बेटी को ज्यादा पढ़ना नहीं आता था. अब वह पढ़ती है, साथ-साथ वो इंग्लिश भी पढ़ती है. स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है. टीचर काफी मेहनती हैं. वहीं अभिभावक खान मोहम्मद का कहना है कि स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते हैं. बच्चे काफी कुछ सीख चुके हैं.

नगर पालिका चेयरमैन ने क्या कहा: शिक्षिका जूली मलिक को राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला है. उनके इस योगदान पर नगर पालिका को गर्व है. स्याना नगर पालिका की तरफ से स्कूल में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है. शौचालय का निर्माण भी कराया है. स्कूल को आगे बढ़ाने में हर संभव सहायता की जा रही है.

खंड शिक्षा अधिकारी क्या बोले: खंड शिक्षा अधिकारी स्याना गोपाल त्यागी का कहना है कि जूली मलिक के योगदान की जितनी भी सराहना की जाए कम है. स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है. सरकार की ओर से हर संभव सहयोग किया जा रहा है. ऐसे योगदान की अपेक्षा अन्य स्कूलों के शिक्षकों से भी है.

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