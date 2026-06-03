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13 साल पुराना 294 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विवाद: दोषियों की पहचान के लिए बनी नई समिति पर भी उठे सवाल

राजस्थान विश्वविद्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 2011-12 और 2013-14 के दौरान हुई 294 सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) भर्ती विवाद में राजभवन की ओर से तत्कालीन कुलपति डॉ देवस्वरूप पर कार्रवाई के बाद अब दोषी कार्मिकों की पहचान भी शुरू की गई है. हालांकि दोषी कार्मिकों की पहचान के लिए गठित नई समिति को भी नियम विरुद्ध बताया जा रहा है. दोषी कार्मिकों की पहचान के लिए समिति: राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो अल्पना कटेजा ने बताया कि राजभवन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय में दोषी कार्मिकों की पहचान के लिए एक समिति गठित की गई है. समिति की अध्यक्षता सिंडिकेट में राज्यपाल मनोनीत सदस्य प्रो एनसी गौतम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि समिति भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि किस स्तर पर क्या खामियां रहीं. दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों की जानकारी राजभवन को भेजी जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी. दोषियों की पहचान के गठित समिति पर भी​ विवाद (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: छात्रों के विरोध के बीच हुई सिंडिकेट, RU में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ, नई भर्ती पर फैसला नहीं समिति गठन पर रूटा के पूर्व अध्यक्ष ने उठाए सवाल: उधर, राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (रूटा) के पूर्व अध्यक्ष डॉ संजय कुमार ने वर्तमान कुलगुरु की ओर से गठित एनसी गौतम समिति के गठन पर गंभीर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 की धारा 10 (7) का उल्लंघन है. डॉ संजय ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए पहले ही कुलाधिपति की ओर से धारा 10(5) के तहत प्रो भगवती प्रसाद सारस्वत की अध्यक्षता में विधिवत तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की जा चुकी थी, जिसकी अनुशंसा के आधार पर 27 मई, 2026 को राजभवन ने कार्रवाई भी कर दी थी. ऐसे में नई समिति के गठन का औचित्य समझ से परे है.