गोरखपुर MMMUT के असिस्टेंट प्रोफेसर स्मार्ट डिस्प्ले और लचीले सेमीकंडक्टर करेंगे डेवलेप, 70 लाख का मिला अनुदान
डॉ. अंकित वर्मा ने बताया कि उनके शोध का परिणाम लचीले और उत्तम क्वालिटी के सेमीकंडक्टर और चिप को तैयार करने वाला होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 3:46 PM IST
गोरखपुर : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अंकित वर्मा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. डॉ. अंकित वर्मा को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की तरफ से 70 लाख रुपये की शोध अनुदान राशि प्रदान की गई है.
डॉ. अंकित वर्मा ने पिछले वर्ष ‘डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल सेमीकंडक्टर डिवाइसेज फॉर नेक्स्ट जेनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स’ विषयक अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे एएनआरएफ ने स्वीकृत करते हुए यह अनुदान प्रदान किया है. यह शोध परियोजना भविष्य के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास के लिए पारदर्शी एवं लचीले सेमीकंडक्टरों के निर्माण पर केंद्रित है.
इसका उद्देश्य हल्के, लचीले और पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक घटकों का विकास करना है, जिन्हें पहनने योग्य उपकरणों, स्मार्ट डिस्प्ले, स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों और फोल्डेबल गैजेट्स में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके. डॉ. अंकित वर्मा ने बताया कि वर्तमान में उपयोग में आने वाले पारंपरिक सेमीकंडक्टर अपेक्षाकृत कठोर होते हैं, जबकि यह शोध उनकी सीमाओं को दूर कर अधिक ऊर्जा-कुशल, टिकाऊ एवं बहुउद्देशीय उपकरणों के विकास की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा.
डॉ. अंकित वर्मा ने बताया कि उनके शोध का परिणाम लचीले और उत्तम क्वालिटी के सेमीकंडक्टर और चिप को तैयार करने वाला होगा, जो भविष्य में जहां कहीं भी उपयोग में लाया जाएगा उसकी गुणवत्ता और दीर्घकालिकता बनी रहेगी. मौजूदा समय में प्रयुक्त होने वाले सेमीकंडक्टर हार्डकोर हैं जो लंबे समय तक कितना टिकेंगे यह सवाल खड़ा होता है.
भारत इस दिशा मजबूती से कदम बढ़ा रहा है कि वह सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग में मजबूत और दक्ष हो। उत्तर प्रदेश के जेवर में भी इसकी एक इंडस्ट्री लगाई जा रही है. ऐसे में उन्नत और आधुनिक तकनीक सेमीकंडक्टर और के क्षेत्र में लागू हो गई तो वह देश के लिए बड़ी उपयोगी होगी.
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने कहा, डॉ. अंकित वर्मा की यह उपलब्धि विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत सरकार की ‘सेमिकॉन इंडिया’ पहल को भी बल प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर हर उस शोध और सुविधा को परिसर में विकसित करने में लगा है जो समय की मांग है.
विश्वविद्यालय में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नेक्स्ट जेनरेशन सेमीकंडक्टर्स एंड नैनोडिवाइसेस’ की स्थापना की जा रही है. यह शोध अनुदान इस केंद्र को और अधिक सशक्त बनाएगा. यह केंद्र सेंसर, सोलर सेल, एलईडी और चिप निर्माण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा, जिससे भविष्य की उन्नत तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित होगा.
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