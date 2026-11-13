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सहायक आचार्य परीक्षा-2026; यूपी के 6 जनपदों में दो पालियों में होगा एग्जाम, 1.27 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सहायक आचार्य परीक्षा-2026 की परीक्षा प्रदेश के 6 मंडलों में 19 और 20 नवंबर को होगी. दोनों दिन दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा में कुल 127571 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाएं. परीक्षा केंद्रों पर कार्मिकों की तैनाती, उनके प्रशिक्षण, कोषागार प्रबंधन और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाए. परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए. साथ ही परीक्षा कक्षों में प्रकाश की उचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए.