सहायक आचार्य परीक्षा-2025: 10 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजी जारी, 10 जनवरी से दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्ति

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 के अंतर्गत जूलॉजी, म्यूजिक (वोकल), संस्कृत, उर्दू, लॉ, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और ईएएफएम विषय की मॉडल उतरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षा का आयोजन 11 से 16 दिसंबर, 2025 तक किया गया था. यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उतरकुंजियों पर कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ आगामी 10 से 12 जनवरी तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है. गुप्ता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें. परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की साइट पर उपलब्ध है. आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइ ही प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.