सहायक आचार्य परीक्षा-2026; यूपी के 6 जनपदों में दो पालियों में होगा एग्जाम, 1.27 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल
शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा आगरा, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में आयोजित की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:26 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 8:06 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सहायक आचार्य परीक्षा-2026 की परीक्षा प्रदेश के 6 मंडलों में 19 और 20 नवंबर को होगी. दोनों दिन दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा में कुल 127571 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाएं. परीक्षा केंद्रों पर कार्मिकों की तैनाती, उनके प्रशिक्षण, कोषागार प्रबंधन और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाए. परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए. साथ ही परीक्षा कक्षों में प्रकाश की उचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए.
आज सहायक आचार्य परीक्षा-2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 19 एवं 20 नवंबर को आगरा, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी में दो पालियों में आयोजित होगी। इसमें 1,27,571 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। https://t.co/vhKpixp8Pb— S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP (@ChiefSecyUP) November 13, 2026
उन्होंने परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि गोपनीय परीक्षा सामग्री के भंडारण और परिवहन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए. कोषागार से परीक्षा सामग्री निकालने और केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में बेहतर समन्वय रखा जाए. इसके लिए संबंधित कार्मिकों की विधिवत ब्रीफिंग भी कराई जाए. परीक्षा सामग्री की सीलिंग सहित सभी प्रक्रियाओं में निर्धारित एसओपी का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए.
मुख्य सचिव ने परीक्षा की निगरानी के लिए जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने और परीक्षा केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. अभ्यर्थियों की सघन तलाशी, बायोमेट्रिक सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को परीक्षा केंद्रों में ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने को कहा. इसके अलावा सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर नजर रखने तथा परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा आगरा, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में आयोजित की जाएगी. दोनों दिन प्रथम पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी. उन्होंने बताया कि परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने और नकल रोकने के लिए आयोग मुख्यालय में स्थापित अत्याधुनिक एआई इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम से भी निगरानी की जाएगी.
बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अमित कुमार घोष, एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. परीक्षा से जुड़े जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.
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