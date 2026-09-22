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बिल पास करने के एवज में एईएन 25000 और जेईन 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

अलवर: जिले की पंचायत समिति कठूमर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा. एसीबी ने सहायक अभियंता शिवराम को 25 हजार रुपए और कनिष्ठ अभियंता मिन्ना खान को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी भिवाड़ी को शिकायत मिली थी कि मैसर्स पोसवाल कम्पनी ने ग्राम पंचायत ईटोला में एफएसएसी योजना के तहत टेंडर के माध्यम से राजीव गांधी सेवा केंद्र में मरम्मत कार्य कराया था. संबंधित फर्म का 2 लाख 52 हजार रुपए का बिल पंचायत समिति कठूमर में भुगतान के लिए लंबित था. बिल के भुगतान के संबंध में परिवादी ने पंचायत समिति के सहायक अभियंता शिवराम और कनिष्ठ अभियंता मिन्ना खान से संपर्क किया था. बिल पास कराने के नाम पर दोनों अधिकारियों द्वारा परिवादी से अलग-अलग रकम की मांग की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 18 सितंबर को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया और मंगलवार को ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया.

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सहायक अभियंता ने 40 हजार मांगे, 35 हजार में सौदा: महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि शिकायत के सत्यापन के दौरान एसीबी को सहायक अभियंता शिवराम द्वारा 40 हजार रुपए रिश्वत की मांग किए जाने की जानकारी मिली. एसीबी के अनुसार परिवादी द्वारा रकम कम करने के लिए कहने पर 35 हजार रुपए में सहमति बनी. सत्यापन के दौरान सहायक अभियंता द्वारा 10 हजार रुपए मौके पर लेने तथा शेष 25 हजार रुपए बाद में लेने पर सहमति जताई गई थी. इसी आधार पर एसीबी ने मंगलवार को ट्रैप कार्रवाई की और सहायक अभियंता शिवराम को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया.

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